Atlanta, 2024. március 10.Joe Biden amerikai elnök beszél támogatóihoz a Georgia állambeli Atlantában rendezett kampányeseményen 2024. március 9-én. Georgia államban március 12-én rendeznek elõválasztást. Az elnökválasztást november
Világ

Sokkoló fejlemény: Joe Biden újabb rákműtéten esett át

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 11:08

Joe Biden volt amerikai elnök nemrég bőrák miatt műtéten esett át, amelyből most lábadozik, írta a NBC News.

Biden Mohs-műtéten esett át, amely a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére szolgáló eljárás. A beavatkozás során rétegről rétegre távolítják el a rákos bőrszövetet, amíg nem marad több rákos sejt.

A műtét pontos időpontja nem ismert, de a 82 éves volt elnököt a múlt hónapban látták egy delaware-i templomból távozni, fején jól látható, nagy bemetszéssel.

Megtörte a csendet Joe Biden: rákdiagnózisát követően nyilatkozott a volt amerikai elnök
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében. Még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról egy rutinvizsgálat során. A biopszia akkor bazálsejtes karcinómát mutatott ki, amely a bőrrák egyik leggyakoribb formája.

A 2023-as műtét után Kevin O'Connor, Biden orvosa közölte, hogy "minden rákos szövetet sikeresen eltávolítottak", és "további kezelésre nincs szükség". Hasonló beavatkozáson esett át Jill Biden volt first lady is 2023-ban, akinek a szeme fölött és a mellkasán lévő bőrelváltozásokat távolították el.

Biden májusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amely már a csontjaira is átterjedt. Irodája szerint több kezelési lehetőséget is fontolóra vett a betegség hatékony kezelése érdekében, és a rák "hormonérzékenynek" tűnik, ami a szakértők szerint jó válaszreakciót jelezhet a kezelésre.

Címlapi kép: Jessica McGowan, MTI/MTVA 
