Sokkoló fejlemény: Joe Biden újabb rákműtéten esett át

Joe Biden volt amerikai elnök nemrég bőrák miatt műtéten esett át, amelyből most lábadozik, írta a NBC News.

Biden Mohs-műtéten esett át, amely a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére szolgáló eljárás. A beavatkozás során rétegről rétegre távolítják el a rákos bőrszövetet, amíg nem marad több rákos sejt.

A műtét pontos időpontja nem ismert, de a 82 éves volt elnököt a múlt hónapban látták egy delaware-i templomból távozni, fején jól látható, nagy bemetszéssel.

Joe Biden volt amerikai elnöknél agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak, amely már csontáttétet is képzett.

Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében. Még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról egy rutinvizsgálat során. A biopszia akkor bazálsejtes karcinómát mutatott ki, amely a bőrrák egyik leggyakoribb formája.

A 2023-as műtét után Kevin O'Connor, Biden orvosa közölte, hogy "minden rákos szövetet sikeresen eltávolítottak", és "további kezelésre nincs szükség". Hasonló beavatkozáson esett át Jill Biden volt first lady is 2023-ban, akinek a szeme fölött és a mellkasán lévő bőrelváltozásokat távolították el.

Biden májusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amely már a csontjaira is átterjedt. Irodája szerint több kezelési lehetőséget is fontolóra vett a betegség hatékony kezelése érdekében, és a rák "hormonérzékenynek" tűnik, ami a szakértők szerint jó válaszreakciót jelezhet a kezelésre.

Címlapi kép: Jessica McGowan, MTI/MTVA