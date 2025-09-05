Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
Sokkoló fejlemény: Joe Biden újabb rákműtéten esett át
Joe Biden volt amerikai elnök nemrég bőrák miatt műtéten esett át, amelyből most lábadozik, írta a NBC News.
Biden Mohs-műtéten esett át, amely a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére szolgáló eljárás. A beavatkozás során rétegről rétegre távolítják el a rákos bőrszövetet, amíg nem marad több rákos sejt.
A műtét pontos időpontja nem ismert, de a 82 éves volt elnököt a múlt hónapban látták egy delaware-i templomból távozni, fején jól látható, nagy bemetszéssel.
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében. Még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról egy rutinvizsgálat során. A biopszia akkor bazálsejtes karcinómát mutatott ki, amely a bőrrák egyik leggyakoribb formája.
A 2023-as műtét után Kevin O'Connor, Biden orvosa közölte, hogy "minden rákos szövetet sikeresen eltávolítottak", és "további kezelésre nincs szükség". Hasonló beavatkozáson esett át Jill Biden volt first lady is 2023-ban, akinek a szeme fölött és a mellkasán lévő bőrelváltozásokat távolították el.
Biden májusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amely már a csontjaira is átterjedt. Irodája szerint több kezelési lehetőséget is fontolóra vett a betegség hatékony kezelése érdekében, és a rák "hormonérzékenynek" tűnik, ami a szakértők szerint jó válaszreakciót jelezhet a kezelésre.
Címlapi kép: Jessica McGowan, MTI/MTVA
