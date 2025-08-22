Fellélegezhet a volt miniszterelnök: 15 év börtönt úszott meg

Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna - írta meg a NPR.

A 76 éves Thaksin mosolyogva hagyta el a tárgyalótermet pénteken, és az újságírók kérdésére egyetlen szóval válaszolt: "Elutasítás". A felmentést ügyvédje, Winyat Chatmontree és később a Bangkok Büntetőbíróság közleménye is megerősítette.

A királysértés (lese majeste) Thaiföldön 3-15 év börtönbüntetéssel sújtható, és a világ egyik legszigorúbb ilyen jellegű törvénye. Az utóbbi években egyre gyakrabban használják kormánykritikusok megbüntetésére - a Thai Ügyvédek az Emberi Jogokért szervezet szerint 2020 eleje óta több mint 270 embert vádoltak meg a törvény megsértésével.

A bíróság közleménye szerint a tanúvallomások és bizonyítékok túl gyengék voltak az elítéléshez. Thaksint eredetileg 2016-ban vádolták meg egy évvel korábbi, dél-koreai újságíróknak tett kijelentései miatt, de akkor nem folytatták az eljárást, mivel száműzetésben élt.

A bíróság megállapította, hogy a vád által bemutatott interjú hiányos volt és nélkülözte a kontextust, valamint egy kulcsfontosságú pont nem utalt egyértelműen az akkori Bhumibol Aduljadej királyra. A bíróság azt is megjegyezte, hogy a tanúk politikai elfogultsággal rendelkezhettek, mivel részt vettek Thaksin-ellenes tüntetéseken.

Thaksin ellenfelei, akik általában meggyőződéses royalisták voltak, korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és az akkori király tiszteletlenségével vádolták. Thaksin mindig azt állította, hogy az ellene indított eljárások politikai indíttatásúak voltak.

A volt miniszterelnök a tavalyi visszatérése óta sem töltött időt börtönben. Bár 2023-ban nyolcéves börtönbüntetést kapott korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel kapcsolatos vádak miatt, azonnal kórházba szállították egészségügyi okokra hivatkozva, majd hat hónap után kegyelmet és feltételes szabadlábra helyezést kapott.

Thaksin lánya, Paetongtarn Shinawatra, aki tavaly lett miniszterelnök, szintén nehéz helyzetben van. Azzal vádolják, hogy nem etikusan kezelte a Hun Sen kambodzsai szenátusi elnökkel folytatott június 15-i beszélgetést, amelyben a két ország által követelt területek feletti feszültségekről tárgyaltak. Az Alkotmánybíróság július 1-jén felfüggesztette tisztségéből, és a jövő héten dönt arról, hogy etikai törvények megsértése miatt elveszíti-e miniszterelnöki pozícióját.