Fellélegezhet a volt miniszterelnök: 15 év börtönt úszott meg
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna - írta meg a NPR.
A 76 éves Thaksin mosolyogva hagyta el a tárgyalótermet pénteken, és az újságírók kérdésére egyetlen szóval válaszolt: "Elutasítás". A felmentést ügyvédje, Winyat Chatmontree és később a Bangkok Büntetőbíróság közleménye is megerősítette.
A királysértés (lese majeste) Thaiföldön 3-15 év börtönbüntetéssel sújtható, és a világ egyik legszigorúbb ilyen jellegű törvénye. Az utóbbi években egyre gyakrabban használják kormánykritikusok megbüntetésére - a Thai Ügyvédek az Emberi Jogokért szervezet szerint 2020 eleje óta több mint 270 embert vádoltak meg a törvény megsértésével.
A bíróság közleménye szerint a tanúvallomások és bizonyítékok túl gyengék voltak az elítéléshez. Thaksint eredetileg 2016-ban vádolták meg egy évvel korábbi, dél-koreai újságíróknak tett kijelentései miatt, de akkor nem folytatták az eljárást, mivel száműzetésben élt.
A bíróság megállapította, hogy a vád által bemutatott interjú hiányos volt és nélkülözte a kontextust, valamint egy kulcsfontosságú pont nem utalt egyértelműen az akkori Bhumibol Aduljadej királyra. A bíróság azt is megjegyezte, hogy a tanúk politikai elfogultsággal rendelkezhettek, mivel részt vettek Thaksin-ellenes tüntetéseken.
Thaksin ellenfelei, akik általában meggyőződéses royalisták voltak, korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és az akkori király tiszteletlenségével vádolták. Thaksin mindig azt állította, hogy az ellene indított eljárások politikai indíttatásúak voltak.
A volt miniszterelnök a tavalyi visszatérése óta sem töltött időt börtönben. Bár 2023-ban nyolcéves börtönbüntetést kapott korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel kapcsolatos vádak miatt, azonnal kórházba szállították egészségügyi okokra hivatkozva, majd hat hónap után kegyelmet és feltételes szabadlábra helyezést kapott.
Thaksin lánya, Paetongtarn Shinawatra, aki tavaly lett miniszterelnök, szintén nehéz helyzetben van. Azzal vádolják, hogy nem etikusan kezelte a Hun Sen kambodzsai szenátusi elnökkel folytatott június 15-i beszélgetést, amelyben a két ország által követelt területek feletti feszültségekről tárgyaltak. Az Alkotmánybíróság július 1-jén felfüggesztette tisztségéből, és a jövő héten dönt arról, hogy etikai törvények megsértése miatt elveszíti-e miniszterelnöki pozícióját.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
