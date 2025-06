Kapu Tibor hamarosan Orbán Viktorral fog beszélni telefonon

Orbán Viktor a közösségi médiában posztolt arról, hogy nemsokára felhívja Kapu Tibort, hogy beszéljen vele. Reméli, hogy a magyar űrhajós felveszi. Azt nem árulta el a magyar miniszterelnök, mi lesz a téma.

A Dragon űrhajó sikeres dokkolása után mintegy 2 órával, magyar idő szerint június 26-án 14 óra 23 perckor az Axiom-4 küldetés tagjai, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós csatlakozott a Nemzetközi Űrállomás személyzetéhez (ISS). A biztonsági ellenőrzés, a szivárgásvizsgálat, a nyomáskiegyenlítés, valamint zsilipkapu kinyitása után az Axiom-4 küldetés négytagú legénysége a Harmony modulon átlebegve megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra. A küldetés tagjait az ISS 7 tagú személyzete köszöntötte.

Az ISS parancsnoka, Onisi Takuja köszöntő beszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy "egy olyan legendás űrhajós, mint Peggy Whitson" csatlakozott hozzájuk, emellett gratulált Shubhanshu Shuklának, Sławosz Uznański-Wiśniewskinek és Kapu Tibornak az első űrrepülésükhöz. "Nagyon régóta várunk titeket, és öröm látni a mosolygó arcotokat" - tette hozzá. Kiemelte, hogy immár 6 országból 11 űrhajós tartózkodik az űrállomáson, akik nemzetközi összefogás keretében dolgoznak az űrkutatás és a tudomány előmozdításán.

Peggy Whitson, az Ax-4 küldetés parancsnoka arról beszélt, hogy a "három újonc" élményein keresztül ő is újraélheti, milyen volt először megérkezni az űrbe. Beszédét követően átadta az Ax-4 küldetés tagjainak az űrhajós kitűzőjüket. Kapu Tibor a 636-os számút kapta. Kapu Tibor magyarul beszélve így fogalmazott: "üdvözlök mindenkit a világűrből: 2009 óta először hangzanak el magyar szavak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről. Charles Simonyi után, aki kétszer is járt itt, én lehetek a következő, aki magyarul beszél ezen falak között".

Arra is kitért, hogy habár még 30 óra sem telt el a kilövés óta, de már volt alkalma beszélni a szüleivel néhány percet, akik beszámoltak arról, hogy mit láttak a Földről, amikor ők elhagyták azt. Az elkövetkezendő két hétről azt mondta: nemcsak egy tudományos küldetésen vesznek részt, "nemcsak kísérleteket fogunk elvégezni, hanem inspirációs jelleggel is vagyunk itt. Szeretném megmutatni, hogy még egy ilyen kis nemzetnek is sikerülhet egy ekkora, hatalmas dolgot végrehajtania".

Én vallom azt, hogy a kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni

- mondta a kutatóűrhajós, majd hozzátette, rendkívül hálás és büszke, hogy magyarként itt lehet.