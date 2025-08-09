Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Mindössze 12 éves korában meghalt Fricsi Dóra, az a 12 éves kosaraslány, aki még augusztus ötödikén lett rosszul edzés közben.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége arról számol be, hogy Dóra szervezete napokig küzdött, és a mentő is perceken belül az edzés helyszínére ért, amikor a baj megtörtént. A TARR SC Szekszárd fiatal kosarasát ott helyben újraélesztették, majd kórházba is vitték.
Az MKOSZ azt írta: osztoznak a család és a csapattársak fájdalmában.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, de nem ő számít a legkomolyabb esélyesnek.
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.
A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
Álomsorsolás a Fradinak? Ezek a lehetséges ellenfelek a BL-főtáblához, kevés könnyebb csapat jöhetett volna
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
