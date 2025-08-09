2025. augusztus 9. szombat Emőd
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze

2025. augusztus 9. 17:33

Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.

Mindössze 12 éves korában meghalt Fricsi Dóra, az a 12 éves kosaraslány, aki még augusztus ötödikén lett rosszul edzés közben. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége arról számol be, hogy Dóra szervezete napokig küzdött, és a mentő is perceken belül az edzés helyszínére ért, amikor a baj megtörtént. A TARR SC Szekszárd fiatal kosarasát ott helyben újraélesztették, majd kórházba is vitték.

Az MKOSZ azt írta: osztoznak a család és a csapattársak fájdalmában.
