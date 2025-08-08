Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
Vérdíjat tűztek ki az államfőre: óriási összeget kap, aki segít elfogni
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Az amerikai kormány megduplázta a korábban bejelentett 25 millió dolláros jutalmat, miközben Madurót "a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedőjének" nevezte. Pam Bondi főügyész szerint a venezuelai elnök közvetlenül kapcsolódik drogcsempész műveletekhez - írja a BBC.
Yvan Gil venezuelai külügyminiszter "szánalmasnak" minősítette az új jutalmat, és "politikai propagandának" bélyegezte. A miniszter szerint Bondi csak el akarja terelni a figyelmet a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos botrányról.
Trump első elnöki ciklusa alatt az amerikai kormány már vádat emelt Maduro és más magas rangú venezuelai tisztviselők ellen különböző bűncselekmények, köztük narko-terrorizmus, korrupció és kábítószer-kereskedelem miatt.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium korábban azt állította, hogy Maduro a kolumbiai FARC lázadó csoporttal együttműködve "fegyverként használta a kokaint az Egyesült Államok elárasztására".
Bondi egy X-en közzétett videóban azzal vádolta Madurót, hogy olyan csoportokkal működik együtt, mint a Tren de Aragua venezuelai banda és a mexikói Sinaloa Kartell. Állítása szerint az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) "30 tonna kokaint foglalt le, amely Maduróhoz és társaihoz köthető, ebből közel 7 tonna közvetlenül Maduróhoz".
Maduro korábban elutasította az amerikai vádakat, miszerint közvetlenül részt venne a kábítószer-kereskedelemben. A venezuelai elnök, aki 2013-ban követte Hugo Chavezt a hatalomban, többször került a nemzetközi közösség kritikájának kereszttüzébe az ellenzéki csoportok elnyomása és az erőszak alkalmazása miatt.
Júniusban Hugo Carvajalt, Venezuela korábbi katonai hírszerzésének vezetőjét több kábítószer-kereskedelmi vádpontban bűnösnek találták, miután Madridban letartóztatták és az Egyesült Államokban bíróság elé állították. Carvajal, akit korábban "El Pollo" (A Csirke) néven ismertek, kezdetben tagadta a vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami spekulációkat váltott ki arról, hogy alkut köthetett az amerikai hatóságokkal Maduro elleni terhelő információkért cserébe.
Az Egyesült Királyság és az Európai Unió idén szankciókat jelentett be Maduro kormánya ellen, miután a vitatott választásokat követően visszatért hivatalába.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
Döbbenetes, mivel fenyeget Putyin erős embere: "Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell!"
Oroszország felmondta a közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.
Több mint 7000 szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedést jelentettek Kína Guangdong tartományában július óta.
Putyin állítólagos eltitkolt lánya, Elizaveta Krivonogikh először szólalt meg apjáról és az ukrajnai háborúról a közösségi médiában, miközben Párizsban új életet kezdett.
A bíróság elrendelte egy budapesti rendőr letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy kolléganői sérelmére szexuális erőszakot követett el.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
