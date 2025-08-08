2025. augusztus 8. péntek László
100 dolláros bankjegyek kötegei véletlenszerűen elszórtan. Több milliárd dollár értékű pénz a földön szétszórva és felülről renderelve. Egy tengernyi pénz és nagyszerű háttér.
Világ

Vérdíjat tűztek ki az államfőre: óriási összeget kap, aki segít elfogni

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 09:48

Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.

Az amerikai kormány megduplázta a korábban bejelentett 25 millió dolláros jutalmat, miközben Madurót "a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedőjének" nevezte. Pam Bondi főügyész szerint a venezuelai elnök közvetlenül kapcsolódik drogcsempész műveletekhez - írja a BBC.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter "szánalmasnak" minősítette az új jutalmat, és "politikai propagandának" bélyegezte. A miniszter szerint Bondi csak el akarja terelni a figyelmet a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos botrányról.

Trump első elnöki ciklusa alatt az amerikai kormány már vádat emelt Maduro és más magas rangú venezuelai tisztviselők ellen különböző bűncselekmények, köztük narko-terrorizmus, korrupció és kábítószer-kereskedelem miatt.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium korábban azt állította, hogy Maduro a kolumbiai FARC lázadó csoporttal együttműködve "fegyverként használta a kokaint az Egyesült Államok elárasztására".

Bondi egy X-en közzétett videóban azzal vádolta Madurót, hogy olyan csoportokkal működik együtt, mint a Tren de Aragua venezuelai banda és a mexikói Sinaloa Kartell. Állítása szerint az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) "30 tonna kokaint foglalt le, amely Maduróhoz és társaihoz köthető, ebből közel 7 tonna közvetlenül Maduróhoz".

Maduro korábban elutasította az amerikai vádakat, miszerint közvetlenül részt venne a kábítószer-kereskedelemben. A venezuelai elnök, aki 2013-ban követte Hugo Chavezt a hatalomban, többször került a nemzetközi közösség kritikájának kereszttüzébe az ellenzéki csoportok elnyomása és az erőszak alkalmazása miatt.

Júniusban Hugo Carvajalt, Venezuela korábbi katonai hírszerzésének vezetőjét több kábítószer-kereskedelmi vádpontban bűnösnek találták, miután Madridban letartóztatták és az Egyesült Államokban bíróság elé állították. Carvajal, akit korábban "El Pollo" (A Csirke) néven ismertek, kezdetben tagadta a vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami spekulációkat váltott ki arról, hogy alkut köthetett az amerikai hatóságokkal Maduro elleni terhelő információkért cserébe.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió idén szankciókat jelentett be Maduro kormánya ellen, miután a vitatott választásokat követően visszatért hivatalába.
Címlapkép: Getty Images
