Súlyosat szólt oda Trump Iránnak: készülhetünk mind a nagy háborúra?

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy egyezzen bele egy nukleáris megállapodásba „mielőtt már túl késő lesz”, hozzátéve, hogy az Izrael által tervezett további támadások „még brutálisabbak” lesznek - írja a CNN.

Trump péntek hajnalban a Truth Social-on közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az iráni vezetők „nem tudták, mi fog történni. Most mind HALOTTAK, és ez csak még rosszabb lesz!”

„Már eddig is sok halál és pusztítás történt, de még mindig van idő véget vetni ennek a mészárlásnak, mielőtt a következő, már megtervezett támadások, még brutálisabbak lesznek” – írta Trump. „Iránnak meg kell kötnie a megállapodást, mielőtt túl késő lesz, és meg kell mentenie azt, amit egykor iráni birodalomnak hívtak.”

Az Iránnal kötendő új nukleáris megállapodásról folytatott tárgyalások az elmúlt hetekben felélénkültek, de Teherán urándúsítási jogának ragaszkodása komoly akadályt jelentett.

Íme Trump teljes Truth Social-bejegyzése magyarul:

„Lehetőséget adtam Iránnak újra és újra, hogy megkösse a megállapodást. A lehető leghatározottabb szavakkal mondtam nekik, hogy ‘csak csináljátok meg’, de bármennyire is próbálták, bármennyire is közel jártak, egyszerűen nem tudták megoldani. Elmondtam nekik, hogy sokkal rosszabb lesz, mint amit valaha gondoltak, amire valah számítottak vagy amiről tájékoztatták őket, ugyanis az Egyesült Államok rendelkezik a világ legjobb és leghalálosabb haditechnikájával, MÉG HOZZÁ MESSZE, és hogy Izraelnek ebből rengeteg van, és még sokkal több is lesz – és tudják is, hogyan kell használni. Bizonyos iráni keményvonalasok bátran beszéltek, de nem tudták, mi fog történni. Most mind HALOTTAK, és ez csak még rosszabb lesz! Már eddig is sok halál és pusztítás történt, de még mindig van idő véget vetni ennek a mészárlásnak, mielőtt a következő, már megtervezett támadások, amelyek még brutálisabbak lesznek, megtörténnének. Iránnak meg kell kötnie a megállapodást, mielőtt túl késő lesz, és meg kell mentenie azt, amit egykor iráni birodalomnak hívtak. Többé ne legyen halál, ne legyen pusztítás, CSAK CSINÁLJÁTOK MEG, MIELŐTT TÚL KÉSŐ! Isten áldjon benneteket!”