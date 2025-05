Rossz hír ez milliónyi magyarnak is: sokkal közelebb a katasztrófa, mint eddig gondoltuk

Már 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedés is kezelhetetlen tengerszint-emelkedést okozhat, ami katasztrofális következményekkel járhat a part menti területeken élő emberek számára - figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban - jelentette a The Guardian.

A Grönlandon és az Antarktiszon található jégtakarók olvadása a klímaválság miatt az 1990-es évek óta megnégyszereződött, és mára ez vált a tengerszint-emelkedés fő okozójává. A kutatók szerint még ha sikerülne is gyorsan csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátását, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk, a század végére a tengerszint évente 1 centiméterrel emelkedne, ami gyorsabb, mint ahogy a nemzetek parti védműveket tudnának építeni.

A világ jelenlegi pályája 2,5-2,9 Celsius-fokos felmelegedés felé halad, ami szinte biztosan átlépné a grönlandi és nyugat-antarktiszi jégtakarók összeomlásának billenőpontjait. Ez a folyamat végül "rendkívül súlyos", 12 méteres tengerszint-emelkedéshez vezetne.

Jelenleg mintegy 230 millió ember él a jelenlegi tengerszint felett 1 méteren belül, és 1 milliárd ember 10 méteren belül. Már 20 centiméteres tengerszint-emelkedés is évi legalább 1000 milliárd dolláros árvízkárt okozna a világ 136 legnagyobb parti városában.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a globális felmelegedés minden tört fokkal való csökkentése számít, mivel lassítja a tengerszint-emelkedést és több időt ad a felkészülésre. A "biztonságos határérték" a jégtakarók szempontjából nehezen becsülhető, de valószínűleg 1 Celsius-fok vagy annál alacsonyabb.

Jonathan Bamber professzor, a bristoli egyetem kutatója szerint:

A biztonságos határérték alatt olyan értéket értünk, amely lehetővé tesz bizonyos szintű alkalmazkodást, nem pedig katasztrofális szárazföldi migrációt. Ez nagyjából évi 1 centiméteres tengerszint-emelkedés. Ha ezt elérjük, akkor rendkívül nehézzé válik bármilyen alkalmazkodás, és olyan méretű szárazföldi migrációt fogunk tapasztalni, amilyet a modern civilizáció még soha nem látott.

Chris Stokes professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint: "Kezdjük látni, hogy a legrosszabb forgatókönyvek szinte a szemünk előtt játszódnak le. A jelenlegi 1,2 Celsius-fokos felmelegedés mellett a tengerszint-emelkedés olyan ütemben gyorsul, amely, ha folytatódik, szinte kezelhetetlenné válna még e század vége előtt, ami a fiataljaink életében következne be."

A Communications Earth and Environment folyóiratban megjelent tanulmány szerint még ha az emberiség vissza is tudná állítani a bolygót az iparosodás előtti hőmérsékletre a légköri CO2 eltávolításával, akkor is több száz vagy ezer évbe telne, mire a jégtakarók helyreállnának. Ez azt jelenti, hogy a tengerszint-emelkedés miatt elveszett területek hosszú időre elvesznek, talán a következő jégkorszakig.