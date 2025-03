Beválhat Friedrich Merz mesterterve? Megszületett az alku Németországban, így pörgetnék fel a gazdaságot

A német kormányalakításra készülő pártok egy 500 milliárd eurós infrastruktúra-alap létrehozásáról és az államadósság-korlát reformjáról állapodtak meg, hogy erősítsék a hadsereget és fellendítsék a gazdaságot. A tervezett változtatások jelentős fordulatot jelentenek, mivel lazítanának a 2008-as válság után bevezetett szigorú hitelfelvételi szabályokon. Az új intézkedések célja, hogy Németország nagyobb védelmi önállóságot építsen ki Donald Trump visszatérésének és az amerikai külpolitikai bizonytalanságoknak a fényében.

A Németország következő kormányának megalakítására törekvő pártok kedden megállapodtak egy 500 milliárd eurós infrastruktúra-alap létrehozásáról és a hitelfelvételi szabályok átalakításáról. Ez jelentős költekezési fordulatot jelez, amelynek célja a hadsereg modernizálása és Európa legnagyobb gazdaságának növekedési pályára állítása. A Friedrich Merz vezette CDU-CSU és a szociáldemokraták (SPD), akik a múlt havi választásokat követően koalíciós tárgyalásokat folytatnak, jövő héten terjesztik elő javaslataikat a német parlamentben - írja a Reuters.

Németország esélyesen következő kancellárja, Friedrich Merz kihasználta a lehetőséget, miután Donald Trump visszatérése a Fehér Házba felforgatta a transzatlanti szövetséget, és rávilágított Európa védelmi megerősítésének sürgető szükségességére. Trump a múlt héten éles konfliktusba keveredett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd befagyasztotta az Ukrajnának szánt katonai segélyt, ami fokozta az aggodalmakat, hogy esetleg Oroszországgal köt megállapodást a háború lezárására, miközben kivonul Európából.

Közgazdászok és befektetők hosszú ideje sürgetik Németországot, hogy reformálja meg az alkotmányban rögzített államadósság-korlátot, az úgynevezett "adósságféket", hogy felszabadítsa a befektetéseket és támogassa a két éve zsugorodó gazdaságot. A reform visszalépést jelentene a 2008-as globális pénzügyi válság után bevezetett szigorú hitelfelvételi szabályoktól, amelyeket azóta sokan elavultnak és túlzottan korlátozónak tartanak.

Figyelembe véve a szabadságunkat és békénket fenyegető veszélyeket Európában, most a védelem terén is alkalmaznunk kell a 'bármi áron' elvet. Számítunk az Egyesült Államokra, hogy továbbra is kitart közös szövetségi kötelezettségeink mellett, de tisztában vagyunk azzal is, hogy nemzeti és szövetségi védelmünk forrásait jelentősen bővíteni kell

– mondta Merz, a CDU/CSU vezetője. A hír hatására az euró három hónapos csúcsra erősödött, a német államkötvények árfolyama zuhant, míg az európai védelmi ipari részvények emelkedtek.

"A pontos részletek tisztázására várva, és a megvalósítási kockázatok tudatában úgy véljük, hogy ez Németország háború utáni történetének egyik legjelentősebb paradigmaváltása. Már most egyértelmű, hogy a 2026-ra vonatkozó 1,0%-os növekedési előrejelzésünk kockázata felfelé mozdult el

– mondta Robin Winkler, a Deutsche Bank Research vezető közgazdásza. Merz közölte, hogy a CDU/CSU és az SPD parlamenti frakciója jövő héten benyújt egy indítványt a Bundestagnak az alkotmány módosítására, amely lehetővé tenné, hogy a GDP 1%-át meghaladó védelmi kiadások mentesüljenek az adósságfék alól. Egy szakértői bizottság külön javaslatot dolgoz majd ki az adósságfék modernizálására és a beruházások hosszú távú ösztönzésére. Az adósságfék módosításához és a különalap létrehozásához kétharmados többség szükséges.

A konzervatívok és az SPD sietnek, hogy még a jelenlegi parlamentben elfogadtassák a javaslatokat, mivel az új parlamentben a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok blokkoló kisebbséget alkothatnak, miután jól szerepeltek a múlt havi választásokon. A reformhoz szükséges támogatást nyújtó Zöldek közölték, hogy megvizsgálják a javaslatokat, de egyelőre nem kötelezték el magukat.

A külön infrastruktúraalap és az adósságfék reformjának eredménye valódi fordulópont. Ha ez sikerül, akkor Németország gazdasági stagnálása gyorsan megszűnhet, nemcsak az új beruházások miatt, hanem azért is, mert a gazdasági hangulat is jelentősen javulhat. Németország ismét képes lesz cselekedni gazdaságilag és katonailag egyaránt

– mondta Sebastian Dullien, az IMK intézet szakértője.

A frankfurti tőzsdén jegyzett német védelmi cégek, a Rheinmetall, a Hensoldt és a Renk részvényei 1,5% és 5,2% közötti emelkedést mutattak a hírre, helyi idő szerint 19:09-kor. Merz bejelentette, hogy szerdán találkozik Olaf Scholz leköszönő kancellárral, hogy megvitassák Ukrajna további támogatását, amelyre több mint 3 milliárd eurót különítettek el.

Országunk jelenleg az elhasználódás állapotában van, ezért kulcsfontosságú, hogy tömeges beruházásokat hajtsunk végre annak érdekében, hogy ismét megfelelően működjön

– mondta Lars Klingbeil, az SPD vezetője. Az Egyesült Államok hosszú ideje nyomást gyakorol Németországra, hogy növelje védelmi kiadásait és modernizálja hadseregét, amely a hidegháború vége óta elhanyagoltnak tűnik, miközben fegyvereket irányít át Ukrajnának az oroszok elleni háborúhoz.

"Összességében Európa történelmi változások közepén áll" – mondta Carsten Brzeski, az ING makrogazdasági részlegének globális vezetője. "Az elmúlt napok fejleményei arra kényszerítették a várható német kormányt, hogy bejelentsen egy olyan fiskális csomagot, amely végre elindíthatja a gazdaság jobb éveit."