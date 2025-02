Üzent a Kreml: Putyin tárgyalna Zelenszkijjel, bár rögtön egy kifogást is talált

Az orosz-ukrán konfliktus újabb fordulatot vett, miután Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma délelőtt nyilatkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalási hajlandóságáról. A bejelentés szerint Putyin kész egyeztetni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel a háború befejezéséről, ám a tárgyalások kimenetelét illetően kétségek merültek fel - számolt be a Portfolio.

Peszkov kijelentése szerint az orosz államfő többször is kifejezte készségét a párbeszédre. "Putyin többször is kijelentette, hogy készen áll tárgyalni Zelenszkijjel, ha kell" - idézte a szóvivőt. Ugyanakkor Peszkov rámutatott egy potenciális akadályra is: "De komolyan vitatható, mennyire lesz bármilyen egyezmény jogi szempontból stabil, mivel lehet, hogy Zelenszkij legitimitásával kapcsolatosan kihívások merülnek majd fel."

Az orosz álláspont szerint Zelenszkij legitimitása megkérdőjelezhető, mivel mandátuma a múlt év tavaszán lejárt. Ukrajna azonban a jelenlegi jogszabályaira hivatkozva - melyek szerint rendkívüli állapot idején nem tarthatók választások - meghosszabbította az elnök hivatali idejét.

Zelenszkij korábban többször is hangsúlyozta, hogy nyitott a választások megtartására. Az ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy amint a háború "forró szakasza" véget ér, azonnal kiírja a voksolást.

A helyzet összetettségét mutatja, hogy míg Oroszország kétségbe vonja Zelenszkij legitimitását, addig az ukrán vezető a demokratikus folyamatok iránti elkötelezettségét hangsúlyozza. A két fél álláspontja közötti ellentét további akadályt jelenthet a béketárgyalások megkezdésében és egy esetleges megállapodás elérésében.