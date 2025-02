Megérkezett az első nagyhatalmi válasz Trump vámjaira: ez bizony csúnya pofon lehet az USA-nak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió vezetői határozott választ ígérnek Donald Trump kereskedelmi fenyegetéseire, miközben a párbeszéd fontosságát is hangsúlyozzák. Az amerikai elnök hétvégén bejelentette, hogy vámokat vet ki több ország termékeire, és az EU-t is hasonló intézkedésekkel fenyegette meg. Az európai vezetők egységes fellépést sürgetnek, de a tárgyalások lehetőségét is nyitva hagyják - számolt be a The Guardian.

Emmanuel Macron francia elnök határozottan kiállt az EU érdekei mellett. "Ha kereskedelmi érdekeinket támadás éri, Európának, mint valódi hatalomnak, tiszteletet kell tanúsítania, és ezért reagálnia kell" - jelentette ki Brüsszelben egy informális védelmi találkozón. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Olaf Scholz német kancellár szerint az EU elég erős ahhoz, hogy reagáljon az amerikai intézkedésekre, de hangsúlyozta az együttműködés fontosságát. Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője figyelmeztetett, hogy "a kereskedelmi háborúnak nem lesznek nyertesei". Több európai vezető, köztük Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök is kiemelte, hogy el kell kerülni a szövetségesek közötti konfliktust, különösen az orosz és kínai fenyegetés árnyékában. Ugyanakkor jelezték, hogy szükség esetén az EU kész határozott válaszlépéseket tenni. EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos háborút robbanthat Donald Trump az EU-val: ezt Magyarország is csúnyán megérzi Donald Trump 2016 óta kitartóan ugyanazokat az elveket hangoztatja: harc az illegális bevándorlás ellen, adócsökkentés és vámtarifák bevezetése. Trump szombaton már vámokat vetett ki Kanadából, Mexikóból és Kínából importált árukra, és kilátásba helyezte hasonló intézkedések bevezetését az EU-val szemben is. Az amerikai elnök régóta kritizálja az USA és az EU közötti kereskedelmi deficitet, és több amerikai termék importját követeli Európától. Az Európai Bizottság közleményben fejezte ki sajnálatát Trump döntése miatt, és figyelmeztetett, hogy a vámok "szükségtelen gazdasági zavarokat okoznak". Ugyanakkor jelezték, hogy az EU "határozottan reagálni fog minden olyan kereskedelmi partnerre, amely tisztességtelenül vagy önkényesen vámokat vet ki az uniós árukra". JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Több európai vezető, köztük Micheál Martin ír és Petteri Orpo finn miniszterelnök is a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Mások, mint Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök és Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter, a határozott válasz mellett érveltek. Marc Ferracci francia ipari miniszter szerint az EU-nak már most előbb kell készítenie a lehetséges válaszlépéseket. "Ahhoz, hogy hatékony legyen, minden válasznak az USA számára fontos termékekre kell összpontosítania, és harapósnak kell lennie" - mondta. Szakértők, köztük Friedrich Merz német ellenzéki vezető és François Villeroy de Galhau, a francia központi bank kormányzója figyelmeztetnek, hogy a vámok végül az amerikai fogyasztókat sújthatják, és növelhetik a gazdasági bizonytalanságot.

Címlapkép: Getty Images

