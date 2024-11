Egyre feszültebb a helyzet a katasztrófa után: hatalmas tüntetés volt Szerbiában, az elnök fejét követelik

A tüntetők szerint a súlyos korrupció is vezethetett oda, hogy 14 ember meghalt az újvidéki vasútállomáson.

Az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken dél előtt néhány perccel szakadt le, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat. Tizennégy ember meghalt, három súlyosan megsérült, egy férfinak mindkét lábfejét, egy nőnek mindkét lábát, egy másiknak pedig egy karját amputálni kellett. Az újvidéki főügyészség közölte, szombaton 26, vasárnap pedig további 14 embert hallgattak ki az ügyben, köztük minisztereket, államtitkárokat és vállalatvezetőket.

A meghallgatások azonban a tiltakozók szerint nem elegendőek, meg kell találni azokat, akik valóban felelősek a történtekért. A tüntetők "a vér a ti kezetekhez tapad", "a korrupció öl", és "tartóztassátok le Vucicot" feliratú táblákat magasba tartva, és ugyanezeket a követeléseket skandálva vonultak a kormány épülete elé.

Radomir Lazovic, az ellenzéki Zöld-Baloldali Front egyik vezetője parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követelte, és közölte, hogy véleménye szerint az Újvidéken történt katasztrófáért a kormány a felelős. Ana Brnabic házelnök a belgrádi Pink televízióban azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy nem tartja elegendőnek a 14 halottat, mert így nem tudja eléggé támadni a kormányt, és ebből a tragédiából is politikai ügyet akar csinál.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak. Goran Vesic építésügyi miniszter idén júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, és az egész épület használhatóvá vált. Akkor azt is elmondta, hogy a felújítás 16 millió euróba (6,5 milliárd forint) került.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este a nemzethez intézett és a televízióban is közvetített beszédében az ügy politikai és büntetőjogi felelőseinek megtalálását követelte.