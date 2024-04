Ezt nehéz lesz kimagyarázni: újabb mutatóban előzött Románia, még csak nem is a kanyarban

Romániában az Aktivitás-Kezdés, azaz a megkezdett építkezések összértéke, 64 százalékkal nőtt tavaly az előző évhez képest és bruttó értékben illetve növekedési ütemben is az elmúlt évtized legmagasabb szintjét érte el az EBI Építésaktivitási Jelentése szerint.

Mélyépítés rivaldafényben

A többlakásos lakóépületek 2021-ben érték el a csúcsot az Aktivitás-Kezdés mutató tekintetében. A 2019-ben emelkedő építési költségek, majd a magas infláció és a kamatlábak miatt úgy tűnik, a fejlesztők kevésbé voltak optimisták a piac rövid távú kilátásaival kapcsolatban, és ennek következtében kevesebb beruházást indítottak.

A nem-lakásépítésben - az előző évi brilliáns teljesítménye után - tavaly enyhe visszaesés volt tapasztalható, főleg Bukarest miatt ahol a várostervezési problémák és a hullámzó kereslet lelassították az új épületek fejlesztését minden nem-lakásépítés szegmensben, különösen az irodaépítésben.

Mivel az EU-s 2013-2020-as ciklus finanszírozása 2023 végén lejár, a mélyépítés felfutására lehetett számítani, és ez magyarázza azt is, hogy a tavalyi negyedik negyedév az Aktivitás-Kezdés szempontjából gyengébb volt az előző negyedéveknél. Azokat a projekteket vették előre amelyeknek nagyobb esélyük volt arra, hogy minél hamarabb megvalósuljanak vagy bekerüljenek az új programba és így ezek az előző negyedévekben már elindultak.



A tavaly megkezdett projektek közül kiemelkedik az A1-es autópálya 37,4 km-es szakasza Cornetu és Tigveni között. Ez az egyik legbonyolultabb és legdrágább útszakasz lesz Romániában mivel átszeli a Kárpátokat és 12 kilométernyi hídra, alagútra és viaduktra is szükség lesz. Itt épül majd meg az ország eddigi leghosszabb autópálya-alagútja is (1,7 km) mely közel ötször nagyobb, mint a jelenlegi rekordtartó.

2023 4. negyedévében számos megújuló energia projekt is elindult: egy 102 MW-os szélerőmű park Braila megyében és egy 60 MW-os naperőmű Alba megyében, mutatva, hogy a fosszilis tüzelőanyagok árának ingadozása miatt újult érdeklődés van a zöldenergia iránt.

A 2023 utolsó negyedévében indult legnagyobb projektek listáján a harmadik helyet a 12 000 férőhelyes targovistei Sportaréna foglalja el. Örülhet ennek a helyi futballcsapat (FC Chindia, amely a városban Vlad Țepeș alias Dracula által épített toronyról kapta a nevét) hiszen a négy év alatt amíg a román első osztályban focizott más városok stadionjaiban játszotta le meccseit, mivel a helyi sportcsarnokot nem tartotta elég jónak.

Kevésbé lenyűgözőek, de ugyanilyen fontos projektek a 2023 4. negyedévében elkezdődött munkák Dambovita, Iasi és Brassó (Brasov) megyék víz- és csatornahálózatán. Ez része annak a célkitűzésnek, hogy a meglévő infrastruktúrát javítsa és a közművekhez való nagyobb hozzáférést biztosítsa az állam.

A magasépítés területén 2023 utolsó negyedévében az összes kiemelt projekt lakópark volt. Ezek közül három Bukarestben (Theodor Pallady lakónegyed, Nusco City II. üteme és Cortina Elysium, összesen több mint 1600 lakással) és további kettő Szeben (Sibiu) megyében volt (Magnolia Residence II. üteme és egy lakópark Selimbarban, közel 1000 lakással).

Bukarest elveszítette vezető szerepét az Aktivitás-Kezdésben

2023 szokatlanul egyenletes év volt az Aktivitás-Kezdés mutató regionális eloszlását illetően. Míg korábban a Bukarest-Ilfov régió vitte el a tortából a legnagyobb szeletet (az évente megkezdett építkezések értékének mintegy negyedét tette ki), 2023-ban elvesztette előnyét. Más régiók jelentős növekedést könyvelhettek el az Aktivitás-Kezdésben miközben Bukarest-Ilfov és a Központi régió alulteljesített az előző néhány évhez képest és lemaradt. Az új projektek visszaesésével a fővárosban lassulás volt látható a mélyépítésben és a magasépítésben is. Az infrastruktúrális beruházások kezdése még 2022-ben tetőzött, és a hangsúly itt a befejezésre került át. A várostervezési problémák viszont minden szegmensben visszafogják az új fejlesztéseket.

Az északkeleti régió Aktivitás-Kezdése viszont lendületet kapott és felkerült a dobogó első helyére. Hasonlóképpen, a nyugati régió, mely négy egymást követő évben a legutolsó helyen volt, felkerült a vezető régiók közé.



2. ábra. A megkezdett munkák összértékének megoszlása Románia régiói szerint

(Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés Románia Q4 2023)

Északnyugati régió: egyenletes teljesítmény

Míg más régiókban jelentős ingadozás volt az országos megkezdett építési munkákból való részesedést illetően, addig Északnyugat megtartotta a szokásos második helyet. A stabilitás mögött azonban a különböző alszektorok egyenetlen fejlődése húzódik meg az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint. A magasépítés Aktivitás-Kezdése (az ábrán sötét narancssárga) erős volt, gyorsan nőtt az 1. és 2. negyedévben, majd leállt, míg a mélyépítés egészen más utat járt be: a 3. negyedévben fellendült az aktivitás.

A növekedés főként a Kolozsvár (Cluj-Napoca) és Episcopia közötti (166 km) vasútvonal villamosításának köszönhető, mely önmagában a 2023-ban Északnyugaton megkezdett összes építkezés értékének közel 1/3-át tette ki. Eddig ezen a vonalon a leggyorsabb személyvonat átlagsebessége 60 km/óra volt, a magyar határon és Kolozsváron pedig késések voltak a mozdonyok elektromosról dízelre váltása miatt. Az új vonal megszünteti ezt az akadályt, és akár 160 km/órás sebességet is lehetővé tesz a személyvonatoknak, a dupla pálya pedig megkönnyíti a teherszállítást is.

Az Északnyugaton tavaly megkezdett nagyobb projektek közé tartozik a sokat késett A3-as autópálya több szakasza, valamint Kolozs (Cluj), Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor) és Máramaros (Maramures) megyei reptéri terminálok. A régió számos feldolgozóipari beruházást is vonzott, a magasépítési részpiac legnagyobb projektje a Nokian Tyers gyár volt, melynek építése 2023 2. negyedévében indult el Nagyváradon (Oradea).

Az egészségügyi és oktatási épületek egyre öregedő állománya szükségessé teszi a felújítást - tavaly elkezdődött például a nagyváradi (5500 nm) és a besztercei (Bistrita) (9750 nm) sürgősségi klinikák bővítése illetve egy új nagyváradi magániskola (29 tanterem) és egy kolozsvári egyetemi épület felújítása is Kolozs megyében (10.000 nm).

Kolozsvár (Cluj Napoca) szűk lakáspiacával vált ismertté. A kevés átadás és a nagy kereslet évről évre feljebb nyomta az árakat, és ma Romániában itt a legdrágábbak az ingatlanok. A kínálat lassan bővül ahogy a nagyobb projektek építési szakaszai haladnak előre. Tavaly kezdődött meg például az Elite City (279 lakás) és a The Nest (102 lakás) építése. 2023-ban számos többlakásos projekt is befejeződött itt, köztük a Liberty Residential (268 lakás) és a Seasons by Studium Green (150 lakás).