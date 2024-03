Ez az öt lépés vezethet el a harmadig világháborúig: ilyen terveket szövöget Putyin a színfalak mögött

Egy kiszivárgott dokumentum szerint Vlagyimir Putyin Európát háborúval fenyegető, hosszú távú terveket szövöget a színfalak mögött, miközben nyilvánosan továbbra is fenyegetőzéssel próbálja megfélemlíteni a Nyugatot - tudósított a Mirror.

Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Oroszország Vlagyimir Putyin vezetésével komoly, hosszú távú terveket szövöget Európa destabilizálására. A dokumentumok, amelyek állítólag Putyin aláírását viselik, ukrán hackerek által kerülhettek nyilvánosságra. Ezek szerint az orosz kormány a jelenlegi ukrajnai konfliktus lezárása után is folytatni kívánja a Nyugattal való konfrontációt, sőt, azt még tovább is fokoznák.

A 2023. december 12-én keltezett levélben, melyet Vjacseszlav Volodin, az Állami Duma elnöke írt, egy ötlépcsős terv került megfogalmazásra. Ez magában foglalja a kulcsfontosságú iparágak államosítását Oroszországban, a cenzúra szigorítását, a belső ellenzék kiirtását és Oroszország "Nyugat-mentesítését", valamint a "káosz exportját" Európába.

A levél emellett bírálja a breszt-litovszki szerződést, amelynek következtében Oroszország elvesztette az ellenőrzést több terület felett is. A dokumentum arra szólít fel, hogy fordítsák vissza ezen paktum hatásait. A portál arról is ír, hogy Putyin korábban már többször fenyegetőző hangnemben beszélt arról, hogy kész atomfegyvereket is bevetni, ha Oroszorságot olyan mértékű veszély fenyegetné. Legutóbb például arra figyelmeztette a Nyugatot, hogy az ukrajnai konfliktusban való részvétellel nukleáris háborút kockáztatnak.

Egy friss interjúban azonban Putyin azt nyilatkozta, hogy jelenleg nem lát szükségességet atomfegyverek bevetésére Ukrajnában és úgy véli, hogy a világ nem halad atomháború felé. Azonban hangsúlyozta, hogy Oroszország kész nukleáris fegyvereket használni, ha országának létét fenyegetik.

Az orosz vezető további megjegyzéseiből kitűnik az az eltökéltség, hogy minden eszközzel védeni fogja Oroszországnak Ukrajnában elért pozícióit. Emellett figyelmezteti a NATO-s tagországot adó államokat arra is, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek túllépik Moszkva tűréshatárát.

