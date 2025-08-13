2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Tűzoltó helikopter vödröt visz az erdőtűz oltására.
Világ

Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 12:46

Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot, ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására - jelentette a BBC.

Legalább három ember vesztette életét a Dél-Európát sújtó rendkívüli hőhullámban, amely több tucat erdőtüzet táplál a térségben. Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália és a Balkán egyes részein vörös riasztást adtak ki a 40 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet miatt.

Spanyolországban egy lovarda alkalmazottja halt meg, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett Tres Cantosban, Madrid közelében, ahol a 70 km/órát meghaladó szél a lakóházak közelébe hajtotta a lángokat. Az ország északnyugati régiójában, Kasztília és Leónban közel 4000 embert kellett evakuálni, és több mint 30 tűzesetet jelentettek. További 2000 embert menekítettek ki szállodákból és otthonokból a népszerű turisztikai célpont, Tarifa közelében.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közölte, hogy a mentőszolgálatok "fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek eloltásán", és rendkívüli erdőtűzveszélyre figyelmeztetett. Az ország tűzoltó egységei mellett csaknem 1000 katonát is bevetettek a lángok megfékezésére.

A szomszédos Portugáliában a tűzoltók három nagy erdőtűz ellen küzdenek, a legkomolyabbat Trancoso közelében sikerült körülhatárolni. Több mint 1300 tűzoltó és 14 repülőgép vesz részt a műveletekben, Marokkó pedig két repülőgépet küldött segítségként.

Olaszországban egy gyermek halt meg hőguta következtében hétfőn, ahol a hét későbbi részében várhatóan 40 Celsius-fokra emelkedik a hőmérséklet. Egy négyéves román kisfiút eszméletlenül találtak egy autóban Szardínián, és bár Rómába szállították, az orvosok szerint a hőguta okozta visszafordíthatatlan agykárosodás miatt életét vesztette.

Franciaország területének csaknem háromnegyedén hőségriadó van érvényben, a párizsi régióban 36, a Rhône-völgyben 40 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Catherine Vautrin egészségügyi miniszter szerint a kórházak felkészültek az idén már második hőhullám következményeire.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Görögországban több mint 150 erdőtűz tombol, amelyeket erős szél súlyosbít. Tömeges evakuálásokat hajtanak végre a turisztikai szempontból fontos Zakynthos szigetén és a nyugati Achaia régióban, ahol a tüzek otthonokat, járműveket és vállalkozásokat pusztítottak el. Grigoris Alexopoulos, Nyugat-Achaia polgármestere szerint a régióban a tüzek "irányíthatatlanná" váltak.

Törökországban több jelentős tüzet sikerült megfékezni, köztük Canakkaléban és Izmirben, miután százakat evakuáltak és lezárták a Dardanellák-szorost és a canakkalei repülőteret. Montenegróban egy katona meghalt, egy másik pedig megsérült, amikor víztartályuk felborult tűzoltás közben Podgorica közelében.

Tudósok figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés miatt a mediterrán nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, ami hosszabb és intenzívebb tűzveszélyes időszakokat eredményez.
Címlapkép: Getty Images
