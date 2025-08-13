Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább

Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot, ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására - jelentette a BBC.

Legalább három ember vesztette életét a Dél-Európát sújtó rendkívüli hőhullámban, amely több tucat erdőtüzet táplál a térségben. Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália és a Balkán egyes részein vörös riasztást adtak ki a 40 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet miatt.

Spanyolországban egy lovarda alkalmazottja halt meg, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett Tres Cantosban, Madrid közelében, ahol a 70 km/órát meghaladó szél a lakóházak közelébe hajtotta a lángokat. Az ország északnyugati régiójában, Kasztília és Leónban közel 4000 embert kellett evakuálni, és több mint 30 tűzesetet jelentettek. További 2000 embert menekítettek ki szállodákból és otthonokból a népszerű turisztikai célpont, Tarifa közelében.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közölte, hogy a mentőszolgálatok "fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek eloltásán", és rendkívüli erdőtűzveszélyre figyelmeztetett. Az ország tűzoltó egységei mellett csaknem 1000 katonát is bevetettek a lángok megfékezésére.

A szomszédos Portugáliában a tűzoltók három nagy erdőtűz ellen küzdenek, a legkomolyabbat Trancoso közelében sikerült körülhatárolni. Több mint 1300 tűzoltó és 14 repülőgép vesz részt a műveletekben, Marokkó pedig két repülőgépet küldött segítségként.

Olaszországban egy gyermek halt meg hőguta következtében hétfőn, ahol a hét későbbi részében várhatóan 40 Celsius-fokra emelkedik a hőmérséklet. Egy négyéves román kisfiút eszméletlenül találtak egy autóban Szardínián, és bár Rómába szállították, az orvosok szerint a hőguta okozta visszafordíthatatlan agykárosodás miatt életét vesztette.

Franciaország területének csaknem háromnegyedén hőségriadó van érvényben, a párizsi régióban 36, a Rhône-völgyben 40 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Catherine Vautrin egészségügyi miniszter szerint a kórházak felkészültek az idén már második hőhullám következményeire.

Görögországban több mint 150 erdőtűz tombol, amelyeket erős szél súlyosbít. Tömeges evakuálásokat hajtanak végre a turisztikai szempontból fontos Zakynthos szigetén és a nyugati Achaia régióban, ahol a tüzek otthonokat, járműveket és vállalkozásokat pusztítottak el. Grigoris Alexopoulos, Nyugat-Achaia polgármestere szerint a régióban a tüzek "irányíthatatlanná" váltak.

Törökországban több jelentős tüzet sikerült megfékezni, köztük Canakkaléban és Izmirben, miután százakat evakuáltak és lezárták a Dardanellák-szorost és a canakkalei repülőteret. Montenegróban egy katona meghalt, egy másik pedig megsérült, amikor víztartályuk felborult tűzoltás közben Podgorica közelében.

Tudósok figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés miatt a mediterrán nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, ami hosszabb és intenzívebb tűzveszélyes időszakokat eredményez.