Veszélyben a karácsony slágerajándéka: haszonlesők sáfárkodnak a készlettel

Így, november végén továbbra is az látszik, hogy súlyosan készlethiányos marad a PlayStation 5 Magyarországon. Ami azt is jelenti, hogy karácsonykor várhatóan kevesen örülhetnek majd ajándékként az újgenerációs készüléknek. Nem véletlen, hogy a PS vámszedői a kialakult helyzet okán megérezték a pénz szagát, és már most horribilis áron árulják a berendezéseket a másodlagos piacokon. Találtunk készülékeket több mint 400 ezer forintért is, de a 300-350 ezres cédulák sem ritkák. Mutatjuk, mire számíthat az, aki kacérkodik a gondolattal, hogy még idén beszerezzen egy PS5-öt.

Mivel a magyar piac nagyon árérzékeny, sok vásárlónál nem elsősorban az számít, egy platform jobb-e a másiknál vagy sem, többet nyújt-e azonos pénzért a játékosnak vagy sem, csupán az, hogy megengedheti-e magának? Ha ebben a kategóriában 20-30 százalékos árkülönbséggel találkoznak a vásárlók, akkor bizony a pénztárcájuk, vagy szüleik pénztárcája határozza meg, mit vesznek

- értékelte a hazai konzolpiacot a Pénzcentrumnak idén áprilisban Sándor Csaba, a SONY PlayStation üzletág magyarországi vezetője. A helyzet azonban most úgy áll, hogy bár az emberek hajlandóak lennének év végén tömegével megnyitnyi a pénzcsapokat az új konzolgenerációnak, közte a PS5-nek is, ugyanakkor a piac súlyosan készlethiányos.

Még október végén robbant a hír, hogy míg egyes ágazati források szerint körülbelül 20 000-en rendelhették elő hazánkban a PS5-öt, mindössze körülbelül 1 000 darab érkezik majd csak hazánkba novemberben. Ez pedig azt jelenti, hogy a kereslet jócskán meghaladta a kínálatot, aminek eredményeképpen karácsonyra valószínűleg kevesen tudhatnak majd magukénak az új konzolból.

Egyes források ráadásul úgy számolnak, hogy januárig nem is lesz új szállítmány, vannak azonban akik a következőt nagyobb magyarországi szállítmányt március környékére datálják. Súlyos hónapok lehetnek tehát, mire a potenciális játékosok kezébe kerülhetne az új gépezet. Arról nem is beszélve, hogy így karácsonyra is igencsak nehézkes lesz beszerezni a PlayStation legújabb konzolját.

Megjelentek a nyerészkedők

A kialakult helyzet hatására nem csoda, hogy sokan már most megérezték a pénz szagát, és rögvest nyerészkednének a már megvásárolt készülékekkel. Ennek eredményeként a másodlagos piacon már most horribilis árakon árulnak PS5-öt.

Az Jófogáson található ajánlatok tanúsága szerint PS5-öt nem kevesebb mint 419 999 forintért is lehet vásárolni. Sőt, ezért az eladó még 1 év garanciát is vállal, és a hirdetése szerint non-stop hívható is. A készülék csak kp-val fizethető.

Egy másik ajánlat valamivel barátságosabb, 334 900 forintért kínálja a konzolt, amire a hirdetés szerint szintén van magyarországi garancia, és itt beszámítás is lehetséges.

Vannak, akik némileg szolidabb árazást alkalmaztak. Az egyik hirdetés a készülék digitális kiadását 200 000, míg a diszkeset 230 000 forintért hirdeti. Egy másik induló egészen baráti, 170 000 forintos árral csalogatná a vásárlókat.

PS5 hirdetést a Facebook Marketen is találni, az itteni hirdetések 330, illetve 400 ezer forintért keresnek gazdát az új generációs készülékeknek.

Az ajánlatok szerint van olyan termék, amit magyar áruházból rendeltek elő év végi érkezéssel, viszont az előadója inkább kétszerezné a bevételét, semmint hogy játszana a várhatóan decemberben készhez kapott konzollal.

Csak hogy tudjuk mihez mérni a másodlagos piacon kialakult hajmeresztő árakat. A PlayStation 5 eredetileg, típustól függően

150 - 185 ezer forintért volt előrendelhető a nyáron!

Tényleg csúszásra kell készülni

Az tehát, hogy a magyarországi készlet idén már hiányos marad, az biztos. A Konzolvilág például megrendeléskor arról értesíti a vásárlókat, hogy a most leadott rendeléseket már várhatóan csak 2021-ben tudja teljesíteni. Arról nem is beszélve, hogy a PS5 megrendeléséhez 20 ezer forint előleget is ki kell perkálni.

De itt legalább lehet rendelni a termékből, még akkor is, ha a készülék befutásának az ideje teljesen bizonytalan. ugyanígy lehet az Alzán is előrendelést leadni, itt a várható szállítást február datálja a bolt. Más áruházak azonban, mint például a Media Markt, az Euronics, az Extreme Digital vagy az eMAG egyelőre le is vették a rendelhető áruk közül a PS5-öt, így ezeken a helyeken még csak az előrendelés gomb lenyomásának a gondolatával sem lehet kacérkodni.

Facebookos PlayStation csoportokban is nagyon aktuális az új generációs készülékekről szóló információcsere. Vannak például azok a szerencsések, akiknek már novemberben megérkeztek az előrendelt termékek, más előrendelőknek decemberre ígérték a következő várható szállítmányt.

Megint mások arról számolnak be, hogy februári, márciusi, de van akinek csak áprilisi várható szállítási időpontot irányozták elő, amikor is legközelebb megkaparintható lesz a PlayStation 5.

A karácsony előtt fennálló készlethiányos helyzetről, a másodlagos piac hajmeresztő árairól, illetve a közeljövőben várható fejleményekről több magyarországi vállalatot, illetve a Sony hazai képviseletét is megkerestük. Amint válaszoltak a kérdéseinkre új cikkel jelentkezünk.

