Végre kiderült: ennyi pénzért vásárolnak ajándékot a magyarok karácsonykor

Az átlagos magyar internetező elsősorban a szűk családi körnek, 10-50 ezer forint értékben ajándékoz, és csak néhány héttel karácsony előtt, leginkább a tömött üzletekben kezdi el a meglepetések beszerzését. A legtöbbüknek azonban karácsonykor is fontos a környezetvédelem és a válaszadók körülbelül egyharmada használt termékeket is a fa alá tesz - derült ki egy friss felmérésből.

A Jófogás 2019 novemberében elvégzett online felmérése szerint csaknem minden második ember még mindig plázákban és boltokban szerzi be az ajándékokat, de egyre népszerűbb az online vásárlás is. Ez utóbbi lehetőséget a válaszadók 30 százaléka jelölte meg, és az eredményekből az is kiderül, hogy leginkább a 21 és 50 év közöttiek látogatják ilyen célból a különféle webshopokat. Az eredmények alapján viszont ünnepi vásárokban rendkívül kevesen (2%) szoktak ajándékokat vásárolni, és a saját készítésű, kézműves meglepetések is a lista végén kullognak.

Kire, mennyit?!

Legtöbben 10 és 50 ezer forint között költenek karácsonykor, minden 10. válaszadó azonban akár 200 ezer forintnál is többet. A megkérdezettek 61 százaléka elsősorban a szűk családi kört ajándékozza meg, és külön érdekes, hogy ajándékozási szempontból a tágabb családi kört a barátok megelőzik. A Jófogás felhasználóinak 15 százaléka ezzel szemben egyáltalán nem szokott karácsonykor ajándékozni.

Megfontolt vásárlók vs. utolsó pillanatosok

A válaszadók legnagyobb része (45%) csak a karácsony előtti néhány hétben rohamozza meg a boltokat, azonban viszonylag sokan vannak (18%), akik már korábban is ünnepi lázban égnek, így akár már októberben elkezdik az ajándékok beszerzését.

Minden 10. ember viszont egészen biztosan szereti az adrenalint, hiszen mindezt egészen az utolsó pillanatra hagyja - velük lehetnek tele az üzletek december 23-án is.

Kis karácsony, zöld karácsony

Az is kiderült, hogy a Jófogás felhasználói mit gondolnak a valóban zöld ünnepekről: a válaszadók közel fele karácsonykor is nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmet, és odafigyel, hogy ilyenkor se terhelje jobban a környezetet. Mindenképpen biztató, hogy egyre többen vannak (20%), akik idén először erre is szeretnének jobban odafigyelni. A környezettudatos gondolkodás a karácsonyi ajándékok típusát tekintve is megjelenik: a kutatást kitöltő felhasználók 37 százaléka szívesen vásárolna használt terméket karácsonyi ajándéknak. Ők leginkább a 16 és 35 év közötti válaszadók közül kerülnek ki.