Van mit a tejbe: ezekért a magyar műalkotásokért fizették a legtöbbet tavaly

A koronavírus-járvány a műkereskedelem hagyományos működését is felforgatta, online platformok és digitális fejlesztések nélkül az aukciós házak működésképtelenné váltak. Magyarországon az év első felében az árverések elmaradtak, ősszel és télen viszont előremutató eredmények születtek. A kortárs művészet piaca tovább erősödött: sorozatban dőltek meg az életműrekordok, az Iparterv-generáció alkotóinak ára pedig radikálisan emelkedett.

A járvány első hulláma miatt 2020 elején világszerte elmaradtak a nagy aukciók, a piacnak az online árverezésre történő átállással tavasz végére sikerült alkalmazkodnia az eddig nem tapasztalt kihívásokhoz. A tavaszi árverési szezon Magyarországon is elmaradt, az aukciósházak ugyanis nem rendelkeztek önálló, nagyszabású aukciók lebonyolítására alkalmas online platformokkal. A Virág Judit Galéria lépett legkorábban, őszre kifejlesztette saját online felületét, amely az őszi-téli időszakra markáns piaci dominanciát eredményezett - adta hírül egy friss piaci elemzés.

A szeptemberben induló aukciós idényt a kényszerű leállást követően kivételes várakozás előzte meg. Az őszi árverések repertoárja általában visszafogottabb, tulajdonképpen a téli szezon előszobájának tekinthető, hiszen az igazán kiemelkedő műalkotásokat az aukciósházak visszatartják a téli árverésekre. Mindezek dacára a tavaly őszi rendezvények az előzetes elképzeléseket egyértelműen felülmúlva, kirobbanó sikerrel zárultak.

Bár a járványhelyzet folyamatos súlyosbodása, az általános bizonytalanság és szorongás beárnyékolta a téli szezont, az idény további árverésein is kiemelkedő eredmények születtek. A november elején bevezetett kijárási korlátozások és a rendezvénytilalom döntéshelyzet elé állította az aukciósházakat: választaniuk kellett az árverés elhalasztása vagy az aukció online megrendezése között, utóbbi a tételszám és anyagerősség csökkentésével járt. A szezon legfontosabb árverései, a decemberi aukciók teljesen átkerültek online térbe, illetve az árverés alternatívájaként megjelent a kiállítással egybekötött, private sale stratégia is.

2020 aukciós rekordját Tihanyi Lajos Akt studium című festménye érte el, mely 95 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria karácsonyi árverésén. Az elmúlt négy évben az aukciós rekordok kivétel nélkül 150 millió forint felett voltak, 2018-ban a legmagasabb licit pedig a 200 millió forintot is meghaladta. Természetesen az előző évek statisztikáit figyelembe véve a 95 milliós leütés szerénynek tűnik, azonban az idei év elmaradt vagy online térbe kényszerült árveréseinek tükrében sikeresnek értékelhető.

Miközben a tavalyi év aukciós eladásainak TOP 10-es listája alapján a klasszikus modern alkotások leütései "visszaesést" mutatnak, a kortárs művek árai továbbra is radikálisan emelkednek - különösen igaz ez az Iparterv-generáció művészeire. 2020-ban a kortárs piacon sorozatos életműrekordok születtek: például Keserü Ilona Cérnás című alkotása, amely a Virág Judit Galéria II. kortárs árverésén került kalapács alá, a maga 28 millió forintos leütési árával a művész ezidáig legdrágábban aukcionált műve.

A kortárs alkotások sikere mellett a klasszikus művek piaca is hozott váratlan fordulatokat, a 19. századi festők alkotásai ugyanis látványosan magas árakon cseréltek gazdát. A TOP 10-es listán Munkácsy Mihálynak három alkotása is helyet kapott, valamint Paál László művei is rekord áron keltek el. Az idei év már említett, legmagasabb leütési árat elért festménye, Tihanyi Lajos Akt studiuma a decemberi aukciós szezon egyik kuriózumának számított.

A száz éve lappangó mű hazakerülése önmagában véve is szenzáció, azonban a kép további meglepetéseket is rejtegetett: a festmény hátoldalán egy korábban teljesen ismeretlen, soha nem reprodukált női portré is előkerült. Az Akt studium jelentőségét tovább emeli, hogy a képet közvetlenül a festőtől vásárolta meg a korszak legendás hírű filmese, Korda Sándor (Sir Alexander Korda) és azóta is a család tulajdonában volt.

A 2020-as év TOP 10-es listáján természetesen az utóbbi évek modernista sztárjai - Kádár Béla, Vaszary János, Scheiber Hugó - művei is előkelő helyet foglalnak el. A legdrágábban eladott kortárs alkotás a tavaly elhunyt Reigl Judit Gomolygás, csavarás, oszlop, fém című műve, mely 44 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria II. kortárs aukcióján.

A kortárs TOP 10-ben Reigl művein túl az Iparterv-generációhoz tartozó Bak Imre, Lakner László és Nádler István, valamint a már említett Keserü Ilona alkotásai szerepelnek. Mind a klasszikus, mind a kortárs rekordeladások listáján a Virág Judit Galéria és a Kieselbach Galéria mellett új szereplőként tűnik fel a Bodó Galéria és Aukciósház, mely arra utal, hogy a 2 éve alakult cégnek sikerült áttörést elérnie a magyar piacon.

A koronavírus-járvány időszakában felmerült új kihívások és tapasztalatok gyökeresen fogják átalakítani a műkereskedelem működését. A műtárgypiac már soha nem lesz olyan, mint amit 2020 előtt megszoktunk. A legfontosabbak még mindig az élő, élő-online árverések lesznek, de a kizárólag online térben rendezett aukciók rohamlépésben fognak teret hódítani - zárul az elemzés.

(Címlapkép: részelt Reigl Judit Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém c. festményéből - Mitte Communications)