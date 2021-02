Tudtad? Ezért kerül százezrekkel többe egy új autó, mint a listaár

Kevesen tudják, de az új autókért valójában nem annyit kell fizetni, mint amennyi ki van írva a szalonban: hogy kigurulhassunk vele a telepről, bizony a járulékos költségeket is le kell perkálnunk. A Pénzcentrum most hazánk legnépszerűbb autója, a Suzuki Vitara esetében nézte meg, pontosan mennyi is az annyi. Nem árt, ha a vételáron felül még van hirtelen nagyjából 200 ezer forintunk.

A magyarországi autókereskedésekben valójában többe kerülnek az új járművek, mint amennyi az árlistában szerepel. Sokan csak a vásárláskor döbbennek rá, hogy a nagy gonddal és türelemmel kiválaszott, és összeállított kocsijuk vételárán felül még mást is fizetni kell. Ugyanis még az ügyintézés költségei is a vevőt terhelik, egy új autó árához képest ezek annyira nem nagy összegek, de például, ha valaki hitelre vásárol új autót a szalonból, annak fájdalmas meglepetés lehet. Hogy pontosan mennyibe is kerülnek az adminisztrációs költségek, azt most a magyarok kedvenc autójának példájával szemléltetjük.

A legolcsóbb Suzuki Vitara most kedvezménnyel 5,6 millió forintért lehet a miénk, az adminisztrációs költségek tekintetében az nem lényeg, hogy milyen a felszereltség, ami egyedül számít, az a motorban a köbcenti, illetve a környezetvédelmi besorolás. Annyi szerencsénk van, hogy a Suzuki minden Vitarát az 1,4 literes, 48 voltos hibrid meghajtással kínál, ami 130 lóerős teljesítményű, úgyhogy a forgalomba helyezés összege minden modellváltozatnál ugyanaz.

Forgalomba ki helyezi?



Bár a kereskedők segítenek elintézni a forgalomba helyezést, az nincs benne az árban. A Suzuki konfigurátorában az apróbetűs rész konktréta így fogalmaz:

A feltüntetett árak nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő.(...)

És bizony, a világbajnok magyar áfán kívül még, ahogy írják is, egy csomó más költséggel is számolni kell. Hogy csak a forgalomba helyezést nézzük:

új forgalmi 6000 forint

új törzskönyv 6000 forint

egy pár rendszámtábla 8500 forint

és még vagyonszerzési illetéket is fizetni kell.

Utóbbi a Vitara esetében 750 forint/kW, azaza a 95 kW-s (tehát 130 lóerős) motor miatt ez 71 250 forint. Ha összeadjuk, akkor máris kijön majdnem 100 ezer forint (egészen pontosan 91 750). Ugyanakkor bizonyos kereskedések átvállalják ezeket a költségeket, de nem ez az általános gyakorlat.

A fentieken kívül rád hárul még a köteleő biztosítás megkötése is, aminek díja egyéntől függ, annyi biztos, hogy az MNB adatai szerint Budapesten egy évre átlagosan 63 ezer forintba kerül a kgfb, mialatt vidéken csak 38 ezer. Sőt, a forgalomba helyezést követő hónaptól gépjárműadót is kell majd fizetned, ami a Vitara esetében egy évre 32 275 forint.

Slusszpoénként, amikor már mindent kifizettél, és elhozhatod az új autódat, akkor meg is tankolhatod: a Vitara tankja 47 literes, egy liter benzin pedig immár több mint 400 forintba kerül, szóval még ere is számolj bő 19 ezret kezdésképpen.

