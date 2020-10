Pénzért árulják a friss levegőt Erdélyben: leesik az állad, mennyit kérnek érte

Semmi nem lehet elég banális ahhoz, hogy a 21. században ne legyen valaki, aki megpróbáljon belőle pénzt csinálni. És hát igen, van akinek az sikerül is. Egy erdélyi vállalkozás nem mást, mint hegyi levegőt palackoz, ráadásul nem is olcsón, a termékeik majd 5 000 forintba kerülnek. Budapestről azonban jobban megéri az embernek, ha inkább simán csak elutazik Erdélybe, túrázik egyet, és gyakorta szippantgatja a friss, hegyi levegőt.

Az élet különös fintora révén olykor olyan dolgok is valósággá válhatnak, amit sokáig úgy hittük, lehetetlen. Ez történt most is, Budapesttől kb. 300 kilométerre Erdélyben, ahol egy vállalkozás gyakorlatilag

friss hegyi levegőt árul palackozva!

A Transylvania Air azaz az Erdélyi Levegő névre keresztelt márka úgy hirdeti magát, mint akik friss levegőt árulnak a vámpírok földjéről. Ami valójában igaz is, tényleg palackozzák a hegyi levegőt. A vállalat honlapját megnézve kommunikációjuk egyik fő csapásiránya, hogy a Kárpátok érintetlen területein annyira friss és szennyezésmentes a levegő, hogy annak a beszippantása remekül hat az emberre.

Olyannyira, hogy a cég úgy számol, palackozott hegyi levegőjük segít többek között a sportolásban, a stressz kezelésében, a dohányzásról való leszokásban, az allergia elleni küzdelemben, a koncentráció fokozásában, de még az agynak is jót tesz. Erről azonban letölthető anyagokat, tanulmányokat nem találni az oldalukon.

De honnan jön a levegő?

A cég saját honlapján azt írja, hogy a hegyi levegőt az Erdélyi-középhegységből, 1 000 méter felett, reggel/délelőtt 6-11 között szippantják. Azt is írják, hogy a termékek minőségét folyamatosan ellenőrzik, azok megfelelnek különböző nemzetközi szabványoknak.

Mennyibe kerül a palackozott levegő?

A begyűjtést követően jöhet a hegyi levegő palackozása, amit jelenleg, a cég saját honlapja szerint 5 és 7 literes kiszerelésben tesz meg. A termékek ára 14,99 és 16,99 dollár között mozog. A legolcsóbb sima levegős kiszerelés kerül 14 dollárba, aminek a nagyobb kiszerelése 17 dollár. Ezek mellet azonban találni ízesített, illóolajos változatokat is, amik egységesen 5 literes palackokban érhetők el 17 dollárért. Tehát, aki palackból szippantgatna egy kis erdélyi "friss" levegőt, annak

4 662, illetve 5 284 forintért van erre lehetősége.

A vámpírok levegőjét egyébként a hivatalos tájékoztatás szerint az 5 literes palackból 130 szippantással tudjuk magunkévá tenni, míg a 7 literesből 160 szippantás is kifutja. Egy mist matek után úgy áll a helyzet, hogy

a legolcsóbb, tiszta levegős kiszerelésből 36 forintba kerül egy levegővétel, míg a nagyobb palackból 33 forintra jönne ki ugyanez.

Aki már egy kis furfangot is vinne a dolgokba, az drágábban jön ki, ugyanis az ízesített levegőt jelenlegi állás szerint csak 5 literes palackokban lehet beszerezni, amik 5 284 forintba kerülnek, egy szippantásért tehát körülbelül 41 forintot kell fizetni.



Forrás: www.transylvaniair.com Forrás: www.transylvaniair.com

Mennyibe kerül egy erdélyi kirándulás?

Csak érdekességképpen, Budapestről az Erdélyi-középhegység mintegy 400 kilométerre található. Tehát ha elmennénk oda túrázni a magyar fővárosból, akkor az oda-vissza út 800 kilométer lenne összesen, míg szállást 3 napra, 2 éjszakára már 20-30 ezer forintért is találni. Az összköltségünk, szállás+benzin, 60-70 ezerből meglenne. Ennyi pénzért azonban bármennyiszer magunkba szívhatnánk a friss, hegyi levegőt.

Egy átlagos ember egyébként percenként 16-szor vesz levegőt nyugalmi állapotban. Ez azt jelenti, hogy egy órában 960-szor. Ha tehát már csak egy órát is a hegyekben töltenénk, több mint 7-szer annyi friss levegőt szívhatnánk, mint egy 5 literes palackozott termékből.

8 óra alatt azonban már 7 680 légzésszámnál járnánk a hegyekben, ami 5 literes vámpírlevegős palackokban mérve már 59 tubust jelentene, ami 275 058 forintba kerülne.

Négyszer annyiba, mint egy komplett 3 napos Budapest-Erdély autós út, szállással együtt az Erdélyi-középhegységben. Mindezt úgy számolva, hogy csak 8 órát töltöttünk a hegyekben.

Még szerencse egyébként, hogy a levegő általában mindenhol ingyen van, mert mint látjuk, a percenkénti 16-os levegővétel igencsak drága mulatság lenne egy munkanapnyi kirándulásra is, nem hogy egy emberöltőre számolva.

Más is bepróbálta

Egy ausztrál cég még 2016-ban azzal került be a hírekbe, hogy dobozos levegőt árul a környezetszennyezés által igencsak sújtott Kínában. A cég termékei, saját elmondásuk szerint szintén 130 szippantásra voltak elegek.

Az ausztrálokat azonban egy kandadai cég már beelőzte, 2015-ben ugyanis a Vitality Air elnevezésű vállalkozás a Sziklás-hegység levegőjét kezdte el palackozni Észak-Amerikában. A cég a mai napig is működik, legalábbis a honlapjuk nekik is elérhető.

Ki kezdte a szomszédban?

Az erdélyi vállalkozást a vállat honlapja szerint 8 ember működteti. A kolozsvári székhelyül MASZOL beszámolója szerint, a működtető Apuseni Mountains Research 2018-ban még inaktív volt, tavaly azonban már 134 376 lej árbevétele volt, s 40 099 lej nyereséget könyvelt el.

Ez több mint 3 000 000 millió forint.

Úgy látszik tehát, hogy van igény fizetni a levegőért, nem is kevés. Pláne akkor, ha az a levegő a vámpírok földjéről származik.

Címlapkép: Getty Images