Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban.
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
Az Aldi tovább folytatja az árcsökkentést: 12-féle friss sertéshús árát mérsékli 2026. január 15-től, átlagosan több mint 7%-kal. Az ALDI az egy héttel korábbi tejtermék-árcsökkentési intézkedése után januárban már második alkalommal mérsékli számos termék fogyasztói árát - közölte a diszkontlánc.
Az Aldi friss közleménye szerint az árcsökkentett termékek között a magyar gasztronómiában nélkülözhetetlen alapanyagok találhatóak, így többféle sertéskaraj, -tarja, és mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is.
A legnagyobb árcsökkenés a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16%-kal kerül kevesebbe január 15-től, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba. A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14%-kal lesz olcsóbb, mint korábban, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül. Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20% zsírtartalmú darált hús fél kilós csomagja pedig 6%-kal mérséklődik, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra.
A közkedvelt csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8%-kal csökken. Az árcsökkentés országszerte, valamennyi ALDI-áruházban érvényes, január 15-től.
"A diszkontlánc folyamatosan keresi az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyalja meglévő beszállítói szerződéseit, hogy az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adhassa tovább." - írják a közleményben.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.