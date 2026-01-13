Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája

Az Aldi tovább folytatja az árcsökkentést: 12-féle friss sertéshús árát mérsékli 2026. január 15-től, átlagosan több mint 7%-kal. Az ALDI az egy héttel korábbi tejtermék-árcsökkentési intézkedése után januárban már második alkalommal mérsékli számos termék fogyasztói árát - közölte a diszkontlánc.

Az Aldi friss közleménye szerint az árcsökkentett termékek között a magyar gasztronómiában nélkülözhetetlen alapanyagok találhatóak, így többféle sertéskaraj, -tarja, és mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is.

A legnagyobb árcsökkenés a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16%-kal kerül kevesebbe január 15-től, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba. A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14%-kal lesz olcsóbb, mint korábban, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül. Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20% zsírtartalmú darált hús fél kilós csomagja pedig 6%-kal mérséklődik, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra.

A közkedvelt csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8%-kal csökken. Az árcsökkentés országszerte, valamennyi ALDI-áruházban érvényes, január 15-től.

"A diszkontlánc folyamatosan keresi az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyalja meglévő beszállítói szerződéseit, hogy az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adhassa tovább." - írják a közleményben.