Ne maradj cikiben karácsonykor: mutatjuk a legjobb utolsó pillanatos ajándékokat

A karácsonyi őrületben nem ritka, hogy az ember egyszerűen kifut az időből. Vannak a végletekig halogató típusok, van aki csak elúszott a teendőkkel, vagy tanácstalanságában nem sikerült megfelelő ajándékot találnia szeretteinek. Jó hírünk van, mindenki megnyugodhat: még semmi sincs veszve! A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb last minute ajándékokat, amelyeket az internet az utolsó pillanatban kapni és adni lehet! Az ünnep megmenekült, még mindig kimaxolhatjuk az idei karácsonyt!

A Jófogás 2019 novemberében elvégzett online felmérése szerint a magyarok legnagyobb része (45%) csak a karácsony előtti néhány hétben rohamozza meg a boltokat, azonban viszonylag sokan vannak (18%), akik már korábban is ünnepi lázban égnek, így akár már októberben elkezdik az ajándékok beszerzését.

Minden tízedik ember viszont mindezt egészen az utolsó pillanatra hagyja - velük lehetnek tele az üzletek december 23-án is.

Azonban még akkor sincs semmi veszve, ha már nem jutunk el a boltokba, vagy egyszerűen tanácstalanok lennénk, milyen tárgyi ajándékkal lepjük meg szeretteinket. Hálistennek az internetnek köszönhetően rengeteg lehetőség közül választhatnak azok, akik kifutottak az időből, és azok is, akik hiába is kajtatnának a megfelelő ajándék után a tömött üzletekben, plázákban.

Kultúra, játék, szórakozás

Hogyha olyan ajándékban gondolkodunk, ami az ajándékozott hobbijához kapcsolódik, végtelen az online lehetőségek tárháza. Például, ha szerettünk szabadidejében sokat olvas, és van e-könyv olvasója, egy e-könyvvel kipipálhatjuk az ajándékot: így nem kell a könyvesboltokban kóvályognunk. A könyvmolyoknak, aki szereti a műfajt, a hangoskönyv is jó ajándék, főként azoknak, akik sokat autóznak.

Hogyha a rokongyereknek, vagy gamer családtagnak nem sikerült megtalálni a megfelelő meglepetést, vegyünk neki online játszható játékot! Ez sokféleképpen megtehetjük, de hogyha az ajándékozott fent van Steamen, még egyszerűbb a dolgunk! Annyit kell tennünk, hogy - ha magunk nem vagyunk regisztrálva - regisztrálunk, és az aktiválás után bejelöljük barátnak a felületen. Ezután nem csak azt láthatjuk, milyen játékok vannak már meg neki - amiből ihletet is meríthetünk - hanem azt is, hogy milyen játékok vannak a kívánságlistáján. Válasszunk ki egy szimpatikusat, vegyük meg, és biztosan nem nyúlhatunk mellé!

Filmkedvelő barátainkat, rokonainkat meglephetjük ajándék mozijeggyel is! Hogyha nem akarunk helyettük dönteni, vehetünk ajándékjegyet is, amely beváltható tetszőleges vetítésre. Viszont még személyesebb a meglepetés, ha úgy veszünk jegyet, hogy közös program legyen a mozizás!

Ugyanez igaz a színházba járókra és a kiállítások kedvelőire is, de akár Stand Up előadással is meglephetjük a szeretteinket pár kattintással! Azok közül, akik élményt adnának ajándékba idén a legtöbben ilyesmiben gondolkodnak: színház- vagy egyéb kulturális eseményre szóló jeggyel fogják meglepni szeretteiket. A Bónusz Brigád és a GKI legfrissebb közös kutatásából az derült ki, az élményt ajándékozni kívánó válaszadók 65 százaléka tesz így idén.

A zenekedvelő ismerőseikkel is egyszerű dolguk van azoknak, akik last minute vennék meg az ajándékot: fesztiváljegy, bérlet, koncertjegy, vagy online megvásárolt lemez nem lehet rossz ajándék.

Fizess elő, adj bérletet

Sokan nem gondolnák, milyen jó ajándék lehet még ma is egy előfizetés, miközben még az internet kora előtt elég gyakori volt. Még ma is adhatunk magazin előfizetést ajándékba, hogyha tudjuk az ajándékozottról, hogy szereti a nyomtatott sajtót, lapokat.

Azoknak pedig, akik gyakran töltik tévézéssel szabadidejüket, szuper ajándék lehet egy streaming előfizetés. Magyarországon is egyre elterjedtebb ez a szolgáltatás, jelenleg két cég is verseng a magyar nézők kegyeiért: a Netflix és az HBO GO. Egy ilyen előfizetéssel könnyen gondoskodhatunk arról, hogy karácsony alatt is legyen mit néznie a családnak.

Amit szintén pár kattintással az interneten keresztül elintézhetünk, hogy az edzeni, sportolni szeretők, vagy mozogni vágyók szívébe belopjuk magunkat karácsonykor. Könnyedén vehetünk kondi-, vagy jógabérletet, spinning órákat, fitness edzést... a lehetőségek száma ez esetben is konvergál a végtelenhez. Csak ismernünk kell jól, akit megajándékozunk.

Rengetegféle előfizetés létezik, hogyha nem is soroltuk fel példaként a tökéltes ajándékot, érdemes végiggondolni, mi lehet az, amelynek a célszemély örülni fog.

Adj élményt, mert az trendi

Minden második ember élményt akar adni idén karácsonyra, a 18-24 éves fiatalok körében ez az arány 80 százalék - derült ki a fent említett kutatásból. Az sem maradt titok, hogy ki milyen élményajándéknak örülne a legjobban: ugyanolyan arányban voltak a válaszadók (88%) akik a külföldi utazásnak - városlátogatásnak, a belföldi utazásnak - városlátogatásnak, valamint a belföldi wellnessnek örülnének.

Sokan preferálnák az adrenalindús élményeket is: a válaszadók 35 százaléka kifejezetten örülne ilyesminek, de mindössze 1 százalék számít arra, hogy kap is. Hőlégballonozás, siklóernyőzés, tandemugrás, búvárkodás - biztosan nagy élmény, de gondolhatunk itt akár élményvezetésre is, lasertag vagy paintball csatára.

Akár VR-élményekre, masszázsra, szabaduló szobába, vagy akár a dühöngő szobába fizetjük be a célszemélyt, hogy levezesse a karácsonyi stresszt, kárba biztosan nem vész a pénzünk, és ezt is néhány kattintással, pusztán az interneten el tudjuk intézni.

Fotózás? Fotózás!

Szuper ajándék lehet - nem csak szerelmes pároknak és családoknak a fotózás is. Az ember gyakran idegenkedik attól, hogy ő maga elmenjen egy stúdióba fotózkodni, miközben egy profi önéletrajz elengedhetetlen része ma már a stúdióban készült fotó.

Viszont amit magának nem is venne meg az ember, még mindig megkaphatja másoktól! Ennek az ajándéknak sokan örülhetnének, és sokféle fotózás adható ajándékba, szintén csak pár kattintással.

Adj tudást, mert az nem kophat, veszhet el

Az internetnek hála az online tanfolyamok is egyre elterjedtebbek. Vannak természetesen ingyenesek is, viszont nem egy ilyen tanfolyam súlyos tízezrekbe, vagy akár százezrekbe is kerülhet.

Hogyha nem vagy a haszontalan ajándékok híve, akkor gondolj bele, milyen tudásra van szüksége a célszemélynek, juthatna előrébb az életben, támogathatnád vele hobbiját, karrierjét. Egy-egy kurzus még a kamaszoknak is szuper ajándék lehet.

Csináld magad!

Nem, most nem a süss sütit, és azt add, vagy utolsó pillanatban tanulj meg dekupázsolni, batikolni, ívhegeszteni YouTuberól, hogy elkészítsd a tökéletes ajándékot last minute ötlettel jövünk. Vannak olyan dolgok, amelyeket bárki meg tud csinálni, szintén csak maximumra internetre van hozzá szükség, és a legszemélyesebb ajándék is lehet idén. Ilyen a fotóválogatásból összeállított videó, vagy a zeneválogatás - bár a kazetták már kimentek a divatból, ezt digitális formában ma is megtehetjük.

Az ügyesebbek saját készítésű képeslappal, naptárral is meglephetik szeretteiket. De a különböző netes generátorokkal akár még egy Star Wars intrót is könnyedén összerakhatunk - saját szövegezéssel. Gazdálkodjunk jól az utolsó percekkel, legyünk kreatívak.

Címlapkép: Getty Images