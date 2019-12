Így ünnepelnek idén a magyarok: a hagyományos ajándék már tényleg a múlté?

Minden második ember élményt akar adni idén karácsonyra, a 18-24 éves fiatalok körében ez az arány 80 százalék - ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt ajándékozni, összesen 25 ezer forint körüli értékben. Bár a válaszadók túlnyomó többsége örül minden élményajándéknak, ennek ellenére kevesen reménykednek abban, hogy meg is kapják az áhított élményt.

Nagyon elterjedt színház- vagy egyéb kulturális eseményre szóló jeggyel meglepni szeretteinket: a felmérésben részt vevő, élményt ajándékozni kívánó válaszadók 65 százaléka tesz így idén. A második legnépszerűbb élményajándék a belföldi wellness utazás (46%), ami a férfiak körében még ennél is magasabb arányban (59%) kedvelt ajándéktípus. Népszerű ajándéknak számít még az étterembe szóló ajándékutalvány (35%), a wellness-programok (29%), az élményprogramok (25%) és a szabadulószoba, egyéb csoportos játékokon való részvétel - 24 százalék ajándékoz ilyet.

Nem reménykedünk, hogy azt kapjuk, amit szeretnénk

Arra is rákérdeztek Bónusz Brigád és a GKI közös kutatásában, hogy ki milyen élményajándéknak örülne a legjobban: ugyanolyan arányban voltak a válaszadók (88%) akik a külföldi utazásnak / városlátogatásnak, a belföldi utazásnak / városlátogatásnak, valamint a belföldi wellnessnek örülnének. Adrenalindús élményeknek a válaszadók 35 százaléka kifejezetten örülne, de mindössze 1 százalék számít arra, hogy kap is - 65 százalékuk nem vágyik siklóernyőzésre, baltadobálásra vagy búvárkodásra.

Élményajándékra átlagosan 25 ezer forintot terveznek költeni a kérdőív kitöltői, de minden negyedik válaszadó több, mint 40.000 forintot tervez elkölteni az élményre - a férfi ajándékozók közt az arány magasabb, 29 százalék. A november-decemberi időszakban az emberek leginkább élményeket keresnek a kuponos oldalon: a legtöbben utazásokat nézegetnek és vásárolnak ebben az időszakban.

Egyre többen ismerték fel, hogy a minket körülvevő tárgyak nem feltétlenül boldogítanak hosszútávon, míg a közös emlékek velünk maradnak és erősítik emberi kapcsolatainkat

- mondja Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád egyik alapítója, aki mindenkit arra buzdít, hogy közös programokkal lepje meg barátait, rokonait. "Egyik vásárlónk arról számolt be, hogy 60 éves édesapját lepte meg szabadulószobával, aki ezt annyira élvezte, hogy azóta rendszeresen ezt kéri és családilag mennek szabadulni. Ezek a fontos dolgok az életben."

Milyen lesz a fenyőfa?

A felmérés nem csak az ajándékozási, hanem más, az ünnepekkel kapcsolatos szokásokra is kíváncsi volt. A válaszadók 41 százaléka műfenyőt díszit, míg 10 százalék még bizonytalan abban, milyen lesz a karácsonyfa. Az élő fát választók közül legtöbben a nordmann fenyő mellett teszik le a voksukat (27%) - a többi fenyőtípust sokkal kevesebben választják, a hagyományos lucfenyőt mindössze a válaszadók 9 százalék állít. A legtöbb válaszadó (28%) a karácsony előtti héten szerzi be a fenyőfát - nagyon kevesen hagyják az utolsó napra, mindössze 2 százalék.

Szenteste - de kivel?

A válaszadók több, mint fele kifejezetten várja az ünnepeket, 45 százalékuk számára semmiféle stresszt nem okoznak az ünnepek és az azt megelőző készülődés. A legtöbben (61%) szűk családjuk körében töltik a karácsonyt, mindössze 8 százalékuk utazik el az ünnepek alatt (7% a családjával, 1% a barátokkal), hogy otthonától távol töltse a karácsony napjait. A válaszadók 14 százaléka a családja helyett barátaival, munkatársaival, ismerőseivel tölti az ünnepeket, míg 6 százalék egyedül ünnepel.

Sokan aggódnak a karácsony miatt: 34 százalék számára stresszt okoz az ajándékok beszerzése, 28 százalékuk azért érzi stresszesnek magát, mert úgy érzik, mindennek tökéletesnek kell lennie, ha vendégül látják a családot, illetve ugyanennyian gondolják azt, hogy kevés az idő az ünnepek előtti készülődésre. 16 százalék aggódik a felszedett kilók, míg 11 százalék a családi konfliktusok, viták miatt. A válaszadók 35 százalékának kifejezetten feltöltődést, pihenést jelent a karácsonyi készülődés.

Megvannak az ajándékok?

A kutatás december közepén arra is rákérdezett, hogy beszerezték-e már a kitöltők az ajándékokat: 41 százalékuk már végzett, mindent megvett, nyugodtan hátradőlhet, ebből 4 százalék már be is csomagolt mindent és felkészülten várja a december 24-ét. További 31 százalék azok aránya, akik már elkezdték ugyan a vásárlást, de nem értek a végére. Sokan közülük már tudatosan az idei Black Friday-n beszerezték az ajándékok nagy részét.

A válaszadók 44 százaléka több, mint 20 ezer forintot költött az idei akciós péntekek egyikén. Vannak persze halogatók is: a válaszadók 17 százaléka még el se kezdte a beszerzést, van akinek ötletei sem voltak december közepén arról, hogy mit is vegyen. A válaszadók 11 százaléka idén nem tervezi, hogy ajándékot vásárol karácsonyra - a férfiak közt ez az arány magasabb, 16 százalék.

Azt, hogy mit ad karácsonyra, a legtöbb ember esetében az anyagi lehetőségei határozzák meg: 66 százalék nyilatkozott így.

Minden ötödik válaszadó számára ez egy erős stresszfaktor is: nem látják, hogy miből fognak tudni ajándékokat vásárolni. Minden második válaszadó számára fontos, hogy az ajándékok ötletesek, egyediek legyenek - a feladat tehát megtalálni az anyagi kereteinkhez illeszkedő, ám mégis különleges ajándékot.

Na és ki végzi a házimunkát?

Karácsonykor a megszokott házimunkák sokszorosára nőnek, az előkészületek akár napokig el eltarthatnak. A nők közel fele érzi úgy, hogy a bevásárlás kifejezetten csak az ő feladatuk, 41 százalékuknál női feladat, de a férfiak is besegítenek. A férfiak 44 százaléka kifejezetten férfi feladatként tartja számon a bevásárlást, mindössze 12 százalékuk gondolja úgy, hogy a bevásárlás női feladat.

Ami az ajándékok beszerzését illeti, ez úgy tűnik valóban a nőkre hárul. A válaszadó nők 68 százaléka érzi magáénak ezt a feladatot és ezzel a férfiak is egyetértenek: mindössze negyedük érzi ezt a férfi dolgának. Az ajándékok becsomagolása hasonló arányban a nők elfoglaltságai közé sorolódik.

A takarítás és a főzés is nagyobb arányban a nők feladata: a férfiak negyede, míg a nők több mint fele érzi magáénak ezeket a feladatokat is.

Az egyetlen karácsony körüli teendő, amit a férfiak feladatának tartanak az a karácsonyfa körüli teendők: beszerzés, szállítás, befaragás, talán a díszítés is. A nők harmada még ezt is saját feladatának tartja, a férfiak 42 százaléka érzi kimondottan az ő dolgának a karácsonyfa intézését.

Címlapkép: Getty Images