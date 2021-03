Mindegy a garancia, inkább olcsó legyen: itt a magyar autóvásárló lélekrajza

Nem igazán foglalkoznak a magyar autóvásárlók azzal, hogy van-e bármilyen garancia a kiszemelt gépjárműre. A Pénzcentrum által készített felmérésből - amelyet több mint 3000-en töltöttek ki - kiderült, hogy szemben a globális trendekkel, a magyaroknak még mindig a vételár a legfontosabb. A világszerte immáron döntő szempontnak számító üzemanyag-hatékonyság még a dobogóra sem fért fel.

Teljesen szembe mennek a nemzetközi trendekkel a magyar autóvásárlók, legalábbis ez derült ki a Pénzcentrum szavazásából, amelyre több mint 3000 olvasónk válaszolt. Korábban a Statista Global Consumer Survey nevű felmérésének eredménye alapján megírtuk, hogy világszerte egyre inkább az üzemanyag-hatékonyság a döntő szempont, ha valaki új autót vásárol.

Sok fiatal felnőtt pedig arra számít, hogy következő autója elektromos lesz, és a tisztább technológia kulcsfontosságú ponttá válik majd az autókereskedők számára. Az üzemanyag-hatékonyságot követte a biztonság, és csak eztán jött a vételár.

Ezzel szemben a Pénzcentrum szavazásán - amelyen a felsorolt szempontok közül a három legfontosabbat kellett megjelölni - az üzemanyag-hatékonyság csak a negyedik legtöbb voksot kapta. Kiderült, hogy a válaszadóknak a legfontosabb az árcédula, amelyet a minőség, illetve a biztonság követett.

Szintén meglepő, hogy a garanciával viszonylag kevesen foglalkoznak, konkrétan ez volt a legutolsó szempont, ha a válaszadók autóvásárlásban gondolkodnak.

Februárban is vették a kocsikat

A Datahouse friss adataiból korábban kiderült, hogy a válság ellenére viszonylag sok új autó állt forgalomba Magyarországon. Majdhogynem sikerült hoznia a tavalyi számokat februárban a magyar autópiacnak: idén a második hónapban 10 892 darab személygépkocsi állt forgalomba itthon, mindössze 1,7 százalékkal (185 darabbal) kevesebb, mint egy évvel korábban.

A 2019-es rekordévhez képest 3 százalékos a visszaesés (337 darabos). Januárban még 12,3 százalékos volt a visszaesés tavalyhoz képest.

3,7 millió forint alatt is lehet új autót venni

Aogy a szavazásból kiderült, a magyar autóvásárlóknak a legfontosabb szempont az árcédula. Aki épp most nézelődik a piacon, annak nagy segítség lehet a Pénzcentrum korábbi összeállítása, amelyben a legolcsóbb új autókat szedtük össze. Kiderült, hogy akinek csak annyi a fontos, hogy az új verda elvigye A-ból B-be, és viszonylag sokat lehessen bele pakolni, az már 3 millió forint környékén találhat zsírúj modelleket - amelyekre így érvényes a gyári garancia is.

Persze, ez némi lemondással is jár: a legfapadosabb Daciákba például alapáron nincs klíma, és viszonylag kevés színből lehet választani. De egy jobban felszerelt modellt már 4 millió forint körüli összegért ki lehet hozni a szalonból. És ehhez nem is feltétlen kell a lízinget választani! Egy autóhitellel is megoldható a vásárlás, amelynek egyik legnagyobb előnye a lízinggel szemben, hogy nem kell hozzá önerő - és a szerződéskötés is egyszerűbb.

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy a bankok milyen feltételekkel adnak 4 millió forintot ötéves futamidőre. A CIB Banknál ezt az összeget 80 872 forintos havi részletre tudjuk felvenni, 8,17 százalékos THM-el. Nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, ahol 8,71 százalékos THM mellett 81 010 forintot kell fizetni havonta. Érdemes még megnézni az UniCredit Bank, a Cetelem Bank és az MKB Bank ajánlatait is!

Címlapkép: Getty Images