Megtalálták a kiskaput? Ezeknél a bútorboltoknál működik az áruházi átvétel

Bár elviekben nem lehetne, több hazai bútoráruházban továbbra is elérhető a személyes átvétel opció, ha valaki a webshopból rendel. Korábban az NNK is azon az állásponton volt, hogy ha egy üzletnek az érvényben lévő jogszabályok értelmében zárva kell tartania, akkor a webshop sem adhat át helyben termékeket a vásárlóknak. A Pénzcentrum megnézte, most melyik bútorláncnál hogyan kaphatjuk meg a rendelésünket. Bónuszként az is kiderül, milyen protokoll van érvényben a Decathlonnál!

Hatalmas sorok kígyóztak a bútorboltok előtt a nyitvatartás utolsó napjaiban. Aztán jöttek a szigorítások, amelyek nyomán az összes magyarországi bútoráruháznak be kellett zárnia. A nyitásról egyelőre nem sokat tudni, Orbán Viktor péntek reggel jelentette be, hogy átalakítják a boltok működési rendjét, négyzetméteralapú létszámkorlátozást vezetnek majd be. Ám erről a részletszabályok egyelőre nem jelentek meg, így nem tudni, hogy mi lesz a sorsa a jelenleg zárvatartó bútorüzleteknek.

Sőt, elviekben a webáruházban megrendelt cuccokat sem lehetne a boltoknál átvenni, mindenképp házhozszállítást kell igényelni. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ is megerősítette, amikor az Országos Kereskedelmi Szövetség kikérte az álláspontjukat az ügyben. Az NNK kijelentette, hogy

a jelenleg érvényes jogszabályok szerint a zárva tartásra kötelezett üzlet webáruházban megrendelt terméket sem adhat át a vásátlóknak.

Azonban a feltételes mód indokolt: bár a szabályok szerint nem lehetne, több bútorbolt továbbra is üzemelteti átvevőpontjait, az áruházi kiadást. A Pénzcentrum most megnézte, melyik nagy bútorláncnál mik az érvényben lévő szabályok.

Az IKEA betűre pontosan betartja a szabályokat, sem az áruházi átvétel, sem a 0-24-es átvételi pontok nem üzemelnek. A webáruházból csak és kizárólag házhozszállításra lehet vásárolni. Az áruház arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valaki nem tudja leadni a rendelését, akkor próbálkozzon következő nap, mivel a kapacitások függvényében tudnak kiszállítani - az online tervezési szolgáltatás is működik, viszont bútorösszeszerelést a korlátozások alatt nem vállalnak. Akinek a jogszabály érvénybe lépése előtt már leadott rendelése volt, amit átvételre kért, azzal a kollégák veszik fel a kapcsolatot.

Kérdésünkre Karina Hartai, az Örs vezér téri IKEA áruházvezetője elmondta, hosszasan értelmezték a rendeletbe foglaltakat, ennek alapján döntöttek úgy, hogy minden olyan szolgáltatást felfüggesztenek, amely személyes kontaktusokkal jár.

A Kattints és Vedd át szolgáltatásunkat addig szüneteltetjük, amíg nem kapunk teljesen egyértelmű iránymutatást arról, hogy üzemeltethetjük



- mondta az áruázvezető, majd kérdésünkre azt is hozzátette, nincsenek abban a pozícióban, hogy kommentálják más áruházak tevékenységét.

Hasonlóan jár el az XXXLutz is, náluk is csak házhozszállítással lehet a webshopból rendelni. Aki még a szigorítás előtt adta le arendelését, az keresse fel az adott áruház ügyfélszolgálatát.

A Mömaxnál sem lehet személyesen átvenni, amit az online shopból megrendeltünk, mindenképpen a házhozszállítást kell választani. Az ügyfélszolgálatuk hétfőtől szombatig továbbra is elérhető.

Működik viszont a kattints és vedd át szolgáltatás a Möbelixnél: ugyanakkor a megrendelt árut nem a boltoknál lehet átvenni, hanem Budapesten, a Gyáli úti raktár telephelyén. Itt hétfőtől-szombatig 9-től 18 óráigig, vasárnap pedig 10-től 17 óráig vehetjük át a webáruházból megrendelt cuccokat.

A Jysknél is zavartalanul megy a kattints és vedd át szolgáltatás, sőt, ők az üzletekben is kiadják az árut a honlap tanúsága szerint. Az áruátvétel hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között érhető el, vasárnap pedig régiónként eltérő időben. Megjegyzik, hogy a Corvin Pláza, Árkád Budapest, Duna Pláza és ALLEE üzleteikben a személyes átvétel nem érhető el, ezekből az áruházakból a foglalásokat és online rendeléseket az áruházak zárvatartása alatt csak házhozszállítással tudják kézbesíteni.

Ugyan nem bútorbólt, de megnéztük azt is, mi a helyzet a Decathlonnál: a honalpjuk szerint a zárvatartás alatt csak az online rendeléseket lehet átvenni az áruháznál. Ennek két módja van: a vásárlók a boltok bejáratánál kaphatják meg a rendelésüket, de a saját parkolóval rendelkező áruházak esetében időpontot kell foglalni az úgynevezett "drive-in" rendszerben, a kollégák pedig a rendelés azonosító alapján kiviszik a termékeket a vásárlóknak a parkolóba. Megjegyzik, hogy a bepakolásban a vírushelyzetre való tekintettel nem tudnak segíteni, így aki nehezebb dolgot rendelt, az érkezzen megfelelő segítséggel.

Megrohanták a webshopot

A boltzár alatt sem nyugszanak az IKEA szerelmesei, Karina Hartai elmondta, hogy az online vásárlásból bevételük több mint duplájára nőtt a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva, és jelentőst növekedést tapasztalnak az online tranzakciók kapcsán is.

A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 260 százalékra emelkedett a tranzakciók száma

- ismertette az áruházvezető. Mint elmondta, az otthoni munkavégzéshez, otthoni oktatáshoz kapcsolódó termékek - pl. asztalok, székek - kapcsán megnövekedett az érdeklődés.

Összességében elmondható, hogy az emberek több időt töltenek otthonaikban. Úgy látjuk, hogy az irodabútorok, tárolási megoldások és a nappali bútorok is nagy népszerűségre tesznek szert. Az eladási darabszámokat tekintve elmondhatjuk, hogy az ADILS asztalláb, illetve a HJÄLPA és UTRUSTA sarokpántok, valamint az ételtárolók a legnépszerűbbek, azonban bevételi szempontból a kanapék (HEMNES és GRÄLVIKEN), a gardróbok (PAX) és a kültéri bútorok (ÄPPLARÖ) a legeredményesebbek mind a három áruházunkban - de természetesen mindig vannak különbségek a három helyszín között.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy a terhelés miatt fennakadások keletkeznek a webshopban, ilyen esetekben Karina Hartai azt tanácsolta, hogy próbáljuk más időpontban. Ugyanis a házhozszállítási és online tervezési szolgáltatások a szabad kapacitások függvényében elérhetőek. Az áruházvezető hozzátette, hogy amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő rendszerint legfeljebb 7 nap a megrendelés visszaigazolásától számítva.

Kivételes esetekben, vagy ha a termékek nincsenek készleten, a szállítási határidő hosszabb is lehet. Ha ilyen helyzet áll elő, arról a vásárló haladéktalanul tájékoztatást kap az IKEA munkatársaitól

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images