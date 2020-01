Hivatalos: betiltották a csoportos utazásokat a gyilkos kínai koronavírus miatt

Noha vannak a legveszélyesebb kínai zónában is magyarok, továbbra sincs magyar érintett a koronavírus járványban - jelentete be a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára. Friss információk szerint jól van az új koronavírus okozta megbetegedéssel, elkülönítve kezelt három fertőzött ember Franciaországban, egy Párizsban turistáskodó kínai házaspár és egy Bordeaux-ban élő kínai származású francia férfi. Mindeközben a kínai hatóságok arról döntöttek, hogy hétfőtől leállítják az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt, hogy meggátolják az új koronavírus okozta járvány terjedését.

Továbbra sincs magyar érintett

Továbbra sincs magyar érintettje a Kínából kiinduló koronavírusnak, Magyarországon két gyanús esetet vizsgáltak ki, de egyiknél sem igazolódott be a fertőzés - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára szombaton. Menczer Tamás közölte, a kínai hatóságok lezárták Vuhan várost és az azt körülvevő Hopej tartományt, így senkinek nem javasolják az oda történő beutazást, mert onnan kijutni jelenleg nem lehet.

Hangsúlyozta, négy Vuhanban tartózkodó magyar állampolgárról tudnak, akik egy szállodában laknak és munkavállalási céllal érkeztek az országba, valamint egy magyar férfival tartják a kapcsolatot Hopej tartományban, ők mind jól vannak, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, mikor hagyhatják el a térséget. Az államtitkár aláhúzta, Magyarország pekingi nagykövetsége folyamatosan tájékozódik a kínai külügyminisztériumnál arról, hogy tudnak-e a további magyar állampolgárokról az érintett területen.

Menczer Tamás megerősítette, a koronavírusról a jelenlegi információk alapján azt lehet mondani, hogy eredetileg valószínűleg állatról terjedt emberre, később viszont már emberről emberre terjedt. A statisztikák szerint egy beteg átlagosan másfél-két embert fertőz meg, a betegek 20 százaléka önerőből, azaz bármiféle gyógyszer bevétele nélkül felgyógyult. Felhívta a figyelmet arra is, hogy szakemberek szerint a személyes higiéniára történő nagyobb odafigyeléssel, így például a gyakori kézmosással könnyebb elkerülni a betegséget.

Kiemelte, több ország tudósai dolgoznak a vírus elleni hatásos vakcinán. Az államtitkár jelezte továbbá, a Kínából érkező csomagok esetében nincs szükség speciális óvintézkedésekre, mivel azok nem fertőznek.

Menczer Tamás arra kérte a Kínába utazó magyar állampolgárokat hogy kellő körültekintéssel tervezzék meg útjukat, és mindenképpen regisztrálják magukat a konzuli szolgálat honlapján. Hangsúlyozta, minden külföldi magyar nagykövetség kiemelt feladatául szabták, hogy kiemelt figyelemmel kövesse a fogadóország koronavírus ügyében tett lépéseit, és azonnal tájékoztassa a tárcát, amennyiben például egy ország utazási korlátozásokat vezet be Kínával szemben. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, az uniós országok túlnyomó többsége nem vezetett be rendkívüli intézkedéseket a repterein, néhány ország rendelt el bizonyos szűréseket a Vuhanból érkező gépek esetében, de ilyen járatok már nem közlekedhetnek a város lezárása miatt.

Kínában hétfőtől leállítják a csoportos utakat bel- és külföldre egyaránt

A kínai hatóságok hétfőtől leállítják az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt, hogy meggátolják az új koronavírus okozta járvány terjedését - jelentette szombaton a kínai állami televízió. A tudósításban idézték a kínai idegenforgalmi társaság közleményét, amely szerint a csoportos utakat Kínán belül már pénteken beszüntették.

A kínai holdújévi ünnepek alatt, amelyek pénteken kezdődtek, rendszerint milliók kelnek útra Kínában, bel- és külföldre egyaránt.

A vírus behurcolását elkerülendő a pekingi hatóságok vasárnaptól leállítják a kínai főváros és a tartományok, valamint a Peking környéki városok közötti távolsági buszjáratokat is. Pekingben eddig már 30 megerősített fertőzést rögzítettek, de ezek nem mindegyike vezethető vissza Hupej tartománybeli látogatásokra - írta a Global Times című lap.

Súlyosnak minősítette szombaton a járvány következtében kialakult helyzetet Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt politikai bizottságának ülésén, amelyen a gyorsan terjedő fertőző betegség elleni intézkedésekről tárgyaltak - jelentette az állami televízió szombaton.

A vírus 41 ember halálát okozta idáig Kínában, és világviszonylatban 1372 embert fertőzött meg, többségüket Kínában.

A kínai holdújév ünnepén tartott politbüroülésen Hszi Csin-ping azt mondta, hogy "gyorsul a járvány terjedése". A televíziós tudósítás szerint a forrásokat és szakembereket a súlyos esetek kezelésére kijelölt kórházakba összpontosítják, nem fogják elhalasztani a gyógykezelést anyagi okokból, és biztosítják a szükséges gyógyászati anyagokat a fertőzés gócpontjába, Hupej tartományba és annak székvárosába, Vuhanba. A televízió szerint a hatóságok gondoskodnak a vírus terjedésével kapcsolatos információk pontos, azonnali és átlátható közléséről.

Oroszország tárgyalást folytat Kínával állampolgárainak esetleges evakuálásáról Vuhanból és Hupej tartományból - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség szombaton a pekingi orosz nagykövetségre hivatkozva, hozzátéve, hogy a képviselet sajtóattaséjának közlése szerint orosz állampolgárok nem fertőződtek meg a vírussal. Franciaország is tervezi állampolgárainak evakuálását Vuhanból - írta szombaton a The South China Morning Post című kínai lap.

Jól van a három Franciaországban beteg

Jól van az új koronavírus okozta megbetegedéssel, elkülönítve kezelt három fertőzött ember Franciaországban, egy Párizsban turistáskodó kínai házaspár és egy Bordeaux-ban élő kínai származású francia férfi. Mindhárman a héten érkeztek a fertőzés gócpontjának számító kínai Vuhanból - jelentette szombaton a francia közrádió. A francia egészségügyi minisztérium péntek este megerősítette, hogy három megbetegedést regisztráltak Franciaországban, amely eddig az egyetlen fertőzéssel érintett ország Európában.

A három beteget Bordeaux-ban és Párizsban kezelik kórházban, mégpedig elkülönítve, mindhárman jól vannak - közölte szombat délután a párizsi Bichat kórház virológiai osztálya. A bordeaux-i fertőzött egy 48 éves kínai származású, francia állampolgárságú férfi, aki bortermelőként január elején hivatalos úton járt Vuhanban, ahonnan szerdán tért haza Bordeaux-ba, Párizson keresztül.

A férfi csütörtökön jelentkezett az SOS Médecins orvosi rendelőben köhögési és lázas tünetekkel. Másnap megerősítették, hogy koronavírus fertőzte meg. A hatóságok felvették a kapcsolatot azzal a tucatnyi emberrel, akikkel a férfi hazaérkezése óta érintkezett, és ellátják őket a megfelelő tanácsokkal. A hatóságok azt javasolják, hogy naponta többször mérjék meg a testhőmérsékletüket, és láz vagy egyéb tünetek (köhögés, légzési problémák) jelentkezése esetén ne induljanak el a kórházba, hanem hívják közvetlenül a mentőket.

A járványt úgy kell kezelni, mint egy tűzvészt, nagyon hamar megtalálni a fészkét, és a lehető leggyorsabban körbezárni. Minden olyan embert, aki közvetlen kapcsolatba került ezekkel a betegekkel, felkeresünk. Az egészségügyi hatóságok ellátják őket ajánlatokkal a vírus terjedésének korlátozására

- mondta Agnes Buzyn egészségügyi miniszter. Szerinte a lappangási idő 7-12 nap lehet.

Más európai országokkal ellentétben Franciaországban - az egészségügyi tanácsokat tartalmazó plakátok kifüggesztésén kívül - semmilyen ellenőrző intézkedést nem léptetettek életbe a repülőtereken.

