Már minden második magyar így is vásárolt tavaly: robbanásszerű a növekedés egy év alatt

Bár Magyarországon egy év leforgása alatt is dinamikusan fejlődött az online vásárló magyarok száma, 2019-ben még így is az EU-s összesített lista hátsó fertályán helyezkedtünk el. Honfitársaink közül tavaly majd minden második ember vásárolt így, miközben az unió északi államaiban több mint 80 százalék volt az online (is) vásárlók aránya.

Egyre jobban és jobban fejlődik az online vásárlás az Európai Unióban - derült ki az Eurostat friss elemzéséből. Ez persze nem is csoda, hiszen az internet fokozott használatával, illetve a biztonsági előírások javításával egyre több és több ember értékeli, hogy bárhol, bármikor, rengeteg termék közül választva tud vásárolni. Ráadásul online vásárolva az árakat is pillanatok alatt össze lehet hasonlítani, kiszűrve a legjobb ajánlatokat. Most ráadásul a koronavírus-járvány okozta korlátozások pedig várhatóan még tovább fogják növelni az e-kereskedelem nagyságát.

2019-ben például az EU 16-74 lakosságának a 60 százaléka vásárolt online valamit az elmúlt 1 év távlatában, összehasonlítva 2018-ban ez a szám 56 százalék volt. 2009-ben viszont még csak 32 százalék. Érdekes adat az is, hogy a férfiak egy picivel aktívabbak az online térben, közülük 61 százalékban voltak azok, akik rendeltek valamit online, míg a nőknél 59 százalékos volt ez az arány.

Ha, csak az Európai Uniót nézzük, akkor jól látható, hogy az északi államokban a legnagyobb aránya, akik az elmúlt egy évben vásároltak valamit online. A legnagyobb arányban Dániában, Svédországban és Hollandiában. Itt a felmérésben vizsgált lakosság több mint 80 (!) százaléka élt a lehetőséggel.

Érdemes azt is megnézni, hogy bár Magyarországon is évről-évre dinamikusan fejlődik az e-kereskedelem, addig az EU-s összesítésben bőven inkább a lista hátsó fertályában tanyázunk. Hazánkban ugyanis

az elmúlt egy évben a 16-74 éves korosztályból mindössze 49 százaléknyian vásároltak online,

ami azt jelenti, hogy 10-ből mindössze 5-en. Ezzel az eredménnyel 11 százalékkal elmaradunk az EU-s átlagtól, de a listavezetőkhöz képest majd 40 százaléknyi a lemaradásunk. Igaz, a sereghajtó Romániában és Bulgáriban alig haladja meg a 20 százalékot azok aránya, akik online vásároltak az elmúlt egy évben.

Kis magyar online élet

Bár az online vásárlások terén a magyarok az EU-s lista 2. fertályában helyezkednek el, azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy egy év leforgása alatt hazánkban nőtt szinte a legnagyobb mértékben a cyber térben vásárlók 16-74 évesek aránya. Számszerűleg 8 százalékkal (!).

Ennél magasabb növekedést egy év alatt csupán egyetlen ország volt képes elérni, mégpedig Horvátország. Déli szomszédunknál ugyanis 10 százalékkal nőtt az online vásárlások világába bekapcsolódó lakosság aránya, igaz ezzel a horvátok 2019-re csupán 45 százalékos arányszámot értek el, ami még a magyar adattól is elmarad 4 százalékkal.

