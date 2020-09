Lehullott a lepel a hazai boltok trükkjeiről: így húznak le észrevétlenül vásárláskor

Ne legyen senkiben kétely afelől, hogy a boltok megannyi trükköt tudnak alkalmazni azért, hogy az ember tárcája nagyobbra nyíljon bevásárláskor. Éppen ezért rendkívül kritikus, mennyire készülünk fel a következő nagybevásárlásunkra, a megfelelő tippek és trükkök segítségével ugyanis rengeteg pénzt takaríthatunk meg, akár egyazon bolton belül is! Mutatjuk, mire érdemes figyelni sajt vásárlásakor, de segítünk jobban eligazodni a húspultban is, és akkor a zöldségekről és a nagykiszerelésekről még nem is beszéltünk.

Jó helyen, jó időben kell vásárolni, és akkor pénzt takarítunk meg. És igen, ez még egy ugyanazon bolton belül is igaz! Ne hagyjuk magunkat "átverni", mutatjuk, milyen trükkökkel tudunk rengeteg pénzt spórolni akár egy bevásárláson, bolton belül is, ahogy azt is, mely termékek azok, amiktől jobb, ha távol tartjuk magunkat.

Azonnal nézz le!

A lenti polcok sok esetben egyenlők az alacsony árakkal. Sok üzlet ugyanis szemmagasságba általában a drágább, márkázott termékeket helyezi egy tematikus polcon. De az is lehet, hogy a sajátmárkás, olcsóbb termékeit, ha éppen ez az érdeke. Akárhogy is legyen, mindig érdemes a polcok alján is szétnézni, a nagy számok törvénye ugyanis azt mutatja, a pénztárcánk szempontjából így járunk a legjobban!

Nagybevásárlás, jövünk!

Megdöbbentően nagy a különbség a költekezést tekintve akkor, ha egy nagybevásárlásra megyünk a héten vagy minden nap csipegetünk a környékünkön lévő boltokban. Egyfelől peresze üzemanyagot takarítunk meg akkor, ha amúgy kocsival járunk vásárolni, másfelől azonban a kosárértékünk is brutálisan kevesebb akkor, ha egy nagybevásárlásra tervekkel indulunk.

Az amerikai Marketingtudományi Intézet kutatása szerint például azok a vásárlók, akik csak egy "gyors bevásárlásra" indulnak ad hoc jelleggel, 54 százalékkal több pénzt költenek, mint amennyit terveztek induláskor. A lényeg tehát, bevásárló lista megléte, amihez tartja is magát az ember, illetve ritkábban történő vásárláskor, továbbá az impulzusvásárlások nullára csökkentése.

A nagyobb mindig jobb?

Van, amiben igen, de van amiben nem. Az emberek fejében mindig úgy él, hogy egy nagyobb kiszerelés biztosan olcsóbb, mint a kisebb. És igen, ez általában így is van, de nem mindig. Éljünk mindig a gyanúperrel, hogy egy bolt, jobb esetben csak figyelmetlenségből, rosszabb esetben ki tudja, milyen indíttatásból, de úgy áraz be egyes termékeket, hogy a kisebb csomagok voltaképpen olcsóbbak, mint a nagyok.

A lényeg, hogy mindig egységáron hasonlítsuk össze a termékeket!

Az egységárnak szerepelnie kell minden árcédulán a boltban, úgyhogy nem lehet mentség a nemtörődömség. Szakértők szerint különösen érdemes figyelni a gabonafélék, müzlik, illetve gyorsfagyasztott ételek egységárazására.

Sajtmizéria

Sajtok lehetnek egyes boltok sajtrészlegén, illetve a tejtermékeknek fenntartott hűtőkben is. Ez pedig azt jelenti, hogy az áruk eltérő is lehet itt vagy ott, kiszerelés vagy márkafüggően is persze. Általánosságban elmondható, hogy a tejtermék-hűtökben fellelhetünk olcsóbb ömlesztett sajtokat, míg az előre szeletelt sajtok egységáron itt jóval drágábbak, mintha sajtpultból vennénk őket. Mindig érdemes tehát mindkét helyen jól szétnézni sajtügyben, arról nem is beszélve, hogy sok bolt sajtpultjában kérhetünk mi magunk is szeletelést, amivel így sokkal olcsóbban kijöhetünk, mintha szeletelt sajtot vennénk.

Jégkrém kísértés

A boltok hajlamosak a fagyis, jégkrémes részleghez kipakolni mindenféle egyéb nyalánkságot, amik a címkék szerint tökéletesen passzolnak a fagyikra. Ezek lehetnek kis kiszerelésű cukorkák, dressingek és a többi. Ezekkel azonban az a nagy baj, hogy általában elég drágák. Már csak azért is, mert parányi kiszerelésben, úgymond egységnyi kiegészítőként kaphatók. Na most, aki valamilyen cukrot vagy magot akar a fagyijára, jobban jár, ha bejárja a boltot és ezeket megvásárolja inkább külön, a termékek saját részlegén, sokkal olcsóbban, normális kiszerelésben. Arról nem is beszélve, hogy ki akarna például csoki öntetet vásárolni tubusban jó drágán, ahelyett, hogy fenne egy tábla csokit, majd felolvasztva ráöntené a fagyijára?

Szezonalitás

Most, hogy a gyümölcsök és zöldségek amúgy is roppant drágák Magyarországon, érdemes mindig jól megválogatni, mi kerüljön a kosarunkba. Manapság egyébként is egyre divatosabb a környezetünk védelme miatt szezonálisan vásárolni a gyümölcsöket, zöldségeket, ám azt se felejtsük el, hogy ez a pénztárcánknak is jót tesz. Sokkal olcsóbbak ugyanis az éppen a földeken megérő hazai finomságok, mint azok, amiket egy fél világon konténerekben kell áthajóztatni hazánkba.

A fagyasztott is legyen friss

Óvakodni kell azoktól a gyorsfagyasztott élelmiszercsomagoktól, amiken jégdarabkák vannak. Ez ugyanis annak is lehet a jele, hogy étel már valamennyire felengedett, miután újra visszafagyott. Ha kicsit az ember megtapogatja a csomagot, és azon belül is nagy jégkásákat érez, az is annak a jele, hogy a termék valamennyire megolvadhatott, hiszen veszítenie kellett a belső nedvességéből ahhoz, hogy a csomagban jégkása keletkezzen. Az ilyen termékeket, jobb ha inkább elkerüljük, és nem vesszük meg.

Salátabár

Ha csak néhány darab érdekes finomságra lenne szükséged egy salátához, és biztos vagy benne, hogy egy nagy csomaggal ezekből a hozzávalókból a későbbiekben nem ennél már többet, akkor érdemes lehet felkeresni az üzletek salátapultját, ha van ilyen. Itt általában vásárolhatunk kimérten olívabogyót, avokádó szeleteket, articsókát vagy egyéb különlegesebb nyalánkságokat is, amikből mivel keveset veszünk, jobban is járunk. És ezek általában friss termékek is!

Top prémium hús

A boltok előszeretettel választanak hangzatos jelzőket előre csomagolt húsaiknak, mint például prémium, szuper prémium, top prémium, selection, és a többi. Ezzel persze mindaddig nincs is baj, amíg ezekhez a fantázianevekhez nem tartozik indokolatlanul magasabb árcédula. Nézzünk be a húspultba vagy nézzük át az ugyanúgy kinéző "átlagos" húst, mint a "top prémiumot", ki ne derüljön, hogy ugyanaz és hogy ugyanonnan származik!

Később jobb

A nap kései óráiban, közel a boltzárhoz azért jó vásárolni, mert kilehet használni plusz bolti akciókat! Így például érdemes végigmenni a sorokon, átvizslatni a sorvégeket, továbbá a húsosztály valamint a pékrészleg ellenőrzése is ajánlott. Simán kifoghatunk ugyanis kifogástalan minőségű árut, akár fele annyiért vagy még kevesebbért, mint az eredeti ára.

+1 Akcióvilág

A Pénzcentrumon hétről hétre közreadjuk a legnagyobb magyarországi boltok éppen aktuális akciós újságjait, amit lapozgatva bárki könnyedén összeállíthatja a heti bevásárló listáját, ezzel is maximalizálva a megspórolt pénz összegét.

