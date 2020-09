Lebuktak a magyar boltok: ezzel a trükkel vesznek a rá, hogy többet költs

Beugrottál tejért és kenyérért a boltba, és tömött táskákkal értél haza? Jóval többet költöttél, mint amennyit terveztél, és nem érted, hogyan is történt? Ez bárkivel megesethet, és sokszor nem a vásárló hibájából. Egyszerűen csak áldozatul esett a szupermarketek valamelyik trükkjének. Most az egyik ilyen cselről rántja le a leplet a Pénzcentrum, amivel rávesznek, hogy vásárolj többet. Még, még, még.

A boltok megannyi kereskedelmi fogással próbálják rávenni a vevőket, hogy több időt töltsenek a boltban, többet vásároljanak - vagy végső soron legalább többet költsenek. Kezdve a stratégiai pontokon elhelyezett nassolnivalókkal, az olcsóbbnak beállított nagykiszereléseken át, a limitált top prémium stb. címkékkel ellátott temékeken keresztül, a polcok folyamatos átpakolásáig mindent bevetnek - azonban a vásárlókat egyre nehezebb ilyen trükkökkel bepalizni.

Szinte az összes bolti trükk a pszichológián alapul, ahogy például az akciók. Alapvetően a vevők szeretnek spórolni, szeretik azt érezni, hogy jól jártak - kuponnapokon például sokan vásárolnak olyan dolgokat, amelyeket valójában soha nem akartak megvenni, viszont most 20 százalékkal olcsóbban hozzájuthatnak. Egyszerűen nehéz ellenállni, és ezt a kereskedők is pontosan tudják.

Pedig csak kenyérért és tejért mentem

A végtelenül tudatos vásárlók bevásárlólistával felszerelten, céltudatosan lépnek az üzletbe, nem nézelődnek, csak bepakolják a kocsiba, ami kell, és már mennek is a kasszához. Azonban egyrészt nem mindenki tud ilyen céltudatosan vásárolni, ha fáradtan, vagy éhesen kénytelen boltba menni valaki, a figyelme sokkal könyebben elterelődik, másrészt vannak akik nézelődni is szeretnek azon túl, hogy a listájukról mindent kipipáltak.

Akármelyik halmazba is tartozzon valaki, a túlméretezett bevásárlókocsi trükkel őket is rá lehet venni arra, hogy többet költsenek, mint terveztek.

A hipermarketekben, sőt egyet bútoráruházakban, barkácsboltokban, stb. okkal vannak nagy bevásárlókocsik. Hogyha például egy komódot veszünk, vagy családi grillpartit tartunk, amíg kitart a nyár utolsó lehellete, nagyon praktikus a nagy rakodófelület. Azonban amikor valaki csak annyit szeretne vásárolni, amennyi egy bevásárlókosárban is bőven elférne, már más a helyzet.

Bizonyára már tapasztalta más is, hogy azok a boltok, ahol van a kisebb és a nagyobb gurulós fajta bevásárlókosár, gyakran nincs elég a kisebből, elfogy. Szobrozhatsz a bajáratnál, amíg visszakerül a kasszáktól, vagy mehetsz be a nagyobbal. A szuper- és hipermarketekben pedig megesik, hogy van kisebb és nagyobb bevásárlókocsi. Kisebből egy sor, nagyobból kettő.

Nem egyszer futhatunk olyan vásárlóba is, aki a gyerekeknek kihelyezett miniatűr bevásárlókocsit sajátítja ki, amelynek az űrtartalma kb. egy bevásárlókosáré. Miért? Mert nem akar a nagy kocsival manőverezni és a kisebbek már elfogytak. Vagy nem akar egyáltalán a kocsival bajlódni, de kosár az nincsen. Pedig a boltok bizonyára tudnának dolgozói, vásárlói visszajelzések alapján statisztikát készíteni a kocsik/kosarak kihasználságáról, melyik inkább a favorit. Általános tapasztalat viszont, hogy a kisebb méretű kosarak vagy kocsik hamar elfogynak, és sokaknak marad a nagyobb.

Tényleg a méret a lényeg?

A bevásárlókocsi mérete legalább részben felelős azért, ha valaki többet vásárol, többet költ egy áruházba betérve, mint tervezte - írja a Taste of Home. Amikor már a kasszánál áll, és felpakolt a szalagra, vagy amikor fizetni kell, esetleg elcipelni hazáig a cuccokat, sokszor csak akkor zavarodik össze az ember. Mit tettem? Már megint? Miért vásároltam össze ennyi mindent? Ennyire nincs önuralmam? Mielőtt túlzottan ostorozni kezdené magát az ember, érdemes végiggondolni, hogyan is kerültek a kosárba / kocsiba azok a termékek.

Az "első bevásárlókocsit" a világon 1937-ben találták fel, mely kezdetben mindössze egy fém keret és a klasszikus bevásárlókosár kombinációja volt. Később a kosár űrtartalma nagyobb lett, és az 50-es években jelentek meg elsőként az olyan kocsik, amelyben direkt kisgyerekek számára kialakított "ülés" is volt. Itt pedig meg is álltak a fejlődésben: lényegében az egyes design elemektől eltekintve ugyanolyanok mint 50-70 éve. Vagy mégsem?

Attól eltekintve, hogy sokkal nagyobbak lettek.

Egy átlagos bevásárlókocsi már a 70-es évek közepére megtriplázta a méretét. Habár ez a bevásárlókocsi-evolúció nem feltétlenül így játszódott le Magyarországon is, a nagy áruházak hozták magukkal a a bevásárlókocsizást, és a stratégiájukat. Emlékszik még valaki, mekkorák voltak a kosarak, kocsik 10-20-30 éve, és mekkorák most? Arra több elmélet is van, hogyan érték el a bevásárlókocsik mostani méretüket, és főként, miért.

Egyrészt a boltokban is nagyobb lett a tér, nagyobb lett a kínálat, a vásárlói hozzáállás is megváltozott. A nagybevásárlás kultúrája is meghonosodott, egyre többet akartak egyszerre vásárolni a vevők. Viszont az, minél nagyobb kocsival megy be valaki, befolyásolhatja azt is mennyit költ Martin Lindstrim, marketing szakértő szerint. Egy dupla akkora kosár, kocsi esetén a vevők akár 40 százalékkal is többet vásárolnak a szakember szerint.

Ez egyszerű pszichológia, amikor átfut az ember agyán, megvegyen-e valamit, vagy ne, rendszerint lenéz a kocsiba, és megnézi mi van már ott. Mivel a kocsi nagy, a bepakolt dolgok "kevésnek" tűnnek benne, legalábbis nem soknak. Amikor például valaki megpakol egy bevásárlókosarat, ritkán megy vissza másikért, sőt visszatesz termékeket, mert tudja, hogy a nála lévő szatyrokba sem fog elférni, ha még valamit betesz a kosárba. A kisebbikbe. A nagyobbnál sokkalta nehezebb felmérni ránézésre ezt.

<br />

Ki az, akivel még nem fordult elő, hogy amikor felpakolta a szalagra a kocsiból a vásárolt termékeket, elcsodálkozott, milyen sokat vásárolt. A kocsiban még nem tűnt soknak. Persze, hogy nem, mert elfért. Ez a trükk a bevásárlókocsival, és hiába is választaná a vásárló (ösztönösen?) a kisebb kosarat, kocsit, az jellemzően hamarabb elfogy.

Már csak az agykontroll segíthet

Mit tehetünk, ha nem akarunk áldozatul esni a boltok trükkjeinek? Először is: ha tényleg nem akarunk, csak néhány dolgot vásárolni, válasszuk a kisebb kocsit, kosarat. Vagy esetleg ha tényleg csak egy csokiért, zsemléért, stb. szaladunk be, ne vigyünk egyáltalán kosarat se! Akkor biztos nem költekezünk túl.

Ha erre nincs lehetőség, jelöljük ki fejben a nagyobb kocsi egyik sarkát, ott meddig pakolunk és nem tovább. Nem egyszerű, de meg lehet csinálni, ha az ember képes odafigyelni. Vagy rakjuk a kocsiba egy akkora szatyrot, amennyit maximum vásárolnánk, és pakoljunk eleve abba. Ami nem fér be, maradjon a boltban!

Ezeken kívül érdemes még ezeket a tanácsokat megfogadni:



légy óvatos a kasszáknál, mert várakozás közben hajlamos az ember unalomból is az impulzusvásárlásra. Szóval el a kezekkel a plusz csokiktól, nasiktól!

ne kószálj el, ha kenyérért és tejért jöttél menj oda egyenesen, és ne nézz végig minden sort.



lehetőség szerint kerüld hogy kimerülten, éhesen vásárolja, vagy akkor, amikor sietsz. Ezek a helyzetek mindig rossz döntéseket szülnek.



írj listát, és tartsd hozzá magad.

ne hagyd az akciókkal elcsábítani magad. Ha nincs rá szükséged, ne vedd meg!



