Lassabban és drágábban szállítják ki, ha innen rendelsz valamit: ennek is a járvány az oka

Lassult és jelentősen drágult az Európán kívüli postai küldemények szállítása a koronavírus-járvány miatt - mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A szóvivő elmondta, a járvány elején a légi járatok drasztikus csökkentése miatt állt elő a mostani helyzet. Ráadásul nagyon sok cég veszélyhelyzeti felárat állapított meg, amit a Posta nem tud megtenni.

A megrendelt csomagok 80 százaléka az Európai Unión kívülről érkezik, főkét az Egyesült Államokból és Kínából. A járvány miatt Kína már átállt arra, hogy vasúton szállítson Európába - tette hozzá.

Kitért arra is, továbbra is van levélforgalom, sőt a Kínából érkező csomagok nagy része is levélküldeményként érkezik, ami azt jeleni, hogy hiába nem levélformájú a csomag, úgy van elkönyvelve.

