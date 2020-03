Koronavírus: ezt jobb, ha tudod a bolti kosarakról, bevásárlókocsikról

Több százmillió forint is állhat egy-egy nagy hipermarket parkolójában, és itt nem a vásárlók autóira gondolunk, hanem a bolt saját flottájára, a bevásárlókocsikra - komoly matek megy az egyes láncoknál, hogy hány darabot is érdemes kirakni egy-egy üzletben. A kocsikat, illetve a kosarakat mindenki használja, így amortizálódnak is rendesen. A Pénzcentrum körképéből kiderül, hogy hogyan tartják karban a boltok a saját flottájukat, és hány eszköznek kél lába éves szinten. A koronavírus miatt most a tisztaságra is külön ügyelni kell.

A vásárlás egyik legfontosabb tartozéka a bevásárlókocsi és -kosár, bár ezek egyszerű dolgok, mégsem filléres tétel a boltoknak a flotta fenntartása. Bár a Pénzcentrum megkereséseire reagáló üzletláncok nem árulták el, pontosan mennyibe is kerül egy olyan bevásárlókocsi, amilyet te is szoktál tologatni (vagy épp húzgálni) a boltban, de rövid keresgélés és telefonálás után kiderítettük, hogy egy hagyományos bevásárlókocsi nagyjából 10 és 20 ezer forint plusz áfába kerül. Míg egy húzgálható kosár kb 5-7 ezer plusz áfáért vihető: na, hát ezekből áll százszámra a boltoknál.

Nem is beszélve arról, hogy nem elég ezeket csak egyszer megvenni, hiszen amortizálódik a flotta, és gyakran lábuk is kél a kocsiknak. Ezekről is megkérdeztük a hazai boltláncokat.

Komoly matek, hogy mennyi legyen

Tehát egy egész flottára való bevásárlókocsit fenntartani nem olcsó mulatság, ezért nagyon nem is mindegy, hogy mennyit állítanak forgalomba a boltoknál, ez a Pénzcentrumnak küldött válaszokból is látszik:

A bevásárlókocsik száma áruházanként eltérő, mennyiségük többek között az áruház méretétől és forgalmától függ. A bevásárlókocsik számát folyamatosan vizsgáljuk, és ha kell bővítjük, vagy épp lecsökkentjük azt

- közölte például a Tesco sajtóosztálya.

A Sparnal és az Intersparnal bolttípustól, boltmérettől, elhelyezkedéstől függ, hogy hány bevásárlókocsi áll rendelkezésre. Interspar hipermarketeknél a több 100 inkább a jellemző, a Spar szupermarketeknél a kevesebb mint 100. Az Aldi azt írta megkeresésünkre, hogy az eszközök konkrét darabszámát az egyes boltok napi forgalma és mérete határozza meg.

Utóbbi több megoldást kínál a termékek összegyűjtéséhez:néhány árucikk bevásárláshoz könnyű kézikosarat biztosítanak, míg a nagyobb térfogatú termékekhez a kihúzható kézikocsi, illetve a bevásárlókocsi az ideális megoldás. Bevásárlókocsiból három eltérő, 70, 115 és 185 liter térfogatú is forgalomban van. Azt is elárulta az Aldi, hogy a közepes, vagyis 115 liter térfogatú bevásárlókocsik nem minden üzletben érhetők el, azok elsősorban az Aldi keskeny folyosókkal rendelkező boltjaiban szolgálják a vásárlókat a kiválasztott termékek gyors és praktikus szállítása során.

Ez lesz a leselejtezettekkel



Arra a kérdésünkre, hogy milyen mértékben amortizálódik az állomány, a Tesco azt írta, a bevásárlókocsikat rendszeresen megvizsgálják, és amennyiben szükséges, hibájukat javítják és szerkezetüket felújítják, az elhasználódás és a meghibásodás mértékének függvényében.

Az Aldi ügyel arra, hogy a bevásárlókocsik és kosarak mind kezelhetőségben, mind esztétikailag megfeleljenek a vásárlók igényeinek.

A vállalat a bevásárlókocsik területén is arra törekszik, hogy minimalizálja a környezetbe jutó hulladék mennyiségét, ezért a csereérett kocsikat selejtezés helyett egy erre szakosodott cég segítségével általában felújítja.

Bár az Aldi azt írta, hogy nem jellemző, hogy lábuk kél a kocsiknak, a Spar szerint náluk évente néhány száz darab tűnik el ismeretlen okból, a Tescónál pedig igen tetemes mennyiséget kell pótolni:

Éves szinten nagyjából 5-6000 db bevásárlókocsit pótlunk, de ez a szám tartalmazza a leselejtezett, használatból kivont kocsikat is

- közölte a sajtóosztály.

Ügyelni kell a tisztaságra

A koronavírus-járvány kapcsán azt is megkérdeztük a boltoktól, hogy milyen külön intézkedéseket vezettek be a bevásárlóeszközök tisztítása kapcsán. A Tescónál a termékbiztonsági és higiéniai előírásoknak megfelelően végzik a bevásárlókosarak, kocsik takarítását.

Emellett természetesen, ha valami kifolyik, vagy esetleg egyéb szennyeződés kerül akár a kocsira, akár a kosárra, azt azonnali hatállyal letakarítjuk. Vagyis folyamatosan vizsgáljuk a bevásárlókocsik és kosarak tisztaságát, és ha szükséges, akkor gondoskodunk tisztításukról. A jelenlegi helyzetre tekintettel jelentősen növeltük a takarítás, fertőtlenítés gyakoriságát, így a bevásárlókocsikat és kosarakat naponta többször takarítjuk. Emellett szintén naponta több alkalommal tisztíjuk és fertőtlenítjük az ajtókilincseket

- közölték. Hasonlóan szigorú szabályok vannak az Aldinál is, mint írták a fogantyúkat naponta többször fertőtlenítik. A Sparnál és az Intersparnal is fokozottan ügyelnek erre, napjában többször is végigmennek a kocsikon, kosarakon a fertőtlenítőszerekkel.

