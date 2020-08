Itt a menetrend: így változik a magyar boltok nyitvatartása augusztusban

Újabb hosszúhétvége élesedik Magyarországon, ami azt is jelenti, hogy augusztus 20-án zárva lesznek a legnagyobb boltok. Ezután a nap után azonban hivatalosan is kezdetét veszi a nagy tanszervásárlási-dömping, a családok 2 héten keresztül rohamozzák majd a boltokat, hogy mindent beszerezzenek a gyerekeknek. Füzeteket már 100 forint alatt is kapni, táskákat is lehet már pár ezer forintért hazavinni, de persze vannak fajsúlyosabb, 9 vagy akár 20 ezer forintos darabok is. Összegyűjtöttük, milyen tanévkezdési akciókkal várják vásárolóikat a legnagyobb magyar boltok.

Újabb hosszúhétvége élesedik Magyarországon augusztus 20-tól. A boltok nyitvatartását azonban csak a nemzeti ünnepünk befolyásolja igazán, ugyanis

holnap, azaz csütörtökön, tehát augusztus 20-án zárva tartanak a legnagyobb magyar áruházak.

Hiába lesz ugyanakkor az augusztus 21-e hivatalból bedolgozott pihenőnap, bizony a legnagyobb boltok akkor már nyitva lesznek. Úgyhogy a vásárló tömegeknek igazából csak egy napot kell boltok nélkül tölteniük, utána akár a 4 napos hosszú hétvégéből, három napon át is vásárolhatnak.

Amire a statisztikák szerint lehet, hogy sok családnak szüksége is lesz. A hivatalos információk szerint ugyanis szeptember elsején a megszokott mederben elindul majd a 2020/2021-es magyar tanév, ami sok család számára azt is jelenti, hogy bizony itt az ideje a nagyüzemi tanszervásárlásnak.

Az előző évek tapasztalati alapján pedig a szakértők most is úgy vélekednek, hogy a tanszerek iránt igazán nagy roham augusztus 20-át követően az iskolakezdésig fog tartani. Tehát az első nagy volumenű beszerzőkörutak már a hosszúhétvége 2-3. napján megindulhatnak. Éppen ezért a Pénzcentrumon megnéztük, milyen tanszerakciókkal várják a vásárlókat a legnagyobb magyar áruházak a 34. héten.

Tesco

A hiperben a famentes rajzlap csomagja 99 forintba kerül, miközben a PD füzetek árát 53 százalékkal csökkentették, így azok 32 forintba kerülnek darabonként. A nagyobb alakú PD füzetek ára 23 százalékkal olcsóbb most, így darabonként 99 forintért lehet megvásárolni őket. Az A5-ös ICO Süni füzet darabja 109 forint, füzetborítós csomagot pedig 519 helyett 349 forintért lehet venni. A Maped színesceruza pakkja 1 449 helyett 1 099 forintba kerül, az 5 darabos golyósíron csomag pedig 439 helyett 299 forintért landolhat a bevásárló kosárban.

Lidl

A diszkontban famentes A5-ös írólapcsomag (50lap) 99 forintba, A4-es famentes rajzlap pedig 10 darabos csomaggal szintén 99 forintba kerül. A design füzetek darabja 69, míg a sulifüzeteké 33 forintba kerül. A prémium A4-es füzetekért pedig 379 forintot kell kicsengetni darabonként. A boltokban lehet kapni ergonomikus iskolatáskát is többféle kivitelben, egységesen 4 444 forintért. A 6 részes körzőkészlet ára 1 199 forint, miközben a 31 részes töltött tolltartó készlet 1 799 forintba kerül. Festékkészletet már 799 forintért be leeht szerezni, miközben egy temperakészlet 1 111 forintba kerül, 200 gramm gyurmáért pedig 359 forintot kell kifizetni.

Auchan

A hiperben a nívó füzet 249 forint, miközben a Young’s attitude hátizsák 3 990 forintba kerül. Tolltartót az ember 199-4 490 forint között vásárolhat, miközben egy Lamborghini hátizsák 13 990 forintba kerül. A táskák között is nagy egyébként a szórás, van 9 900 forintért, 6 990-ért, de 1 290 forintért is. A füzetek között is nagy a mozgástér, kis, A/5-ös füzetet már lehet venni 109 forintért, de ebből egy esztétikusabb példány már 199 forintba kerül. A5-ös méretben is van azonban 799 forintért is füzet. A barcelonás füzetboxára 999 forint, miközben egy műanyag gyorsfűző 99 forintba kerül. Golyóstollat pedig már 179 forintért is lehet kapni, szettet pedig 999-ért.

Interspar

Az Intersparnál a spirálfüzet 129, a harmónia füzet 69, míg a tolltartó már 449 forintért is beszerezhető. Az iskolatáskák is igazán nagy skálán mozognak, van itt 2 199 forintos darab ugyanúgy, mint például 22 999 forintos. De persze a 4-6-9 ezer forintos példányok sem maradhatnak ki a szórásból. A már említett kevesebb mint 500 forintos tolltartó kívül kapni még eszközt 1 099, 1 499, 2 599, de akár 3 699 forintos áron is. A boltokban számológépet 1 749 forintért vásárolhatunk, miközben az öntapadós jegyzettömb 299 forintba kerül. A hibajavító roller 99 forintért pottyanhat a kosárba, golyóstollat 199, ollót pedig 269 forintért tudunk vásárolni.

Címlapkép: Getty Images