A boltok már sejtik, hogy indul a 2020/21-es tanév: őrületes akciókat robbantottak

Nemcsak a szülők, diákok és tanárok számára okoz fejtörést az iskolakezdés, hanem az is kérdés, hogy a kiskereskedelemben inkább a füzeteké, iskolatáskáké, vagy a digitális eszközöké, íróasztaloké, ergonómikus székeké lesz-e a főszerep. Még bizonytalan, hogyan kezdődik az idei tanév, vagy ha el is kezdődik hagyományos tantermi körülmények között, meddig fog ez tartani, és mikor kell újra digitális tanrendre állni át. Megkérdeztük a legnagyobb áruházláncokat, érezhető-e ez a bizonytalanság a vásárlók részéről is, és azt is, hogyan készülnek az idei tanévre a választékkal: hagyományos oktatásra, vagy digitális tanrendre számítanak. Úgy tűnik, hogy az iskolakezdési szezon idén még nem indult el, még kivárnak a vásárlók, viszont a termékkínálat alapján a boltláncok inkább a tantermi oktatásra számítanak.

A 2020/2021-es tanév az eddigi tervek szerint hagyományos formában indul, ahogy az Gulyás Gergely miniszter is hagsúlyozta a július 30-i Kormányinfo keretében, azonban még minden bizonytalan - sem a szülők, sem a diákok, sem az iskolák nem tudják, mire készüljenek. Nem segít az sem, hogy még nem hirdették ki a következő tanév rendjét - normál esetben ilyenkorra ez már megtörténik. Bonyolítja a helyzetet, hogy szakemberek szerint a járványhelyzet fokozódásával sem kellene teljesen digitális oktatásra átállni, valamilyen hibrid megoldásra van szükség.

Nem csak a szülőknek, tanároknak és diákoknak kérdés, hogy digitális vagy hagyományos oktatásra kell-e készülni, hanem a kereskedelmi láncok is foghatják a fejüket. Vásárolnak majd iskolatáskát, füzetet, színesceruza készletet, vagy inkább tabletet, és laptopot vesznek a szülők? Július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért. Ilyenkor kell megvenni a tornafelszerelést, és az új íróasztalt, asztali lámpát, a gurulós széket is, azonban még sokan bizonytalanok: nem kellene inkább digitális eszközökre költeni? Hiszen a második hullám újabb iskolabezárásokat hozhat, és akkor ismét digitális tanrend lesz.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, hogy - amennyiben van iskolás korú gyerekük - mire számítanak, hogyan vásárolnak. A válaszokból kitűnik, hogy a legtöbben hagyományos oktatásra készülnek és aszerint vásárolnak, hiszen a válaszadók fele már meg is vette a füzeteket, és más iskolaszereket. 15,3 százalék még kivár a vásárlással, 12 százalék viszont kifejezetten otthontanulásra készül és digitális eszközöket vásárol. A válaszadók 10,8 százaléka felkészül mindkét eshetőségre és vesz ezt is, azt is. Szintén számottevő azoknak a száma, akik úgy gondolják, nem érdemes füzetet venni, hiszen még lehet folytatni a tavalyiakat.

A Pénzcentrum megkérdezte a nagyláncokat: az Aldit, a Tescót, a Lidlt, a Spart és az Auchant, hogyan készülnek a boltok az iskolakezdésre, mi látható az eddigi eladási számokból. Óvatosabban vásárolnak a szülők, diákok, vagy ugyanolyan a kereslet mint más nyarakon volt? Az előző évek gyakorlatát követik, ami a kínálatot illeti, vagy változtattak-e idén a boltok?

Füzetet, írószert és papírárut évente akár többször is, iskolatáskát és tolltartót pedig 2-3 évente veszünk az iskolás gyerekeinknek, derült ki az Auchan adataiból. Azt írták, a felelős fogyasztói magatartás már a tanszervásárlásnál is érzékelhető: az ár és a minőség mellett egyre fontosabb szempont lett a környezettudatosság is, mind többen keresik a környezetbarát termékeket. Az áruházlánc idei tanszerválasztékában ezért nagy hangsúlyt kap a fenntarthatóság.

Az iskolakezdő gyerekek esetében azt látjuk, hogy a családok már most elkezdtek bevásárolni a tanévkezdésre, de az előző évek tapasztalatai alapján a csúcsidőszak várhatóan augusztus 20-tól iskolakezdésig tart majd. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy azoknál a családoknál, akiknek már nem először kezdik a tanévet a gyermekeik, egyre jobban eltolódik a bevásárlás szeptemberre, valószínűleg azért, hogy már a pontos elvárások ismeretében tudjanak válogatni a kínálatból

- mondta el lapunknak Varga-Futó Ildikó, az Auchan kommunikációs és CSR igazgatója, aki kiemelte azt is: az egyik legerősebb fogyasztói elvárás a fenntarthatóság kezd lenni, ezt pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni.

(...) választékunk kialakításával mi magunk is erre szeretnénk ösztönözni a vásárlókat. Számos újrahasznosított és felelős erdőgazdálkodásból származó, valamint csomagolásmentes árucikk található a szortimentben, több sajátmárkás termékünk pedig teljesen famentes, vannak köztük színesceruzák, rajzlapok, de már félfamentes rajzlaptömb is kapható. Ezeket külön kihelyezéssel és dekorációval jelöljük, hogy a vásárlók könnyebben eligazodjanak a kínálatban

- mondta el Varga-Futó ldikó.

A Spar szerint augusztus első hetében az érdeklődés visszafogottnak mondható, mivel egyelőre még a szezon elején vagyunk. Az áruházlánc szintén augusztus 20-a után számít nagy rohamra. Erre az évre is az eddigi trendeknek megfelelően készültek a boltok, "apró finomhangolásokkal és új dizájnokkal".

Tablet és fülhallgató illetve egyéb IT eszközökkel és ajánlatokkal készültünk a szülők számára

- mondta el lapunk kérdésére a Spar, és hozzátették: egyes főiskolák és egyetemek már bejelentették, hogy online órák lesznek, itt a szokásos vásárlás biztos, hogy mérséklődni fog az értékelésük szerint.

A Lidl július első hetében indította el, augusztusban is meghirdette a Vigyázz, kész sulistart kampányát.

Az elmúlt hetek azt mutatják, hogy töretlen az érdeklődés az iskolaszerek iránt, nem lehet szignifikáns eltérést tapasztalni az elmúlt évekhez viszonyítva. A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy július közepe - augusztus első felében nő meg a kereslet ezen termékek iránt

- mondta el lapunk kérdésére Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője, aki azt is elmondta, hogy az áruházaik kínálatában található közel 200-féle az iskolai oktatással kapcsolatos termék közül a legnépszerűbbek a papír- és írószerek, iskolai kiegészítők.

A Tesco áruházaiban még szintén nem indult el az iskolakezdési szezon, ami a keresletet illeti, de már érezhető növekedés. Kérdésünkre elmondták, hogy az előző évekhez hasonlóan augusztus második felében várják a rohamot - ahogy több másik láncnál is. Arra is rákérdeztünk, mennyiben változtattak a kínálaton:

A mintákat illetően a fociklubbokat neutrális focis/gamer dizájnra cseréltük és megőriztük a legnépszerűbb figurákat termékeinken (Jégvarázs, Minnie, Disney hercegnők, Star Wars, Jurassic World, Pókember, Minyonok). Szélesítettük az ovis táska választékunkat is aranyos mintákkal, az iskolatáska választékot pedig az igényekhez megfelelően alakítottuk

- közölte lapunkkal a Tesco Sajtóosztálya. Ebből látható, hogy sokkal inkább a hagyományos oktatásra, mint a digitális tanrendre készül az áruház a kínálatával.

Az Aldi iskolakatalógusa júliusban, a 30. héten került az üzletekbe és a háztartásokba. Az eddigi eladási adatok azt mutatják, hogy az érdeklődés az elmúlt évekhez képest nem csökkent, a vásárlók továbbra is keresik az őszi iskolakezdéshez nélkülözhetetlen termékeket - válaszolták lapunk kérdésére.

A kínálatban jelenleg a klasszikus termékek fogyása a jellemző, az ALDI tapasztalatai alapján a szülők egyelőre nem a digitális oktatásra készülnek elsősorban

- tették hozzá. Az áruházlánc többféle füzettel, írószerrel, kiegészítő prémium és dizájn termékkel, sportruházattal és egyéb alapfelszereléssel tölti fel polcait, idén ízletes reggeli, tízórai és uzsonna receptekkel, valamint hasznos ötletekkel is segíti a szülők felkészülését az új tanévre, és gyakorlati tanácsokat is adnak arra vonatkozóan, hogy mi legyen az iskolai kezdőcsomagban, hogyan célszerű bepakolni az iskolatáskát, de a biztonságos digitális tanuláshoz szükséges ismeretek és javaslatok is elérhetők az áruház honlapján.

Mindezekből az derül ki, hogy egyelőre a boltokban a kereslet nem csökkent az előző évek tapasztalatihoz mérten a hagyományos oktatás kellékei iránt. Egyes boltláncok változtattak némiképp a kínálatukon, de nagy arányban azt lehet elmondani, nem a digitális oktatásra készülnek, sem a termékekben, sem kampányaikban, ismeretterjesztő kiadványaikban.