Megjelent az Emmi mesterterve: így indul a 2020/2021-es magyar tanév

Hétfő este fél 10-kor az iskolák intézményvezetői megkapták azt a járványügyi intézkedési tervet, amely a 2020/21-es tanévben lesz érvényben. A protokoll többek között rendelkezik a csengetési rendről, a diákok esetleg maszkhasználatáról, de arról is, mi mindenre kell felkészülniük az intézményeknek.

Hétfő este fél 10-kor az iskolák intézményvezetői megkapták azt a járványügyi intézkedési tervet, amely a 2020/21-es tanévben lesz érvényben - hozta nyilvánosságra Facebook oldalán a PDSZ. Kiemelendő, hogy a most elkészült protokoll rögtön a bevezetésben így fogalmaz:

a járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.

Oktatás tehát lesz, ám az iskoláknak kemény szabályokat betartva kell majd ezt végigcsinálniuk. Ilyen például:

Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, a fertőtlenítő szereket a fenntartónak kell biztosítani, a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget az operatív törzs rendelkezésre bocsátja.

A személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák helyett a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

Ezen felül, a protokoll arra kéri az intézményeket, tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van - írták még.

Hozzátették azt is, hogy minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. A protokoll azt is írja,

közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A protokollban írnak még arról is, hogy ha lehet egy osztály, egy termet használjon, ne vándoroljon napközben, de szó van arról is, hogy a csengetési rendet is úgy kell átalakítani, hogy a szünetekben segítse a védekezést. A nagy létszámú rendezvények (például tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) megszervezése során az alábbiakra kell tekintettel lenni:

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

A protokoll kitért arra is, hogy osztálykirándulások lehetnek, de azért megfontolandó őket megtartani. És ha meg is tartják őket, azt belföldön tegyék. A tervezett külföldi utakat az iskoláknak át kell tervezniük belföldivé.

Címlapkép: Getty Images