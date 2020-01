Gigadrága élelmiszereket áraztak le a boltok: hiba lenne otthagyni, ritkán van ilyen

Komoly drágulás ment végbe az elmúlt 10 évben, rengeteg termék ára emelkedett háromjegyű százalékkal, ezek között sok élelmiszert is találhatunk. Való igaz, nem egyszerű mindent megvenni a boltban úgy, hogy ne menjen rá inge-gatyája az embernek. A Pénzcentrum most összeszedte az eheti legjobb leárazásokat!

Egyes termékek ára brutálisan kilőtt az elmúlt évtized során: korábbi cikkünkben csokorba szedtük a legbrutálabb áremelkedéseket. És bizony rengeteg élelmiszer is helyet kapott a legkeményebb drágulások toplistáján. A ponty például 229 százalékkal kerül többe, mint 2010-ben, a krumpli ára 170 százalékkal ment fel. Nagyot drágult még a narancs is, amiért 165 százalékkal kell többet fizetni.

Párizsiból is ritka már az olcsó: 162 százalékkal emelkedtek az árak egyetlen évtized alatt, az olasz felvágottnál pedig 153 százalékos drágulást tapasztaltunk. A zöldségek, gyümölcsök sem úszták meg az árrobbanást: a káposztáért 156, az almáért pedig 151 százalékkal kell most többet fizetni a KSH adatai szerint. Olcsón vásárolni tehát nem egyszerű a mai dráguló világban, egyre inkább oda kell figyelni, ha nem akarjuk, hogy ingünk-gatyánk rámenjen a bevásárlásra.

Ehhez fontos támpontot jelent a boltok heti rendszerességgel megjelenő akciós kiadványa, amelyben a legkeményebb leárazásokat tünetik fel. Ez eddig rendben is van, de kinek van ideje és energiája átböngészni az összes kiadványt?

Ezen a héten is megnéztük a boltok akcióit, hogy kiderüljön, leáraztak-e most valamit a hiperdrága élelmiszerek közül. Valamint az egyéb, említésre méltó árcsökkenéseket is összegyűjtöttük, hogy neked már csak el kelljen menni, és a kosárba tenni a jóárasított termékeket. Lássuk hát!

Szendvicsre valót a Lidl-ben érdemes a héten keresni: 100 gramm pulykamellsonka ugyanis csak 159 forintba kerül 229 helyett. Ropogós tepertőt is árulnak, 200 gramm most csak 379 forint, A csemege, vagy debreceni gourmet sonkából 289 forintért lehet 100 grammot venni. Emellett akciós még a pomelo is, annak az árát 399 forintról vitték le 279-re. Egy kiló piros almáért pedig 249 forintot kell fizetni, de több zöldség (pl. paprika, tojásparadicsom, kígyóuborka) árát is legkevesebb 20 százalékkal csökkentette a boltlánc a hétre. Hétvégén többek között a narancs lesz akcióban: csak 299 forintért adnak egy kilót. És találtunk frottírtörülközőt is, ami vezet az évtizedes drágulási listát (majdnem háromszorosára emelkedett az ára 10 év alatt). Csütörtöktől a Lidl-ben két kicsit, vagy egy nagyot 1999 forintért adnak.

Az Auchan sem fukarkodott: nálik a pomelo darabja, a narancs kilója és 500 gramm citrom is 298 forintba kerül. Akciós a grapefruit is, amiből egy kilónyiért 348 forintot kérnek. Árulnak pontyot is kilója 975 forint, 10 deka császárszalonna pedig 199. 10 kiló burgonya 1690 forint, egy kígyóuborka 148, egy kiló szőlő pedig 698 forintért kapható. Akciós a Herz sonka is, 398 forintért adnak egy csomagot, ahogyan a premier sült sonkának is levitték az árát, most csak 299 forintba kerül 10 deka, de van még gyulai szeletelt szárazkolbász is, amiből 80 gramm 458 forintba kerül. Törcsiket is leértékelt az Auchan: 2+1 darab vásárlása esetén komoly kedvezménnyel lehet hozzájutni a fürdőszobai textilekhez.

A Sparban a naracs kilónkénti ára most csak 249 forint, ugyanennyi alma pedig 279-ért kapható. 3 kiló burgonya 599 forintért kapható, sárgarépából pedig ugyanennyi 179-be kerül. Felvágottak között is lehet válogatni, most két termék vásárlása esetén a sparos szeletelt szalámi darabja 359 forint, a sajátmárkás téliszalámiért pedig ugyaebben a felállásban 339 forintot kell fizetni - per darab. Ha pedig két sparos szeletelt sonkát veszel, akkor csak 219 forintot kell fizetnek darabjáért. Leárazták a párizsit is, 10 deka most csak 119 forint a Sparban, és az extra sonkának is 20 százalékkal levitték az árát a csemegepultban: most 279 forint 10 deka.

Az Aldiban 25 százalékkal csökkentették a feketeerdei nyers sonka árát: 200 grammnyi szeletelt finomság 669 forintba kerül, marhasonkából pedig 100 grammot 499-ért lehet venni. 100 gramm baromfifelvágottért 299-et kérnek, a szeletelt fűszeres sonkából pedig 100 grammért 199-et kell fizetni az Aldiban. A narancsot is leértékelték: 299 forintért tudsz venni egy kilót az Aldiban, a répa árát pedig egyenesen megfelezték, most csak 149 forint egy kilónyi, kaliforniai paprikából pedig 699 forintért vehetsz egy kilót. Emellett a téli szezonális termékekből kiárusításokat tartanak az áruházakban.

A Tescóban 32 százalékkal lett olcsóbb a kígyóuborka: most csak 169 forintba kerül darabja. A narancs kilójáért 349 forintot kell fizetni, fél kiló citrom pedig 249 forintba kerül. Jonagold almából is érdemes bevásárolni, mert 40 százalékkal lett olcsóbb, 269 forint egy kilónyi belőle, a piros burgonyából pedig 189-ért kapni egy kilónyit. 10 deka Família szalámi 259 forintért kapható, a Pick Rákóczi szalámiból egyx 750 grammos darab 3999 forintért kapható a Tescóban. 125 gramm Kométa felvágottért 254 forintot kérnek, a privát füstölt főtt karajból pedig 100 grammért 299 forintot kell fizetni.

