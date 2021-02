Ezek most a legolcsóbb új autók a piacon: 5+1 modell 3,7 millió alatt

4 millió forint körül akár már egészen jól felszerelt új autót is lehet venni Magyarországon. Aki beéri a fapaddal, annak még kevesebből is kijöhet egy új, garanciális autó, ami elmegy A-ból B-be. Mutatjuk, melyik az 5+1 legolcsóbb új autó a magyar piacon. Meglepetésre Suzuki nincs köztük!

Hiába a korona-válság, rengeteg magyar vásárol új autót. A Datahouse adataiból például kiderült, hogy 2020-ban több mint 128 ezer gépkocsi állt forgalomba. Egy új autónak vannak előnyei és hátrányai is: utóbbiból a legnagyobb az értékvesztés, hiszen már akkor százezrekkel kevesebbet fog érni, amikor kigördült a szalon kapuján.

Azonban az előnyök listája ennél valamelyest hosszabb: a legnyomósabb a gyártói garancia jelentette biztonság, a 100 százalékig biztos előélet, és azért annak is megvan a feelingje, hogy mi lehetünk az elsők, akik beülnek a volán mögé.

Sokan azért ódzkodnak az új autó vásárlástól, mert úgy vannak vele, hogy azok nagyon drágák. Hogy ez mennyire nincs így, azt az alábbi gyűjtés prezentálja: mutatjuk, melyek a legolcsóbb modellek a piacon. Kiderült, hogy 4 millió forint körül már egészen elfogadható felszereltséggel is vásárolhatunk zsírúj autót - ha kevéssel is beérjük, csak elvigyen A-ból B-be, akkor már 3-3,5 millió körül is vannak ajánlatok.

Dacia Duster

A Dacia három modellel is képviseltet magát az olcsósági listán. A gyártó "legdrágább" darabja a terepjáró Duster, amiből a legfapadosabb darabot 3 millió 649 ezer forintért lehet kihozni a szalonból. Ennyiért csak fehéret választhatunk, fekete kárpitokkal, valamint a TCe90 jelzésű motorral, ami 90 lóerő teljesítményű. Ami viszont szériafelszereltség ennyi pénzért: LED-fényszóró, színezett üveg, emelkedőn elindulást segítő rendszer, vészfékező rendszer, oldalsó légzsák + függönylégzsák. Ami viszont ebben az árban nincs benne: rádió, klíma, állítható kormány.

Hyundai i10

A legkisebb Hyundai-modellt akár már 3,6 millió forintért is kihozhatjuk a szalonból. A legolcsóbb, Life felszereltségi csomagban már benne van többek között a sávtartó rendszer, a vészfékező rendszer, és a sebességtartó és -korlátozó automatika is. 3,6 millió forintért egy egyliteres benzinmotorral kapjuk meg a kis Hyundai-t, ami 66 lóerős.

Mitsubishi Space Star

A kis Space Star egy kevésbé ismert modell, viszont 3 millió 560 ezer forintos árával méltán került fel a legolcsóbb új autók listájára. Ennyiért az Entry felszereltséggel vehetjük meg, fehér fényezéssel, fekete kárpitozással. A szériafelszereltség része többek között a keréknyomás ellenőrző rendszer, a manuális klíma, és a biztonsági extrákon felül még esőszenzort is raknak a szélvédőbe.

Dacia Sandero

A 2021-es modell kezdő listaára 3,4 millió forint (kb. 200 ezerrel több, mint az előző generációé), ezért a pénzért a legalapabb, Access felszereltséggel tudjuk kihozni a szalonból a francia-román gyártó városi autóját. 3,4 millió forintért csak a legkisebb, 99 köbcentis SCe65 jelű benzinmotorral kérhetjük a Sanderót, ami 66 lóerős.

A színválaszték sem túl bő: a legfapadosabb csomaghoz csak a "jégfehér" elnevezésű fényezés kérhető - a lökhárítókat le sem fényezik, azok maradnak műanyag-feketék. A kárpitozáson sem tudunk variálni, fekete textillel szállítják, elektromos ablakot pedig csak előre kapunk. Rádió és klíma, ahogy a Dusterben, ebben sincs alapáron.

A fullextrás, Comfort-csomaggal felszerelt Sandero egyébként 4 millió 150 eze forintba kerül, ami azért még mindig jó ár az új autók között.

Toyota Aygo

A Toyota városi kisautóját már 3 millió 90 ezer forinttól el lehet hozni. Családoknak annyira nem ideális, de például a városi közlekedésre kiválóan alkalmas. Ezért az árért a legalapabb X-csomaggal vehető meg az autó, egy 1000 köbcentis, 72 lóerős benzinmotorral. A fapados kis Toyotához klímát nem kapunk ennyi pénzért, ahogy rádiót sem. Viszont alapból járnak a többi mellett a LED-es lámpák, a hegymenet elindulást segítő rendszer, a fedélzeti számítógép, és az oldal- és függönylégzsákok is a szériafelszereltség részei.

Aki egy kicsit gazdagabb felszereltségre vágyik, annak az X-play felszereltségi csomag jelenthet megoldást 3,8 millió forintért. Ebben már van manuális klíma és audiórendszer is, na meg persze fűthető tükrök.

+1 Dacia Logan 2021

Az új Logan csak azért került a pusz 1-es kategóriába a lista legeleje helyett, mert az importőr weboldalán még nem közölték a hivatalos hazai árát. Ha abból indulunk ki, hogy a legújabb Sandero 200 ezerrel lett drágább az előző verziónál, akkor az új Logan kezdő listaára 3,1 millió forint körül lehet majd, ugyanis az előző generációból a legfapadosabbért 2,9 millió forintot kellett fizetni. Ezzel az volt Magyarország legolcsóbb új autója, ha bejönnek a várakozások, akkor a 2021-es Logant az Aygo letaszíthatja a trónról. Felszereltség tekintetében kb. arra számítsunk, ami a legalapabb Sanderóban, Dusterben van.

Hová tűntek a magyarok kedvenc autói?

Feltűnő lehet, hogy a legolcsóbb új autók listáján nem szerepel a magyarországi eladási listákat vezető Suzuki egyetlen modellje sem. Ugyanis a japán gyártó két legolcsóbb modelljét, a Swiftet és az Ignist is legkevesebb 4 millió 260 ezer forintért lehet elhozni a szalonból. A két abszolút kedvenc, a Vitara és az SX4 S-Cross pedig már bőven 5 millió forint felett van: előbbi legkevesebb 5 millió 600 ezerbe kerül, míg a legalapabb S-Crossért is csak 40 ezer forinttal kevesebbet kell fizetni.

Az árdifferenciál oka a meghajtásban keresendő: hiszen a toplistában szereplő járművek mindegyike sima benzinmotorral kerül annyiba, amennyibe. Ezektől ugyanis a Suzuki már egy ideje elbúcsúzott, az új modelljeiket csakis hibrid meghajtással lehet megvásárolni, ez a technológia pedig jóval drágább a hagyományos benzinmotoroknál.

