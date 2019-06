Érdemes feltúrni a régi holmikat: ezek a füzetek tízezreket érhetnek Magyarországon

Az elmúlt egy évben szinte óránként talált gazdára képregény az egyik legnagyobb magyar adok-veszek portálon. Számszerűen ez azt jelenti, hogy 7 480 tranzakció ment végbe közel 20 millió forint értékben - derült ki az oldal friss kutatásából, ami arra is rávilágít, hogy a vásárlók inkább kincsként tekintenek a megszerzett darabokra, nem nyerészkednek velük.

Egy friss felmérés válaszadóinak közel 60 százaléka jelölte, hogy szívesen olvas képregényeket. Az online piactéren is népszerű a kategória, az elmúlt egy évben szinte óránként lelt gazdára egy-egy darab, összesen 7480 tranzakció ment végbe, közel 20 millió forint értékben - írja közleményében a Vatera. A gyűjtők nagyobb összeget sem sajnálnak kiadni egy-egy darabra, van, aki 1,2 millióra, hárman félmillió forintra értékelik a legkülönlegesebb saját példányukat. A Magyar Képregény Szövetség és a Vatera közös képregényfogyasztási szokásokat vizsgáló kutatása rávilágított arra is, hogy döntően a férfiak szeretik a képregényeket. Ezt a tendenciát mutatja, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő Pókembert 81 százalékban az erősebb nem vásárolja, Garfieldot viszont közel azonos arányban olvassák férfiak és nők. Arra is fény derült, hogy egyre növekszik az online forma iránti kereslet.

Pókember mindent visz

A szuperhősök kötnek le minket leginkább, a kérdőíves felmérés alapján a képregényolvasók negyede forgatja a Pókember számait, azt követi picit lemaradva a Bosszúállók (22%) és a Batman (19%). Ugyanakkor Garfieldot (18%) és a Star Warst (16%) is a kedvencek között említhetjük. Az elmúlt év eladási adatai alapján elmondható, hogy másfélszer annyi DC Comicshoz tartozó példány kelt el az online piactéren, mint Marveles.

Az online piacnak lehet olyan dinamikája, amely szerint a DC egy ideig népszerűbbnek tűnhet, de a mi tapasztalataink mást mutatnak. A háttérben az áll, hogy a DC sorozat jóval korábban indult, így a megunt példányok hamarabb kerültek ki a másodlagos piacra, ennek ellenére mi minden képregényes fórumon azt látjuk, hogy a Marvel sokkal népszerűbb itthon. Véleményünk szerint hamarosan az eladási statisztikák is ezt mutatják majd

- értelmezte az adatokat Bayer Antal, a Magyar Képregény Szövetség korábbi elnöke.

A képregényolvasók jelentős részére (76%) jellemző, hogy rajong az írásos alkotások alapján készült mozifilmekért. A többség (64%) előszeretettel vásárol a főhősök képével ellátott termékeket is, például bögrét, pólót, és harmaduk (34%) még figurák formájában is ragaszkodik kedvencéhez. A válaszadók több mint negyede (27%) ilyen jellegű eseményekre is szívesen jár.

A népszerű külföldi karakterek mellett a top 20-ban magyar szerzők alkotásai is szerepelnek, Korcsmáros Pál remekei (8%), Zórád Ernő (6%) és Fazekas Attila (5%) munkái. A hazai piacon Korcsmáros-Zórád-Fazekas hármas (viszonylagos) kiemelkedése összefügg azzal, hogy az ő műveiket még jóval nagyobb példányszámban adták ki, így ezekből még mindig rengeteg található a piacon.

Féltve őrzött kincs

Mint minden mást, képregényeket is szívesen gyűjtünk, ez az olvasók felére jellemző. Mi több, az olvasók közel harmadának otthonában 50-nél is több illusztrált füzet található. Kiemelkedően magas azoknak az aránya (85%), akik hobbi célból szerzik be az újabb és újabb példányokat a különleges irodalomból, jelentősen kevesebben, csupán a gyűjtők tizede vadássza a gyerekeinek, és csupán 2 százalék tekint a kollekciójára befektetési céllal. Egyébként sem jellemző a nyerészkedés, a megszerzett darabokat kincsként őrizzük, a kutatásban résztvevők 85 százaléka inkább megtartja a vásárolt darabokat. Bár a gyűjtők felének nincsen különleges példánya, de negyedénél ritka, 13 százalékánál bontatlan, 10 százalékánál vintage darabok is sorakoznak a polcon.

A használt is menő

A felmérés rávilágított, hogy a képregények esetében nem ragaszkodunk az új példányok beszerzéséhez. Bár az olvasók fele az újakat preferálja, 37 százalékuk fele-fele arányban vásárol új és használt darabokat, 13 százalékuk inkább használt párti. Ez utóbbi két csoportnak az online piactér igazi csemege lehet, hiszen a Vaterán a képregények esetében nagyságrendileg 9 használt termékre jut egy új termék, míg más kategóriáknál általánosságban másfélszer több az új. Általánosságban elmondható, hogy az illusztrált füzetek szerelmesei a hazai beszerzést preferáljak a külföldivel szemben, de több helyről vásárolnak.

A képregényolvasók közel kétharmada (63%) hagyományos üzletben, újságárusnál szerzi be a legújabb darabokat, ahol megfoghatja, megnézheti azokat. Harmaduk előszeretettel helyezi virtuális kosarába legújabb kedvencét az online piactéren - ahol a felhasználók értékelik egymást, így a bizalom garantált, - a legelhivatottabbak képregényes rendezvényeken (14%) vagy gyűjtői klubokban és börzéken (10%) tesznek szert az olvasnivalóra. Összességében elmondható, hogy nem ragaszkodunk egy platformhoz a vásárlások során, több helyen felmérjük a kínálatot, hogy megszerezzük a vágyott darabokat. A különleges külföldi példányokhoz a válaszadók 11 százaléka határon túli webáruházban jut hozzá, vagy külföldi online piactéren (6%).

Legek online

A felmérést végző portál történetében a rekordnap 2016 júniusában volt, amikor 206 sikeres tranzakció történt, vagyis kicsit kevesebb, mint 7 percenként landolt egy képregény a virtuális kosárban. Az online piactér jelenlegi kínálatában igazi kincsek is fellelhetők, a kategória három legdrágább termékének mindegyike gyűjtemény. Az első helyen egy háromnyelvű - angol, német és magyar képregényekből álló - kollekció áll, amely nem kevesebb, mint 600 ezer forintért találhat gazdára. Második helyen egy 74 darabos gyűjtői állapotú Kockás képregénygyűjtemény található 220 ezer forintért, a harmadik pedig egy az ’50-es években kiadott 140 darabos Vaillant csomag 90 ezer forintért. Az oldalon valaha legdrágábban eladott termék a kategóriában egy 275 darabos Mozaik gyűjtemény volt (Abrafax), amely 290 000 forintért kelt el 2016. augusztus 14-én.