Elárulta a Spar, milyen termékekből fogyott a legtöbb a karantén alatt

A Spar Magyarország Kft. 2019-ben 679,6 milliárd forint forgalmat realizált ez 10 százalékkal több, mint 2018-ban - mondta el az üzletlánc április 16-i sajtótájékoztatóján Heiszler Gabriella, ügyvezető igazgató, aki többek között beszámolt arról is, mennyire érintette súlyon az új koronavírus-járvány az üzletláncot; miből vásároltak a legtöbbet az emberek a krízis időszak alatt; illetve arról is mit kellett feladniuk a kiskereskedelmi láncokat sújtó különadó miatt.

5 év alatt 38,4 százalékkal nőtt a forgalom, ez + 188 milliárd forintot jelentett;

5 év alatt 107 milliárd forintot ruháztak be a magyar piacra, ebből 2018-2019 között 25 milliárdot;

5 év alatt 116 új Spar üzlet nyílt, ebből egy év alatt, 2018-2019 között 17.

Az ügyvezető igazgató a boltokkal kapcsolatban elmondta, nincs könnyű dolguk, hiszen Magyarországon a plázatörvénnyel kell együtt élni, így 5 év alatt az üzletek alapterület összesen csupán 5 százalékkal nőtt.

A sajtóeseményen Szalay Zsolt, ügyvezető igazgató arról is beszámolt, hogy a Spar forgalmának két harmada a szupermarketekben realizálódik. Illetve beszélt arról is, hogy az Interspar üzletekben teljesen megújult a pékáru részlet, illetve kihelyeztek prémium söröket is a boltokban.

Az ügyvezető elmondta, a tavaly indított online is szépen muzsikált 2019-ben, a pandémia idején pedig még brutálisabb volt a növekedés. A boltlánc húsüzeme is növekedni tudott egy év alatt, 2019-es forgalma 40,9 milliárd forint volt. Az ügyvezetők beszámoltak arról is, hogy a Spar sajátmárkás termékei az összes bevétel 25 százalékát adják.

A karanténos időszak alatt a sajátmárkás termékek értékesítése egyébként 1 százalékkal nőni tudott, hiszen a vásárlók sokkal jobban odafigyeltek a pénztárcájukra

- mondta el Heiszler Gabriella.

Ekkorát ütött a pandémia a Sparon

A Spar ügyvezetői több statisztikai adatot is megosztottak arról, mekkorát ütött rajtuk az új koronavírus-járvány a legnehezebb időszakban:

munkatársaknak adott maszkok: 187 000

kasszákhoz plexi kihelyezés: 2164/12 nap alatt

pandémia előtt 2800 megkeresés érkezett a Spar ügyfélszolgálata egy hónap alatt, ez márciusban 5532-re, áprilisban 3824-re nőtt

a kijárási korlátozás alatt a következő termékek iránti kereslet növekedett a leginkább:

wc papír - 133%

élesztő - 252%

tisztítószerek - 289%

liszt, rizs, tészta - 170%

só - 155%

sütőpapír - 168%

Az adatokból az is kiderült, hogy az üzletekben a pandémia ellőt a bankkártyás fizetések az összes fizetés 44 százalékát tették ki, ez márciusban 50, áprilisban már 55 százalékra nőtt. Ezen felül megtudtuk azt is, míg a boltlánc átlagosan naponta 505 000 GVE-t (logisztikai fogalom: egy GVE olyan mint egy karton például tej) mozgat meg, a krízis időszakban ez 773 728-ra nőtt, ugyanazzal a munkaerővel, ugyanazzal a járműparkkal.

A sajtóeseményen Heiszler Gabriella elmondta azt is, hogy a kiskereskedelmi különadó bevezetése miatt az üzletláncnak:

jelentősen meg kellett vágniuk a marketing büdzsét,

szinte teljesen lecsökkentették a diákfoglalkoztatást,

a túlórák teljesen megszűntek a munkavállalók számára,

bizonyos beruházásokat el kellett tolniuk, új tehergépjárművel például idén nem vásárolnak.

Címlapkép - MTI/Mónus Márton