Döbbenetes drágulás jött el 2020 elejére: ez kerül 67 százalékkal többe a boltokban

Egy esztendő leforgása alatt is brutális mértékű drágulással találhatják szembe magukat a magyar vásárlók, ha beszabadulnak egy szuper-, vagy hipermarketbe. 12 hónap alatt ugyanis rakétaszerűen kilőtt többek között az öblítőszer koncentrátum, az uborka, a sertéscomb és az alma ára is. Nem csalás, nem ámítás, ezek a termékek kivétel nélkül, több mint 30 százalékkal drágábbak ma, mint 2019 februárjában. És akkor a narancsról, a rövidkarajról, különböző felvágottakról, a félbarna kenyérről vagy a tejről még nem is beszéltünk.

A KSH legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak Magyarországon 4,4 százalékkal voltak magasabbak 2020 februárjában, mint 2019. azonos hónapján. Ezen belül az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, azok átlagosan 7 százalékkal kerültek többe. Igen ám, csakhogy a KSH által közölt drágulás mértéke egy átlagszám, a valóságban tehát rengeteg termék drágult ennél jóval nagyobb mértékben, és persze voltak olyanok is, amik olcsóbbak lettek.

Mi most a KSH adatbázisában szereplő majd 100 termék, illetve szolgáltatás közül gyűjtöttük ki azt a 15 terméket, ami a legjobban drágult egy év alatt Magyarországon. Ezek pedig a következők voltak:

A statisztikákból kiolvasható, hogy egy év leforgása alatt az 1600-2000 ml-es öblítőszer koncentrátum ára robban a legnagyobbat Magyarországon. E termékek ára ugyanis egy év leforgása alatt 66,7 százalékkal drágult.

Az öblítőszeren túl a top tízbe kizárólag élelmiszerek kerültek, vagy húsok vagy pedig gyümölcsök, zöldségek. A második legjobban dráguló árucikk például az uborka lett, ennek kilója egy év alatt 33,7 százalékkal kerül többe, de a dobogó harmadik fokára befutó sertéscomb kilója sem sokkal marad el ettől, ennek az ára 31,7 százalékkal emelkedett.

A harmincas klubba még az alma kilója fért be az összesített negyedik helyen, a gyümölcs ára egy év alatt 31,3 százalékkal emelkedett. 20 százalék fölötti áremelkedést produkált ezen felül még a narancs (25,1%), a rövidkaraj (23,3%), a párizsi felvágott (22,7%), és az olasz felvágott (21,9%) is. A top 10-be 16,9 százalékos áremelkedéssel lehet még beférni, ezt a banán produkálta, amit az összesített lista 9. helyén végzett citrom kilója előzött be, 17, 2 százalékos áremelkedéssel.

A top 15-be nem élelmiszerként még a belföldre küldött szabványméretű levél fért be, aminek az ára 12,5 százalékkal lett magasabb. A listát 14-15. helyen a félbarna kenyér és a pasztőrözött, 1,5 százalékos ESL tej zárja 12,3, illetve 11,9 százalékos áremelkedéssel.

Mindez összességében egyébként azt jelenti, hogy a top 15 legjobban dráguló termék Magyarországon, egy év leforgása alatt átlagosan 23,5 százalékkal kerül többe napjainkban, mint 2019 februárjában. A drágulás mértékén túlmenően megnéztük azt is, hogy mindez mit jelent forintban kifejezve. Mutatjuk tehát a pontos átlagárakat is:

Erre is rámegy a gatyád

A 15 legjobban dráguló terméken túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy a KSH teljes listáján melyik az a szolgáltatás, aminek az ára a legjobban emelkedett egy év leforgása alatt. A hivatalos statisztika szerint a szolgáltatások közül a személygépjármű vezető tanfolyam, tantermi képzés, tanfolyam ára növekedett a legbrutálisabb mértékben.

12 hónap leforgása alatt átlagosan 18 950 forinttal.

Ez százalékosan nézve 10,1 százalékos emelkedést jelentett, ami egyébként az összesített árváltozási lista 18. legmagasabb értéke, tehát éppen hogy csak lemaradt a top 15-ről.

Forintosítva a vezetői tanfolyamon túl jóval drágább lett az automata mosógép (6-8 kg) is, ezért átlagosan 8 490 forinttal többet kell ma fizetni, mint egy évvel korábban. Arányaiban ez egyébként 8,7 százalékos jelentett a mosógépeknél, ami az összesített lista 25. legmagasabbja volt.

Verdikt

Összességében elmondható tehát, hogy az egy év alatt legdurvábban dráguló termékek között jócskán akadnak élelmiszerek, és a mindennapi egészséges táplálkozásban elkerülhetetlen vitaminforrások is. Ennek tekintetében pedig nem túlzás azt állítani, hogy ha valaki ma elmegy egy szupermarketbe vásárolni, akkor igencsak meg fogja érezni a kosarába bekerülő termékek okozta, többletköltségek miatti fejfájást és szívsajsgát.

Ezek a tömegek maximum azzal vigasztalódhatnak, hogy a vöröshagyma, illetve a fejes káposzta több mint 15 százalékkal olcsóbb lett 1 év leforgása alatt, de jóval kevesebbet kell fizetni egy 76-82 cm-es LCD-LED tévéért is. Ez utóbbival átlagosan például 4 900 forintot spórolhatunk a tavalyi árhoz képest.

Címlapkép: Getty Images