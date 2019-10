Bajban az új magyar lottómilliárdos: hetek alatt elúszhat a pénze

16 hete halmozódik a várható főnyeremény összege a Szerencsejáték Zrt. legismertebb játékain, az Ötös- és a Hatoslottón. Míg a hatoson jackpot csaknem 1,4 milliárd forint, addig az ötösön a héten 2 milliárd forint a tét. A Pénzcentrum olvasóinak többsége ingatlanvásárlásba fektetné, ha megütné a főnyereményt, ezért most utánajártunk, milyen lehetőségei - és költségei! - lennének a szerencsés nyertesnek.

A 43. heti várható 1,985 milliárd forintos jackpot az Ötöslottón az idei év második legnagyobb lottónyereménye lehet, hiszen áprilisban nem is akármennyit vihetett el a nyertes: a játék történetének harmadik legnagyobb, 4,194 milliárd forintos nyereményét. A Hatoslottó nyertese pedig a játék több mint 30 éves történetének 5. legnagyobb jackpotját viheti haza, 1,39 milliárd forintot! 2019 egyébként is szerencsés év volt nagy nyeremények szempontjából: a hatoson egy 877 millió forintot meghaladó, az ötösön pedig 1,1 milliárd forintot meghaladó nyeremény is született.

Az első milliárdos nyertes 20 éve ért el telitalálatot 1999 októberében, az ő nyereménye közel 1,06 milliárd forint volt. Az Ötöslottó fennállása óta az eddigi legnagyobb pénzösszeget 2003 őszén vitték el az eddigi leghosszabb, 38 hetes halmozódás után. A szerencsés nyertesnek 5 milliárd 92 millió 890 ezer 758 forintot fizettek ki.

A nyáron is milliárd feletti nyereményt vittek el az Ötöslottón, bár az nem került a top 10-be: tíz hét halmozódás után nyerték meg a 26. heti sorsoláson a főnyereményt, amelynek összege "csak" 1,154 milliárd forint volt. Amikor korábban hasonlóan nagy nyereményre volt kilátás, megkérdeztük az Olvasóinkat, ők mire költenék a nyereményt. Erre az alábbi válaszok születtek:

Bár sokan választották, hogy pénzügyi szakember tanácsát kérnék abban, mibe fektesék az összeget, az olvasók túlnyomó része (43%) ingatlanvásárlásban gondolkodik. Hogyha nagy nyereményről van akkor általában amit először megvennénk az, amire leginkább vágyunk. Sokaknak ez úgy tűnik a biztos lakhatást, saját ingatlant jelenti, amely a jelenlegi lakáspiaci helyzetet tekintve nem is csoda.

Sokan azt hiszik, az emberek a pénzért játszanak, és ez olyan alapvetésnek számított, amiben sokáig a hozzáértők is egy véleményen voltak. Aztán elkezdtünk kicsit jobban a dolgok mögé nézni, és rájöttünk: az emberek nem hülyék, pontosan tudják, milyen kevés a telitalálat esélye. Ezzel szemben jó tervezgetni, hogy mit is vennénk ennyi pénzből, merre terelnénk az életünket. Tehát nem a nyereményért, hanem a reményért játszunk

- nyilatkozta évekkel ezelőtt Réz András. Úgy tűnik, az olvasók, ha pénzhez jutnának a lakással, házzal, otthonnal kapcsolatos reményeiket, vágyaikat valósítanák meg. Az ingatlanbefektetés is sokaknak tűnik vonzónak. Viszont mire lenne elég jelenleg a piacon ez az 1,985 milliárd, illetve 1,39 milliárd forint?

Sokan szegényebbek lesznek, mint a nyeremény előtt

Nem újdonság, hogy azok, akik nem fokozatosan szerezték meg a nagy vagyont, szoktak hozzá a kezeléséhez, a luxus élethez, azoknak a kezei közül egyszerűen kifolyik egy nagyobb összegű nyeremény, esetleg még rosszabb is lesz az életszínvonaluk, mint a nyeremény előtt. Akár még el is adósodhatnak.

Az egyik gyakori hiba, amelyet a nyertesek, hirtelen meggazdagodottak elkövetnek, hogy csak a vételi költségekkel számolnak: megveszik a luxusingatlant, a drága autókat, de nem gondolnak a fenntartási költségekre. Ha valaki a hatalmas nyeremény után meg akarja venni álmai ingatlanát, jobb, ha átgondolja, mekkora kiadással jár majd évről évre annak fenntartása, illetve, hogy nem csak vételárral: az illektékekkel is érdemes számolni. (Autó esetében hasonlóképpen.)

Még csak nem is kell külföldi kacsalábon forgó palotát venni az összegből: akár már Budán is könnyen el lehet tapsolni 300 milliót egy egyszerű családi házra is. Egy elitebb villa a Rózsadombon, vagy akár a Balaton parton félmilliárdot is megérhet. Viszont a milliárd feletti ingatlanokért se kell a szomszédba menni: azt a balatonlellei luxusvillát, mely korábban felkerült a toplistánkra a maga 1300 négyzetméterével, 11 szobájával, medencéjével, wellness részlegével, borospincéjével, stb. a több mint 2000 négyzetméteres telken több mint 1 milliárdos vételárért kínálták.

Viszont a listánkban szintén szereplő csömöri vadászkastélyért is 1,1 milliárd forintot kértek: sokaknak gyerekkori álma válhatna valóra, ha egy ilyen kastély lenne az otthona. Vidéken, és városban is találhatnánk számtalan lehetőséget, amelyre még csak nem is lenne elég a jelenlegi várható főnyeremény. Viszont ha reálisan nézzük: már egy félmilliárdos luxusingatlannak is annyi lenne az éves fenntartási költsége, hogy nagyon hamar elmehet rá a vagyon többi része - hacsak nem fektetjük be nagyon okosan úgy, hogy folyamatos magas bevételünk legyünk. Ellenkező esetben, ha csak feléljük a vagyont, a luxusingatlan katasztrofális döntés lehet.

Ingatlanadó, illeték

Nagy vagyon után sokat kell adózni, vagyonszerzés után pedig illetéket fizetni. Bár az úgynevezett "ingatlanadót" valójában az eladott ingatlan után kell megfizetni, valamiért a köznyelvben így hívják azt a kötelezően befizetendő összeget is, amelyet vásárláskor kell fizetnünk, azonban ennek a hivatalos neve vagyonszerzési illeték.

Lakásvásárlás esetén a vételár 4 százalékát kell befizetni a közös kasszába, amely már egy kisértékű ingatlannál is jelentős összeg lehet: egy 20 millió forintos ingatlan esetében is 800 ezer forintot jelent. Természetesen erre is vannak kedvezmények: új lakás vásárlása esetén például 15 millió forintig illetékmentes a vásárlás, és a fölött is csak a vételár és a 15 millió különbsége után kell befizetni a 4 százalékot. Tehát ha az előbbi példánál maradunk, ha új lakást talál valaki 20 millió forintért, akkor a kedvezmény igénybevételével csak 5 millió forint után kell az illetéket megfizetni, vagyis "csak" 200 ezer forint megy az államkasszába.

Első lakástulajdonra is van 35 év alatt kedvezmény, 15 millió forintig 50 százalék. A vagyonszerzési illetéknek felső határa is van - azonban nem lélegezhetnek fel annyira a leendő lottómilliárdosok: ha 1 milliárd forint feletti értékű ingatlant vásárolna a szerencsés, akkor az 1 millió feletti rész után csak 2 százalék lenne az illeték. Tehát, ha valaki megvenné a fent említett 1,1 milliárd forint vételáron kínált csömöri vadászkastélyt, akkor

egyszer 40 millió forint lenne az illeték az 1 milliárd forintig terjedő rész után, a fennmaradó 100 millió után pedig "csupán" 2 millió, nem 4.

Így könnyen látható, hogy a nagy vagyon nagy kiadásokkal is jár: ha luxusingatlant vásárolna a milliárdos, csak a vagyonszerzési illeték, amit befizetni, kiteszi egy olyan lakás árát, amelyet jelenleg is kevesen engedhetnek meg maguknak amég mindig emelkedő lakásárak mellett: a fővárosi átlagos négyzetméterár például elérte a 925.000 forintot, ezen belül a pesti oldal átlaga megközelítette a 890.000 forintos, a budai pedig a 1.025.000 forintos szintet - derült ki egy friss, átfogó piacfelméréséből.

Valóban a legjobb befektetés az ingatlan? Új vagy régi?

Hogyha a leendő milliárdos megpróbál a realitás talaján maradni, és befektetésben gondolkodik, akkor is érdemes megfontolni az ingatlanvásárlást. Az olvasók válaszaiból az derült ki, hogy sokaknak ez lenne a terve nagy nyeremény esetén. Viszont ezt is érdemes megfontoltan csinálni.

Sokan, ha sok pénzhez jutnának, nem is gondolkodnának el régi ingatlan vásárlásán, hanem csak újat vennének, maguknak is, és kiadásra is. Tény, hogy az új lakások kiadásának számos előnye van a legtöbb régi építésű ingatlanhoz képest. A modern gépészet csökkenti azokat a karbantartási és beruházási igényeket, amelyek sok bosszúsággal járnak és időigényesek, valamint a költségeket nem lehet a bérlőre terhelni. Viszont egy friss elemzés szerint a használt lakásokkal elérhető hozamok lényegesen meghaladják az új lakások hozamait, amelyek 5 és 8 százalék között mozognak Budapesten. Tény, hogy az új lakások kiadásának számos előnye van a legtöbb régi építésű ingatlanhoz képest.

Mindenkinek, ha nagy vagyon ingatlanba fektetéséről van szó, magának kell eldöntenie, melyik utat választja: egy új építésű vagy néhány éves lakás tehát általában valamivel alacsonyabb hozamot, cserébe könnyebb menedzsmentet és kiszámíthatóbb jövedelmet jelenthet egy használt lakásnál. Viszont aki a nagy nyereményből még többet szeretne csinálni, használt lakásokkal magasabb hozamra számíthat: igaz, többet is kell majd vele foglalkozni.

Arra pedig semmi garancia egyik esetben sem, hogy valóban sikeres lesz a befektetés: mindig számolni kell a kockázatokkal.

Hogyha nem értünk az ingatlanbefektetéshez, és ennyi pénzt szeretnék bele fektetni, akkor jobb, ha előbb szakértőt kérdezünk. Tisztában kell lennünk azokkal a kedvező tényezőkkel egy ingatlan esetében, amely garantálja a befektetés sikerességét: ilyen a fejlődő környék, elérhető munkahelyek száma, várható beruházások, stb.

A legtöbb válaszadónk kiadásra venné a befektetési ingatlant, azonban ez azzal jár, hogy a bérleti piac is befolyással lesz a megtérülésre, hozamra. Az ingatlan kedvező jellemzői sem jelentenek garanciát: hiába lehet Budapesten, vagy a vidéki egyetemi központokban, illetve a fejlett munkaerőpiaccal és szolgáltatásokkal rendelkező városokban élénk bérlői keresletre számítani, még itt is akadnak kockázatok. Hiszen az ingatlanbefektetés népszerű manapság: tény, hogy minél többen döntenek a hosszú távú lakáskiadás mellett, annál nagyobb lesz a kínálat bérelhető ingatlanokból, ami gátat szabhat a díjak növekedésének.

Arról nem is szólva, hogy a megfelelő bérlőt is meg kell találni. Jelenleg a lakáskiadás meglehetősen szabályozatlan terület, sok esetben a bérlő jogai felülírják a tulajdonosét. Az sem mindegy, hogy az év 12 hónapjában ki lehet-e adni a lakást, az egyetemisták például gyakran csak a szorgalmi időszakra keresnek lakást, és a nyári hónapokat otthon töltik. Egy bérlőváltás pedig szinte biztosan üresjárattal jár.

Ebben az esetben nem olyan valószínű, hogy a nagy nyeremény hamar elfogyna, mert biztosítéknak még mindig ott vannak az ingatlanok, amelyek ha kiadatlanul állnak, akkor is képviselnek értéket. Viszont nem szabad eltekinteni attól a tényezőtől, hogy az ingatlanban tartott vagyon nem olyan könnyen hozzáférhető, mint más formákban tartalékolt összegek. Tehát ha mondjuk az újdonsült milliárdos bevásárol 50 darab 50 milliót érő lakást, házat, de mellette vett még magának egy kisebb villát Budán, és az a helyzet áll elő, hogy kopogtat a NAV az illetékért, vagy egyszerűen a fenntartásra hozzá kell nyúlni valamelyik lakáshoz... annak az eladásával pár éven belül még akár bukhat is a lottónyertes.

Viszont amikor könnyen jut valaki nagy vagyonhoz, nem fog pár milliós veszteségeken leállni szőrözni. Ez is egy nagy hiba, amelyet elkövethetünk az ingatlanvásárláskor, befektetési céllal. Nem biztos, hogy egy újdonsült milliárdos olyan alaposan megfontolja a vásárlásait, mint valaki, aki pl. hitelből vásárol. Ezekből a meggondolatlanságokból, könnyelműségekből adódhat, hogy a vagyon szépen lassan, vagy éppen elég gyorsan apadni kezd, majd el is kopik.

Szerelemben, háborúban...

Okulva az elszegényedett milliárdosok példáiból érdemes arra is gondolni, mielőtt nagy lendülettel belevetnénk magunkat az ingatlanbefektetésbe, hogy családunk, házastársunk mennyire megbízható. Bár magyarországi esetről nem tudunk, Amerikában megtörtént, hogy a milliárdosból egy válás következtében lett egy tollvonással feleolyan vagyonos ember, illetve az is, hogy a lottónyertest saját családja akarta megölni, a nagy örökség reményében. Tehát amikor a nyertes lottószelvényünkkel felvesszük a nyereményt, erősen meg kell gondolni, mennyire bízhatunk meg családunkban, és házastársunkban.

Érdemes lehet azonnal végrendelkezni, illetve házassági szerződést kötni, ha attól tartunk, hogy valaki így vagy úgy a vagyonunkra törhet szeretteink közül.

Természetesen nem csak a családja és párja lehet az, aki miatt a milliárdos elvesztheti vagyonát. Ha az ismerősök, barátok tudják, hogy pénzhez jutott, valószínűleg meg fogják környékezni. Azonban nem csak ők: a csalók is. A legkönnyebb olyanoktól vagyonokat kicsalni, akik hirtelen jutottak az összeghez, és nem tanulták meg kezelni a sok pénzt. Az ingatlanoknál maradva: egy ügyes ingatlanos csaló, egy dörzsölt ügyvéd, stb. csapdát állíthat a mit sem sejtő szerencsés nyertesnek.

Ezért csakis úgy érdemes belevágni a milliárdjaink ingatlanba fektetésének, ha meg tudjuk védeni magunkat a csalóktól, illetve ismerősöktől, hozzátartozóktól. Különben hamar arra ébredhetünk, hogy már semmi sincs az álomnyereményből.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon