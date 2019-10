Ez nem egy rossz álom: lassan itt az egymilliós négyzetméterár Budapesten

Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925.000 forintot a egy átfogó piacfelmérés szerint. Az árak további emelkedése irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.

Némileg lassuló ütemben, de 2019 harmadik negyedében is folytatódott az új építésű lakások drágulása Budapesten. A fővárosi átlagos négyzetméterár elérte a 925.000 forintot, ezen belül a pesti oldal átlaga megközelítette a 890.000 forintos, a budai pedig a 1.025.000 forintos szintet - egyebek közt ez derül ki Magyarország vezető lakásfejlesztője, a Cordia legfrissebb, átfogó piacfelméréséből. A fővárosi átlagár az év eleji szintet 11 százalékkal múlja felül, míg 2018. III. negyedévéhez képest 16 százalék, 2017. III. negyedévéhez viszonyítva pedig több mint 34 százalékos emelkedés következett be.

Az, hogy az áremelkedés üteme lassult, nem jelent trendfordulót a budapesti újlakáspiacon, hiszen a kedvezményes áfakulcs kifutása, az újonnan induló projektek számának csökkenése, valamint a szigorúbb energetikai előírások teljesítése mind a további drágulás irányába hat

- hívja fel a figyelmet Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója. A harmadik negyedévben az új otthonok kínálata stabil maradt, vagyis a tavalyihoz és az ez év eleji állapotokhoz hasonlóan a fejlesztők szeptember végén is mintegy 7000 lakást kínáltak eladásra. Ezen belül ugyanakkor az újonnan induló projektekben található lakások száma csökkent: a július és szeptember között a piacra érkezett kevesebb mint 1500 otthon bő 20 százalékkal múlja alul a 2018-ra jellemző negyedéves átlagot. Ezt a csökkenést az ellensúlyozta, hogy a fejlesztők jelentős számban kezdtek el olyan projekteket értékesíteni, amelyeket korábban a kedvezményes áfakulcs kifutása okozta bizonytalanságok miatt átmenetileg felfüggesztettek.

"Az elérhető újépítésű lakásokon belül az 5 százalékos áfával értékesíthető, ezért kedvezőbb árú lakásokból folyamatosan szűkül a kínálat, ezek az otthonok hamarosan el is fogyhatnak a piacról" - mondta a vállalat vezérigazgatója. A piacfelmérés adatai szerint a tavaly év végi 6900 darabról idén október elejére 4700-ra csökkent az 5 százalékos áfával terhelt lakások kínálata.

Számos fejlesztő kínál ugyanakkor "last minute" lehetőséget: az alapesetben 27 százalékos áfával érintett projektek felében átlagosan 15 százalék százalék kedvezményt adnak azok számára, akik az 5 százalékos áfa kihasználása érdekében hajlandóak a normál fizetési ütemezéstől eltérően még az idén kifizetni a leendő lakás vételárának legnagyobb részét. (Mint ismert, a 2019. december 31-ig élő kedvezményes áfakulcs azon új lakóingatlanok értékesítésekor egészen 2023. december 31-ig alkalmazható, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek.)

A kevesebb induló projekttel szemben az újépítésű lakások iránti kereslet továbbra is erős. Ezt jelzi egyrészt az, hogy a piacon lévő projektek értékesítettsége szeptember végén meghaladta a 67 százalékot, másrészt 2018. második fele óta minden negyedévben stabilan 1750 körüli otthon eladása történt meg. A Cordia várakozásai szerint a kedvezményes áfakulcsot utolsó lehetőségként kihasználó vásárlókat tekintetbe véve az év utolsó negyedéve is hasonló számokat hozhat, így 2019 egészében mintegy 7000 új lakás találhat vevőre. Az erős kereslet és a csökkenő kínálat ugyanakkor azt is jelenti, hogy a következő években jelentősen szűkülhet az elérhető új otthonok száma Budapesten.