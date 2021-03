Áremeléssel indul a roham a gumisoknál: érdemes mielőbb időpontot foglalni

Hamarosan ismét megindulnak a tömegek a gumis műhelyekbe: elérkezett a nyári abroncsok szezonja. Azonban fontos, hogy ne a naptár, hanem az időjárás szerint cseréltessük le a kerekeinket: a Magyar Gumiabroncs Szövetség a Pénzcentrum megkeresésére hangsúlyozta, hogy amíg reggel fagypont közelében van a levegő, az aszfalt hőmérséklete, addig inkább várjunk a cserével. Sokan úgy próbálnak spórolni, hogy csak a meghajtott kerekekre szereltetnek új abroncsot: a szövetség szerint ez nagy hiba, ami katasztrófális követezményekkel járhat. Kifejtették azt is, miért nem túl jó spórolási alternatíva a négyévszakos abroncs.

Fontos időszak közeledik a gépjárműtulajdonosok életében: ahogy egyre csak megyünk bele a tavaszba, megindul a roham a gumisokhoz, mindenki igyekszik mihamarabb a nyári abroncsokra váltani. Ugyanakkor lehet, érdemes még kivárni, legalábbis a Magyar Gumiabroncs Szövetség a Pénzcentrumnak kifejtette, hogy mivel a legtöbben munkába járásra (is) használják az autójukat, ezért fontos a reggeli aszfalt, illetve levegő hőmérséklete.

Amíg ezek fagypont közelében vannak, nem érdemes - vagy fogalmazzunk erősebben: kifejezetten ellenjavalt - a nyári abroncsok felszerelése. A sokéves tapasztalat alapján március második felében, április elején már kockázat nélkül fel lehet tetetni a nyári szettet.

- írták. Azonban a szakértők szerint túl sokáig sem érdemes húzni: a téli körülményekre optimalizált gumiabroncsok számára a nyári hőmérsékleti viszonyok már túl magasak. A puhább gumikeverék tovább lágyul, ami növeli a fékutat, rontja a kanyarstabilitást, tehát fokozza a balesetveszélyt. A téli abroncsok nyári használata a gumiabroncsok téli tulajdonságait is negatívan befolyásolja, és nem lesznek már képesek az abroncsok az eredetileg tervezett hatásfokuk elérésére, így se télen, se nyáron nem jelentenek optimális megoldást.

A nem az évszaknak megfelelő abroncsok használatával nem csak épségünket veszélyeztetjük, de a pénztárcánknak sem kedvezünk, hiszen abroncsaink élettartamát is lerövidítjük, ezzel nagyobb kiadást generálva, mint, amit egy-egy téli és nyári gumigarnitúra beszerzése jelentene. Ám ezen szabály alól is van kivétel: a koronavírus okozta kényszerű leállás idején, ha nem vagy ha csak havi néhány tíz kilométer erejéig használjuk az autónkat, tovább fent hagyhatjuk a téli szettet

- hívta fel a figyelmet a szakszövetség. Azt is elmondták, mit érdemes megnézni, mielőtt felszereltetjük a nyári abroncsainkat: különös figyelemmel kell megvizsgálni a kopást és a sérüléseket. A felületi sérüléseket, az abroncs oldalfalának kidudorodásait mi is szemrevételezhetjük. A szálszakadás és a nagyobb sérülések amennyire látványosak, annyira balesetveszélyesek is. Amennyiben bármilyen kétség merül fel az abroncs állapotával kapcsolatban, javasolt egy szakember véleményét kikérni. Egy alapos szemrevételezés egyébként sem árt: az erősen féloldalas kopás például a futómű rendellenességére, helytelen beállítására utal. A Magyar Gumiabroncs Szövetség kiemelte, hogy

a nyári abroncs ajánlott legkisebb mintázati mélysége 3 mm.

Hozzátették, hogy a lelkiismeretes gumis már a leszereléskor jelzi, hogy a következő szezonban a lecserélt szettet nem lenne szerencsés visszatenni. A téli-nyári szettek cserélésekor kapunk egy fél évet, hogy pénzt gyűjtsünk az új garnitúrára, kiválasszuk a vezetési szokásainknak és az autónk típusának legmegfelelőbb abroncsot, teszteket bogarászunk és szakember véleményét kérjük a választáshoz.





Nem érdemes spórolni!



Sokan nem akarnak a tavaszi abroncsváltáskor négy új abroncsot vásárolni, hanem - mondván, hogy elegendő a hajtott tengelyre nyári mintázatút felszereltetni - hátul érintetlenül hagyják a téli abroncsokat. De a szövetség szerint ez még annál is rosszabb eredményt szül, mintha egyszerűen fent hagynák a téli szettet.

Ugyanis a nem egységes mintázatú abroncsok használata rontja az autó irányíthatóságát, tapadását és stabilitását - bármely irányváltási helyzetben - és a fenti módon szerelt autóval megállni sem egyszerű. Amit megspórolunk az elhalasztott abroncscserén, annak többszörösét fizethetjük ki, akár már egy kisebb koccanás esetén is a karosszériajavításra

- húzták alá. Sőt, a pótkerekünk sem mindegy, hogy milyen: a szövetség ugyanis kiemelte, hogy ha a téli abroncsokkal szerelt autónkkal defektet kapunk és a cserét nyári mintázatú pótkerékkel oldjuk meg, drasztikus mértékben romlik az autó irányíthatósága. Ugyanez a helyzet, ha a nyári szett kieső darabját télivel pótoljuk.

Nincs az a menetstabilizáló elektronika, amely képes lenne fékezéskor megfogni az így felszerelt autót: akár már egy enyhe ívű kanyarban is letérhet az ívről az autó, azaz megcsúszik és kiszámíthatatlan módon alul- vagy túlkormányozottá válik

- hangsúlyozták hozzátéve, hogy a téli és nyári abroncsok futófelületének alapanyaga és mintázata nem véletlenül különböző: ezeket egymástól nagyban eltérő körülményekre tervezték. Ezért az az ideális állapot, amikor az autóra felszerelt gumiabroncsok kora, mérete, mintázata és egyéb jellemzői azonosak, ideértve a pótkereket is.

Ekkor indulhat a roham, emelkedtek az árak



A szervezet tapasztalatai szerint az utóbbi években a végfelhasználók jellemzően megvárják március 15-ét a szezonális abroncscserék megkezdésével - ez vélhetően az idei évben sem lesz másként, ugyanis a szakmabeli visszajelzések alapján a forgalom ugyan még nem igazán indult be, ugyanakkor érdeklődés szintjén már több helyen mutatkoznak a szezon első jelei.

Ezzel együtt nehéz pontosan megbecsülni a kereslet lehetséges volumenét, hiszen az nagyban függ a kényszerlezárás időtartamától is. Várhatóan a most bevezetett szigorítások enyhülésével egyidőben megnövekszik a szervizekben a forgalom

- vázolta a Magyar Gumiabroncs Szövetség, akik szerint örömteli, hogy a folyamatosan növekvő vásárlói tudatosságnak köszönhetően, egyre többen bízzák minősített szakszervizekre az online megvásárolt abroncsok felszerelését, illetve a szezonon kívüli gumiabroncsok bértárolását.

A hosszabb helybeni várakozások, csoportosulások elkerülése végett javasolt mindenkinek akár már most időpontot foglalni a megszokott gumiszervizbe, ugyanis a szezonális időszakban nem ritka, hogy a megbízható munkát végző műhelyek csak hetekkel későbbre tudnak időpontot adni. Fontos még kiemelni, hogy bár a gumiszerelő műhelyek nyitva tarthatnak a korlátozások alatt is,

de előfordulhat, hogy egyes esetekben - jellemzően a plázák mélygarázsába települt műhelyek - időszakosan bezárnak. Mindenképpen érdeklődjünk telefonon mielőtt odamegyünk, illetve egy füst alatt időpontot is kérhetünk a cserére.

A szövetség szerint az elmúlt pár szezon során folyamatosan emelkedtek az árak, és ez a tendencia jó eséllyel folytatódik idén is. Régiónként eltérő mértékben, van, ahol párszáz forinttal, van, ahol ennél magasabb összeggel növelték az árat a szervizek.

Általánosságban elmondható, hogy évente 2-3 hullámban, alkalmanként nagyjából 3-5 százalékos áremelkedés tapasztalható. A szervizek költségei is folyamatosan nőnek, illetve általánosságban minden szolgáltatás és termék is drágul, ezek is befolyásolják a munkadíjak mozgását

- fejtették ki.

Jó döntés a négyévszakos?

Tavaly a lezárások miatt rengetegen váltottak négyévszakos abroncsokra, hogy ezzel is pénzt spóroljanak, ha már nem használták annyira az autójukat. Ennek kapcsán a Magyar Gumiabroncs Szövetség most kiemelte, a négyévszakos abroncs kompromisszumos megoldás, elsősorban azoknak jelenthet alternatívát, akik csak rövidebb távon, jellemzően városban és olyan utakon használják autójukat téli időszakban, ahol eltakarítják a havat.

Ezen típusú abroncsok futófelülete nem elsődlegesen nyári és nem is kifejezetten a téli útviszonyoknak megfelelően kerül kialakításra. A négyévszakos gumiabroncs használata nem feltétlenül csökkenti a nyári, valamint a téli garnitúra megvásárlásával járó anyagi terheket, hiszen egész évben kopik

- vázolták. Tehát azt feltételezve, hogy két garnitúrát nagyjából négy év alatt használ el egy autós, egy négyévszakos gumiabroncs esetében ugyanennyi idő alatt ugyancsak két garnitúrára van szükség. Bár a nyári, valamint a téli gumiabroncsot szezononként át kell cserélni, a négy évszakos abronccsal is célszerű lenne legalább félévente felkeresni a szervizt centrírozás céljából.

Az ilyen abroncs hátránya, hogy megvannak a maga határai, emiatt nagyobb fokú igénybevételnél nem képes olyan teljesítmény nyújtani - egyik évszakban sem -, mint egy téli vagy egy nyári gumiabroncs. Nem véltelen, hogy a gyártók is csak úgy tudnak megfelelni a legmagasabb elvárásoknak a lehető legnagyobb mértékig, ha a hideg és meleg külső hőmérsékletre külön gumiabroncsokat fejleszthetnek.

