Árbomba robbant a magyar boltokban: ez kerül 20-30 százalékkal többe mint 2020-ban

A KSH legfrissebb statisztikái szerint ismét jócskán voltak olyan termékek, amiknek 1 év, de akár egyetlen hónap alatt is jócskán kilőtt az áruk. Éves összevetésben ilyen volt például a napraforgó étolaj, az alma vagy éppen a rizs átlagára, de 2021 februárjára az uborka kilója is brutálisan megdrágult 2021 januárjához képest. Ezen felül pedig azt is el lehet mondani, hogy a 10 legjobban dráguló termék, mind éves, mind pedig havi összehasonlításban jócskán a sokszorosa annak, mint amit a statisztikai hivatal nemzetgazdasági szinten mért.

A KSH legfrissebb jelentésében közölte, hogy a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk ára jelentősebben, az élelmiszereké és a tartós fogyasztási cikkeké az átlagost kissé meghaladó mértékben emelkedett. Ehhez képest egy hónap alatt, azaz 2021 januárjáról februárra a fogyasztói árak 0,7 százalékkal emelkedtek.

Az adatok elemzése során a Pénzcentrumon megvizsgáltuk azt is, hogy a nemzetgazdasági szinten mért átlagos infláció milyen egységnyi fogyasztói árnövekedést rejt magában az egyes termékek, illetve szolgáltatások terén. A KSH által közreadott, majdnem 100 elemet tartalmazó listából kiderült például, hogy

a napraforgó étolaj litere 32, az alma kilója 26, míg a fényezetlen hántolt rizs kilójának az ára 18 százalékkal emelkedett egy év leforgása alatt.

Ezen felül pedig még további 11 termék átlagára esett át 10 százalékon felüli áremelkedésen 2020 és 2021 februárja között. Összességében pedig azt is mondhatjuk, hogy egy esztendő alatt a top 10 csúcsdráguló termék átlagára átlagosan

17,6 százalékkal emelkedett, ami 5,6-szorosa a KSH által mért átlagos éves inflációnak.

A statisztikából látszik, hogy 3 legdurvábban dráguló terméken kívül a top 10-ben helyet kapott még 2 féle cigaretta, a fehér kenyér, a narancs, a Nemzeti Sport, a félbarna kenyér, és a kristálycukor is. Mutatjuk azt is, hogy e termékeknél hogyan alakult pontosan az átlagára 2020 és 2021 februárjában.

De mi történt az árakkal 1 hónap alatt?

Természetesen az éves adatokon túl kíváncsiak voltunk arra is, miként változtak az hazai árak egy hónap leforgása alatt. Éppen ezért megvizsgáltuk azt is, hogy 2021 januárja és 2021 februárja között melyik volt az a 10 termék, aminek leginkább növekedett az átlagára. A győztes

az uborka kilója lett, a termék átlagára ugyanis 16 százalékkal emelkedett.

Ez volt egyébként az egyetlen olyan termék, aminek az átlagára 10 százalék fölötti dráguláson ment át, de azért 5 százalék fölötti növekedést produkált a napraforgó étolaj litere és a banán is. Előbbi átlagára 7,6 százalékkal, míg utóbbié 5,3 százalékkal lett magasabb februárra, januárhoz képest.

Ahogy látjuk, a top 3 legjobban dráguló termék mellé, a bővített, 10-es listára felfért még az autóbenzin, a citrom, a dobozos narancslé, a pasztőrözött ESL tej, a gázolaj, a fejes káposzta és a csirkemellfilé is. A top 10, egy hónap alatt legjobban dráguló termék átlagos drágulása egyébként összesen 5,3 százalékos volt, ami

7,5-szer akkora, mint amit a KSH nemzetgazdasági szinten mért 2021 januárja és februárja között.

Ezeknek a termékeknek az átlagára pedig a következőképpen alakult ebben az időszakban:

