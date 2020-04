Alig győzik az iramot a magyar gyártók: borzasztó mennyiséget halmoznak fel ebből a magyarok

0-24 pörögnek az egyik legnagyobb gyártó gépei, hogy legyen elég WC-papír a magyar boltokban, az üzemek tartós keresletnövekedéssel számolnak.

Itthon és külföldön is egyaránt tapasztalható a WC-papír felvásárlási hullám. A termékre megnövekedett igény pedig még mindig nem hagy alább, a koronavírus-járvány miatt a gyártók tartós keresletnövekedésre számítanak A papírgyárak teljes kapacitással üzemelnek annak érdekében, hogy ki tudják elégíteni a megnövekedett keresletet. Ugyan a március elején tapasztalt felvásárlási roham alábbhagyott, de sok üzletben ma sem látható a korábban megszokott kínálat.

Magyarország legnagyobb gyártója a Vajda Papír Kft. üzemeiben is non-stop munkarendre álltak át - mondta el a Napi.hu-nak a cég tulajdonosa, Vajda Attila. A termelés márciusban 50 százalékkal haladta meg egy átlagos hónap szintjét, a rendelések fényében pedig nagyon valószínű, hogy rekordévet zár idén a papírgyár.

A cég magyarországi és norvégiai üzemeiben tavaly 140 ezer tonna papírterméket állítottak elő, ez idén 160-170 ezer tonnára nő. A hazai kereslet 55-60 százalékát a Vajda Papír állítja elő, a termelés 40 százalékát pedig külföldre szállítják. A teljes termelés 35-40 százalékát teszi ki a WC-papír.

A világszerte tapasztalható igény megnövekedése miatt az export iránti igény is megugrott. A papírgyár ezért három műszakos munkarendre állt át, valamint száz új dolgozót kívánnak felvenni. Vajda Attila elmondta, hogy több tényező is növelte a stabil keresletnövekedést: a szigorúbb egészségügyi szabályok megváltoztatták az otthoni tisztálkodási szokásokat is, valamint százezrek kényszerültek otthoni munkavégzésre és étkezésre, és ez észrevehető a papíráruk iránti kereslet növekedésében.

A járvány kitörése és terjedése miatt az emberek igyekeztek túlbiztosítani magukat akkora mennyiséggel, ami hetekre fedezi a család igényeit. Ezzel párhuzamosan azonban csökkent a szállodáknak és éttermeknek szállított, speciális papírtermékek forgalma, de közel nem akkora mértékben, hogy az ellensúlyozni tudja a lakossági fogyasztást.

Címlapkép: Getty Images