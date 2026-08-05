Itt a mindent vagy semmit-pillanat a Fradinak: vajon mire lesz elég a kétarcú játék?

A botrány miatt a FIFA felső vezetésének kulcsfigurái is nyíltan bírálták az elnököt, a jordán szövetség pedig egyenesen zsarolással vádolja a nemzetközi szervezetet.
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Míg a zöld-fehérek a nemzetközi porondon eddig remekeltek, a hazai bajnokságban meglepően gyenge rajtot vettek. A párharc tétje a Trabzonspor elleni rájátszásba jutás.
A Ferencváros a lengyel Górnik Zabrze együttesét fogadja az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójában szerdán. A fővárosi zöld-fehér gárda eddig meggyőzően szerepelt a második számú európai kupasorozat selejtezőjében, hiszen a Vojvodinát és a Twentét is magabiztosan ejtette ki. Ezzel szemben az NB I-ben két forduló után még nyeretlen, a Paks elleni vereséget követően a Vasassal is csak hazai döntetlent játszott. Borbély Balázs vezetőedző csalódottan értékelt a bajnoki mérkőzések után, és elismerte, egyelőre keresi a megoldást arra, miért nem tudják a hazai porondon is az európai formájukat hozni.
Az Európa-liga-keretben időközben változások történtek. Franko Kovacevic és Elton Acolatse kikerült a névsorból, a helyükre pedig Aleksandar Cirkovic, valamint a klubhoz tíz év után a múlt héten visszatérő Nagy Ádám került be.
Leandro de Almeida másodedző intenzív, agresszív futballt vár a lengyel bajnoki ezüstérmestől. Kiemelte, hogy hazai pályán a legfőbb cél a győzelem és a kapott gól nélküli mérkőzés, amihez támadásban is veszélyes játékra lesz szükség.
A Górnik Zabrze a Bajnokok Ligája-selejtezőből érkezik, ahonnan a Fenerbahçe ejtette ki egy szoros párharcban. A lengyelek a hazai idényt felemásan kezdték, hiszen elveszítették a Szuperkupát a Lech Poznań ellen, a bajnokságban viszont győzelemmel rajtoltak. A lengyel klubot ráadásul az UEFA súlyosan megbüntette a szurkolók rasszista megnyilvánulásai és rendbontása miatt, így a pénzbírság mellett a jövő csütörtöki visszavágón le kell zárniuk a stadionjuk déli lelátóját.
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A budapesti összecsapást a spanyol Javier Alberola vezeti. A párharc továbbjutója a török Trabzonsporral küzdhet meg az Európa-liga főtáblájáért, míg a vesztes a Konferencia-ligába kerül át, ahol a Monaco vár rá a ligaszakaszba jutásért vívott utolsó körben.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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