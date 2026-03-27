Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen

Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni. Az Aldi ugyan komoly akcióval készül, jövő hétfőtől néhány napig jóval olcsóbban adja a szezon egyik slágernövényét, csakhogy éppen most van az az időszak, amikor az erdőkben gyakorlatilag ingyen is hozzá lehet jutni sokak kedvencéhez, a medvehagymához.

A jövő héten hétfő és szerda között komoly akciót élesít az Aldi. A 13. havi akciós újságuk szerint egy 100 grammos csokor medvehagyma 699 forint helyett 459 forintba fog kerülni.

Ez összességében 34 százalékos csökkentést jelent, ami már egy korrekt akciónak számít.

Forrás: Aldi 13. heti akciós kiadványa

Igen ám, csakhogy a medvehagymának éppen most van a szezonja, és ilyenkor sok helyen teljesen ingyen is hozzá lehet jutni.

Most van itt az ideje

A medvehagyma szezonja általában márciusban indul, és nagyjából április közepéig-végéig tart. Ilyenkor tömegesen jelenik meg az erdőkben, főleg árnyékos, nedves területeken.

Magyarországon a legismertebb lelőhelyek a Dunántúlon vannak: a Mecsekben, a Bakonyban és a Zselicben. Ezeken a helyeken tavasszal gyakorlatilag „ellepi” az erdő alját a növény.

Ingyen is szedhető, de vannak szabályok

Fontos viszont, hogy a gyűjtésnek vannak szabályai. Állami erdőkben (ha nem védett területről van szó) naponta legfeljebb 2 kilogramm medvehagyma szedhető saját fogyasztásra.

Eladásra már engedély kell, és egyes természetvédelmi területeken egyáltalán nem szabad gyűjteni.

Arra is érdemes figyelni, hogy könnyű összekeverni mérgező növényekkel, például a gyöngyvirággal. A legegyszerűbb különbség, hogy a medvehagymának jellegzetes fokhagymaillata van.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bolt vagy erdő?

A mostani akció így egy érdekes helyzetet eredményez. Az Aldi valóban olcsóbban adja a medvehagymát, de közben pont most van az az időszak, amikor sokan inkább kimennek az erdőbe, és maguk szedik.

Persze nem mindenkinek fér bele egy kirándulás, ilyenkor simán jól jön a bolti megoldás.

Nem véletlenül népszerű

A medvehagyma nemcsak szezonális sláger, hanem elég sokoldalú is. Gyakorlatilag mindenbe mehet, amibe fokhagymát tennénk: készülhet belőle pesto, krémleves, mehet szendvicsbe, tojás mellé vagy akár pogácsába is.

Ráadásul sokan az egészségügyi hatásai miatt is keresik: a népi gyógyászat szerint immunerősítő, emésztést segítő növény.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el.