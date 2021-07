Lezárult a vizsgálat a kettős minőségről: meglepő eredményre jutott a Nébih

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint 300 termék vizsgálatával 117 termékpár és -trió összehasonlítását végezte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2018 és 2021. között. Az Európai Unió által támogatott projekt célja az élelmiszerek eltérő minőségének kutatása volt. A minőségbeli eltérés ténye a vizsgált termékek több mint negyedénél igazolódott, ugyanakkor a kutatás azt is megerősítette, hogy a jelenségnek több – adott esetben akár objektív – oka is lehet. Az eredményekről a hivatal tájékoztatta az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontját. A tapasztalatok alapján a Nébih az élelmiszeripari szereplők számára és bevonásával a jelenség kezelését segítő operatív útmutató összeállítását is tervezi.

Lezárult a Nébih hároméves projektje, melynek egyik fő célja az élelmiszerek kettős minőségének vizsgálata, a jelenséggel kapcsolatos minél sokrétűbb tapasztalatok gyűjtése volt. A kutatás során három ország – Ausztria, Magyarország és Németország – üzleteiben beszerzett 78 terméktrió és 39 duó, összesen 117 termék összehasonlítására került sor (312 db egyedi minta vizsgálatával). A termékek mintegy ötöde kereskedelmi, sajátmárkás termék volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A részletes elemzésből nyert eredmények az élelmiszer-előállítókat többek között a receptúra-harmonizálásában és a korrekt vásárlói tájékoztatói rendszer kialakításában, míg a hatóságot a jövőbeni ellenőrzési módszertan kidolgozásában segíthetik. Mindegyik területen lesznek tennivalók, hiszen a Nébih projektje ismételten alátámasztotta, hogy léteznek minőségbeli eltérések az Európai Unió tagállamain belül. Lényeges eltérés a vizsgálat alá vont termékek 25,6 %-ánál igazolódott. A kutatás azt is megerősítette, hogy az eltérések különböző okokra és körülményekre vezethetők vissza. Fakadhatnak például az eltérő nemzeti szabályozásból, helyi alapanyagok felhasználásából, eltérő gyártási körülményekből. Sok esetben hivatkoztak a vállalkozások a fogyasztói preferenciára és ízlésre is az eltérések okának indoklásaként. Speciális kategóriát alkotnak a sajátmárkás termékek, amelyekre különösen jellemző, hogy az adott ország igényeinek megfelelően készülnek. A fő kérdés a jövőre nézve az, hogy mindezeket számításba véve, mely eltérések lehetnek jogszerűek, illetve szükségszerűek, és azokról hogyan lehet korrekt módon tájékoztatni a fogyasztókat. A vizsgálatsorozat idején a Nébih szakemberei az előállítókkal és az érdekképviseleti szervekkel szorosan együttműködtek, hogy a megállapításokat, azok okait komplex módon, több szempontból is megvizsgálhassák. Az érintett gyártók szinte kivétel nélkül nyitottak voltak a párbeszédre, és kinyilvánították szándékukat a helyes gyakorlat alkalmazására és a jogszabályoknak való megfelelésre. 3 cég 3 terméke esetében már a projekt idején megtörtént a receptúra-harmonizáció. A Nébih szakemberei a projekt során újabb tapasztalatokat szereztek a kettős minőség témakörében. Mindezen eredmények alapján a hivatal az élelmiszeripari szereplők számára és bevonásával a jelenség kezelését segítő operatív útmutató összeállítását tervezi a jövőben.

Címlapkép: Getty Images

