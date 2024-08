Hamarosan tényleg luxus lesz a kávézás: brutál áremelkedés várható a világpiacon

Emelkedik a kávé ára a világpiacon, az arabica kávéfajta idén júliusban 33%-kal, a robusta 68%-kal drágult egy év alatt a Világbank adatai szerint: tényleg luxussá válik a kávézás a következő években? Mi zajlik világszinten a kávé piacán, és mi magyarok ebből mit érzékelhetünk?

Jelenleg elsősorban időjárási körülmények befolyásolják a kínálatot és a tőzsdei hangulatot. A világ legnagyobb kávétermelő országában, Brazíliában jelenleg a fagyok okoznak aggodalmakat, bár terméskár egyelőre nem keletkezett emiatt, ami nem mondható el a szárazságra. Az idei szárazság a jövő évi betakarításra hat negatívan Brazíliában. Világszinten (pl. Karib-térség, Közép-Amerika, Ázsia) az El Nino jelensége is befolyja a termést: hirtelen áradások jelentkeznek, illetve hosszabb aszályos időszakokra kell felkészülni.

Továbbá a kávé iránti világszintű kereslet több évben is meghaladta a kínálatot, mely alapot adott az árak emelkedésének. Ázsiában is fellendülőben van a kávéfogyasztás kultúrája, így hosszú távon a kereslet tartós emelkedése várható, mely az árakat is felfelé hajthatja.

A klímaváltozás gondot okoz a kávétermelésben is, emellett a kávérozsdagomba és a kávéaszú is tizedeli a termést. Hosszú távon továbbá a legnagyobb kávétermő régiókra jellemző társadalmi problémák is kockázatokat jelentenek (pl. Brazília, Kolumbia), mely tényezők tartós emelkedő pályára állíthatják a kávé árát. Ugyanakkor pozitív tendencia lehet, miszerint az egyre enyhébb telekkel Európában is megjelenhetnek a kávéültetvények.

Magyarországon a kávéfogyasztásunkat teljes egészében importból fedezzük, így a hazai árakra a világpiaci drágulás mellett a forint árfolyamának és a szállítási költségeknek az alakulása is kihat. Egy 200-250 grammos őrölt kávé jelenleg 1400 forint körül mozog országos átlagban a boltokban (+8% éves szinten). Ha pedig vendéglátóhelyeken szeretünk kávézni, akkor egy eszpresszó átlagára 540 forint körüli (+10% éves szinten). Ugyanakkor az éttermekben fogyasztott cappuccino árát összevetve Európa országaiban, a magyar kifejezetten olcsónak számít, még a régiós országok között is - írja az Oeconomus friss elemzésében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Iskolakezdés 2024 felmérés

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2024/2025-ös tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.