Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe

Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban. A rajz első ránézésre a tájékozódást segíti, valójában azonban jól kirajzolja azt a tudatos bolti útvonaltervezést, amellyel a kiskereskedelmi láncok a vásárlókat végigvezetik az üzleten, és próbálják minél több termékkel „összehozni” egyetlen bevásárlás alatt.

Ez első ránézésre praktikus segítségnek tűnik a vásárlóknak, valójában azonban egy sokszor féltve őrzött titkot mutat meg a diszkont.

Féltve őrzött titkok nyomában

A boltok belső kialakítása ugyanis nem véletlenszerű: a kiskereskedelmi láncok hosszú évtizedek óta finomhangolják, hogyan „vezessék végig” a vásárlókat az üzleten. A napi alapcikkek, például a tejtermékek, a friss pékáru vagy a hűtött áruk, jellemzően hátrébb kerülnek, így a vevő kénytelen végighaladni számos más termékkategória mellett.

Forrás: Aldi akciós kiadvány

Az akciós és impulzusvásárlásra ösztönző termékek ezzel szemben gyakran forgalmas csomópontokba, kanyarokhoz vagy a bejárat közelébe kerülnek.

Az Aldi bajai boltjának térképe is ezt a tudatos útvonaltervezést tükrözi: jól elkülönülnek az alapélelmiszer-zónák, az akciós szigetek és a nem élelmiszer jellegű termékek, miközben a kasszák előtti tér klasszikusan az utolsó pillanatos döntésekre épít.

A térkép tehát a tájékoztatás mellett bepillantást enged abba is, hogyan próbálják a boltok a lehető legtöbb termékkel „találkoztatni” a vásárlót egyetlen bevásárlás során.