2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe

Pénzcentrum
2026. január 13. 11:29

Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban. A rajz első ránézésre a tájékozódást segíti, valójában azonban jól kirajzolja azt a tudatos bolti útvonaltervezést, amellyel a kiskereskedelmi láncok a vásárlókat végigvezetik az üzleten, és próbálják minél több termékkel „összehozni” egyetlen bevásárlás alatt.

Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig külön akciós kiadvánnyal is készültek. A prospektus egyik legérdekesebb eleme azonban nem az árlista, hanem a részletes bolttérkép, amely pontosan megmutatja, mi hol kapott helyet az üzlettérben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez első ránézésre praktikus segítségnek tűnik a vásárlóknak, valójában azonban egy sokszor féltve őrzött titkot mutat meg a diszkont.

Féltve őrzött titkok nyomában

A boltok belső kialakítása ugyanis nem véletlenszerű: a kiskereskedelmi láncok hosszú évtizedek óta finomhangolják, hogyan „vezessék végig” a vásárlókat az üzleten. A napi alapcikkek, például a tejtermékek, a friss pékáru vagy a hűtött áruk, jellemzően hátrébb kerülnek, így a vevő kénytelen végighaladni számos más termékkategória mellett.

Forrás: Aldi akciós kiadványForrás: Aldi akciós kiadvány

Az akciós és impulzusvásárlásra ösztönző termékek ezzel szemben gyakran forgalmas csomópontokba, kanyarokhoz vagy a bejárat közelébe kerülnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.

Az Aldi bajai boltjának térképe is ezt a tudatos útvonaltervezést tükrözi: jól elkülönülnek az alapélelmiszer-zónák, az akciós szigetek és a nem élelmiszer jellegű termékek, miközben a kasszák előtti tér klasszikusan az utolsó pillanatos döntésekre épít.

A térkép tehát a tájékoztatás mellett bepillantást enged abba is, hogyan próbálják a boltok a lehető legtöbb termékkel „találkoztatni” a vásárlót egyetlen bevásárlás során.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #bolt #kiskereskedelem #bevásárlás #marketing #boltok #akciók #vásárlók #akciós kiadvany #boltlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:37
11:29
11:22
11:15
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
3 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
4
1 hónapja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
5
2 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 11:37
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 10:04
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
Agrárszektor  |  2026. január 13. 10:31
Tombol az időjárás: egyre veszélyesebb a helyzet ezekben a térségekben