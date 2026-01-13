Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban. A rajz első ránézésre a tájékozódást segíti, valójában azonban jól kirajzolja azt a tudatos bolti útvonaltervezést, amellyel a kiskereskedelmi láncok a vásárlókat végigvezetik az üzleten, és próbálják minél több termékkel „összehozni” egyetlen bevásárlás alatt.
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig külön akciós kiadvánnyal is készültek. A prospektus egyik legérdekesebb eleme azonban nem az árlista, hanem a részletes bolttérkép, amely pontosan megmutatja, mi hol kapott helyet az üzlettérben.
Ez első ránézésre praktikus segítségnek tűnik a vásárlóknak, valójában azonban egy sokszor féltve őrzött titkot mutat meg a diszkont.
Féltve őrzött titkok nyomában
A boltok belső kialakítása ugyanis nem véletlenszerű: a kiskereskedelmi láncok hosszú évtizedek óta finomhangolják, hogyan „vezessék végig” a vásárlókat az üzleten. A napi alapcikkek, például a tejtermékek, a friss pékáru vagy a hűtött áruk, jellemzően hátrébb kerülnek, így a vevő kénytelen végighaladni számos más termékkategória mellett.
Az akciós és impulzusvásárlásra ösztönző termékek ezzel szemben gyakran forgalmas csomópontokba, kanyarokhoz vagy a bejárat közelébe kerülnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Aldi bajai boltjának térképe is ezt a tudatos útvonaltervezést tükrözi: jól elkülönülnek az alapélelmiszer-zónák, az akciós szigetek és a nem élelmiszer jellegű termékek, miközben a kasszák előtti tér klasszikusan az utolsó pillanatos döntésekre épít.
A térkép tehát a tájékoztatás mellett bepillantást enged abba is, hogyan próbálják a boltok a lehető legtöbb termékkel „találkoztatni” a vásárlót egyetlen bevásárlás során.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.
Így alakul a boltok nyitvatartása újévkor: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.