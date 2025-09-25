Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra.
Itt a fordulat a kukások sztrájkjában: megszólalt a MOHU, erről mindenkinek tudnia kell
MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.
Ma reggel újraindult a szemétszállítás szolgáltatása a fővárosban. A MOHU BUDAPEST vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. A megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.
A tárgyalások tovább folytatódnak. Előzmények:
Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát...
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizár egyes ingatlanokat.
A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott
Teljes káoszba fulladt a lomtalanítás a III. kerületben: a MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt.
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók
Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
