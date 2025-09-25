Itt a fordulat a kukások sztrájkjában: megszólalt a MOHU, erről mindenkinek tudnia kell

MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.

Ma reggel újraindult a szemétszállítás szolgáltatása a fővárosban. A MOHU BUDAPEST vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. A megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

A tárgyalások tovább folytatódnak. Előzmények: