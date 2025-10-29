Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Fű alatt brutál leépítési hullám söpört végig a magyar Tesco-üzleteken: sok dolgozó bánta
A Tesco létszáma jelentősen csökkent augusztusban, miközben a Lidl megelőzte a kiskereskedelmi cégek rangsorában.
A Tesco-Global Zrt. alkalmazottainak száma 628 fővel csökkent júliusról augusztusra, így 9132 főre apadt a vállalat létszáma. Ez volt a legnagyobb létszámmozgás a HR Portál és az Opten céginformációs szolgáltató legfrissebb összeállítása szerint.
Bár a Tescónál rendszeresek a szezonális ingadozások, és az augusztus általában mélypont a gyakorlati szerződések kifutása miatt, az adatok hosszabb távú csökkenő trendet mutatnak. 2022 augusztusában még 10 765, 2023 augusztusában 9802, 2024 augusztusában pedig 9644 alkalmazottja volt a vállalatnak.
A létszámcsökkenés következtében a Lidl Magyarország Bt. megelőzte a Tescót a kiskereskedelmi cégek rangsorában, és 9695 fővel a második helyre lépett elő a Spar mögött. A Lidlnél 2022-2023 között volt visszaesés, de azóta folyamatosan nő az alkalmazottak száma: 2023 augusztusában 8337, 2024 augusztusában 9375, most pedig már 9695 főt foglalkoztatnak.
Több más nagyvállalatnál is jelentős létszámváltozás történt. A MÁV Személyszállítási Zrt. 130 fővel, a B + N Referencia Zrt. 135 fővel, a Spar Magyarország Kft. 118 fővel, a Budapesti Közművek pedig 135 fővel csökkentette állományát. Egyedül a nyíregyházi Lego Manufacturing Kft-nél volt jelentős, 144 fős növekedés.
A HR Portál és az Opten adatai hivatalos állami forrásokból származnak, de nem tartalmazzák néhány nagyvállalat (például bankok, MOL, Magyar Posta) adatait, amelyek nem közölnek havi létszámstatisztikákat. A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak sem szerepelnek a kimutatásban.
